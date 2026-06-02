असल में किसी भी कार के इंजन के लिए ऐसा कोई तय नियम नहीं है कि वह सिर्फ एक निश्चित किलोमीटर तक ही चल सकता है. आमतौर पर आज की आधुनिक पेट्रोल कारों के इंजन 2 लाख से 3 लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकते हैं, जबकि अच्छी देखभाल मिलने पर कई डीजल इंजन 4 लाख से 5 लाख किलोमीटर तक भी चल जाते हैं. हालांकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कार की सर्विस समय पर हुई है या नहीं, इंजन ऑयल सही समय पर बदला गया है या नहीं और गाड़ी को किस तरह चलाया गया है.