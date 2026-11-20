Hyundai Elantra: हुंडई कंपनी इन दिनों बेहद चर्चे में हैं. क्योंकि कंपनी लगातार अपनी नई गाड़ियों के चलते सुर्ख़ियों में चल रही है. जबकि इस बीच कंपनी ने एक और कार से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने लॉस एंजिल्स ऑटो शो में अपनी मशहूर सेडान एलांट्रा की आठवीं जेनरेशन से पर्दा उठा दिया है.

बता दें कि दक्षिण कोरिया में Avante नाम से जानी जाने वाली इस नई सेडान को कंपनी ने बिल्कुल नए अवतार, बड़े शेप, दमदार हाइब्रिड इंजन और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के साथ पेश किया है. तो चलिए जानते हैं इस नई सेडान के डिजाइन, इंजन और खास फीचर्स के बारे में सभी डिटेल्स.

मिलेगा बड़ा केबिन स्पेस

बता दें कि नई 2027 हुंडई एलांट्रा को कंपनी की नई आर्ट ऑफ स्टील डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया गया है. जो इसे पहले से ज्यादा शार्प और स्पोर्टी लुक देती है. इसके एक्सटीरियर में नई H-एज लाइटिंग, रिडिजाइन फ्रंट ग्रिल, फ्लश डोर हैंडल और सिग्नेचर ग्रैफीन ग्रीन पर्ल कलर ऑप्शन दिया गया है.

जबकि पुराने मॉडल के मुकाबले यह कार 85mm ज्यादा लंबी और 30mm ज्यादा चौड़ी है. जबकि इसका व्हीलबेस भी 30mm बढ़कर 2,750mm हो गया है. बड़े शेप की वजह से अब पीछे बैठने वाले यात्रियों को 993mm का बेहतरीन लेगरूम और 958mm का हेडरूम मिलता है.

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Pleos Connect सिस्टम और Gleo AI असिस्टेंट

जानकारी दें दे केबिन के अंदर सबसे बड़ा बदलाव इसकी तकनीक में देखने को मिलता है. कार में 12.9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. जो एंड्रॉइड ऑटोमोटिव OS पर आधारित हुंडई के नए Pleos Connect प्लेटफॉर्म पर चलता है.

जबकि इसमें ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट और थर्ड-पार्टी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है. हालांकि जरूरी फंक्शन्स के लिए फिजिकल बटन भी बरकरार रखे गए हैं. वहीं इसके साथ ही कार में वॉइस असिस्टेंट Gleo AI दिया गया है.

155bhp हाइब्रिड इंजन

बता दें कि पावरट्रेन के लिए इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं. इसके हाइब्रिड वेरिएंट में 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. जो कुल 155bhp की पावर जनरेट करती है और इसे 6-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है.

वहीं इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और खास स्टे मोड भी मिलता है. जिससे कार पार्क होने पर भी केबिन के चुनिंदा फीचर्स बिना इंजन स्टार्ट किए चलाए जा सकते हैं. दूसरा विकल्प 2.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का है. जो 147bhp की पावर देता है और IVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है.

Hyundai SmartSense सेफ्टी सूट

बता दें कि सेफ्टी के लिहाज से नई एलांट्रा में हुंडई स्मार्टसेंस ADAS तकनीक दी गई है. जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन-कीपिंग असिस्ट और ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स शामिल हैं.

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