सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को कार्तिक दीप जलाने की सशर्त अनुमति दी है. लंबे समय से चल रहे धार्मिक विवाद के चलते यह आदेश अहम है. कोर्ट ने कहा कि दीप जलाने के लिए मंदिर के चुनिंदा लोग ही जाएंगे, जिनके नाम देवस्थानम बोर्ड तय करेगा.

आम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी. मदुरै के पुलिस कमिश्नर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करेंगे. जरूरत पड़ने पर केंद्र से भी मदद ली जा सकती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम व्यवस्था है. मामले में अंतिम फैसला लंबित अपील पर सुनवाई के बाद होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या शामिल किया?

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आदेश को किसी प्रथा की अंतिम मंजूरी या पहाड़ी पर एंट्री ब्जे या कंट्रोल केके रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. कोर्ट ने निर्देश दिया कि केवल मंदिर के अधिकृत लोगों और सरकारी अधिकारियों की एक सीमित टीम को ही दीपाथून पर दीपक जलाने की अनुमति होगी. इस अनुष्ठान के लिए आम जनता को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी. टीम में कौन-कौन शामिल होगा और सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, यह कलेक्टर तय करेंगे.

कलेक्टर इस अनुष्ठान की व्यवस्थाओं की निगरानी भी करेंगे. पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी. जरूरत पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को भी तैनात किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे किसी भी ऐसी कानूनी या सुरक्षा संबंधी बाधा की पहचान करें. उसकी रिपोर्ट दें, जिसे कोर्ट की तरफ से तय किए गए सुरक्षा उपायों से हल नहीं किया जा सकता. त्योहार के 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी.

कार्तिगई दीपम अनुष्ठान तक सीमित अनुमति

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये अनुमति केवल 24 नवंबर को होने वाले कार्तिगई दीपम अनुष्ठान तक सीमित है. इस बीच तमिलनाडु के मदुरै में एक मंदिर के बाहर हिंदू मुन्ननी और बीजेपी के सदस्यों को जश्न मनाते देखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपाथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दे दी है, जिसे एक अंतरिम व्यवस्था माना गया है. तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.