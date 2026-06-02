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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Engine Capacity: कार के इंजन की कितनी होती है कैपेसिटी, आखिर यह कितने किलोमीटर तक चल सकता है?

Car Engine Capacity: कार के इंजन की कितनी होती है कैपेसिटी, आखिर यह कितने किलोमीटर तक चल सकता है?

Car Engine Capacity: लंबी यात्रा पर निकलने से पहले जान लें कि आपकी कार का इंजन आखिर कितने किलोमीटर तक चल सकता है. जाने गर्मी, सर्विस और सही देखभाल का इंजन की उम्र पर कितना असर पड़ता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Jun 2026 09:13 AM (IST)
Car Engine Capacity: लंबी यात्रा पर निकलने से पहले जान लें कि आपकी कार का इंजन आखिर कितने किलोमीटर तक चल सकता है. जाने गर्मी, सर्विस और सही देखभाल का इंजन की उम्र पर कितना असर पड़ता है.

गर्मी का मौसम आते ही लोग ट्रेन और बस की भीड़ से बचना पसंद करते हैं. खासकर जब तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है, तब परिवार के साथ सफर के लिए कार सबसे आरामदायक विकल्प लगती है. एसी की ठंडी हवा और अपनी मर्जी से रुकने की सुविधा लोगों को लंबी दूरी के लिए कार चुनने पर मजबूर कर देती है. लेकिन जब भी कोई लंबा सफर प्लान करता है, उसके मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर कार का इंजन लगातार कितनी दूर तक चल सकता है? क्या 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कार के इंजन की असली क्षमता क्या होती है.

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असल में किसी भी कार के इंजन के लिए ऐसा कोई तय नियम नहीं है कि वह सिर्फ एक निश्चित किलोमीटर तक ही चल सकता है. आमतौर पर आज की आधुनिक पेट्रोल कारों के इंजन 2 लाख से 3 लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकते हैं, जबकि अच्छी देखभाल मिलने पर कई डीजल इंजन 4 लाख से 5 लाख किलोमीटर तक भी चल जाते हैं. हालांकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कार की सर्विस समय पर हुई है या नहीं, इंजन ऑयल सही समय पर बदला गया है या नहीं और गाड़ी को किस तरह चलाया गया है.
असल में किसी भी कार के इंजन के लिए ऐसा कोई तय नियम नहीं है कि वह सिर्फ एक निश्चित किलोमीटर तक ही चल सकता है. आमतौर पर आज की आधुनिक पेट्रोल कारों के इंजन 2 लाख से 3 लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकते हैं, जबकि अच्छी देखभाल मिलने पर कई डीजल इंजन 4 लाख से 5 लाख किलोमीटर तक भी चल जाते हैं. हालांकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कार की सर्विस समय पर हुई है या नहीं, इंजन ऑयल सही समय पर बदला गया है या नहीं और गाड़ी को किस तरह चलाया गया है.
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साथ ही ऑटो विशेषज्ञों के अनुसार, अगर इंजन की सही देखभाल की जाए तो वह 15 से 20 साल या उससे भी ज्यादा समय तक बिना किसी बड़ी परेशानी के काम कर सकता है. यही वजह है कि कई पुरानी कारें आज भी लाखों किलोमीटर चलने के बाद सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं. इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि इंजन की उम्र इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि उसकी देखभाल कैसी की गई है, न कि सिर्फ उसकी उम्र कितनी है.
साथ ही ऑटो विशेषज्ञों के अनुसार, अगर इंजन की सही देखभाल की जाए तो वह 15 से 20 साल या उससे भी ज्यादा समय तक बिना किसी बड़ी परेशानी के काम कर सकता है. यही वजह है कि कई पुरानी कारें आज भी लाखों किलोमीटर चलने के बाद सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं. इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि इंजन की उम्र इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि उसकी देखभाल कैसी की गई है, न कि सिर्फ उसकी उम्र कितनी है.
Published at : 02 Jun 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Car Engine Capacity Car Engine Life Engine Cooling Tips Vehicle Performance

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