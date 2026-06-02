ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने अपने लेबनानी काउंटरपार्ट नबीह बेरी से फोन पर बात की. उन्होंने लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी से कहा कि ईरान और लेबनान के बीच का रिश्ता अटूट है क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक जैसी है. उन्होंने आगे कहा कि हम पूरे लेबनान में, खासकर देश के दक्षिणी हिस्से में सीजफायर लागू होते देखना चाहते हैं.

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गालिबफ ने बेरी से कहा कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता होता है तो इसमें सभी मोर्चों पर, खासकर लेबनान में हमलों को रोकना शामिल होगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर अपराध जारी रहे तो हम न सिर्फ़ बातचीत की प्रक्रिया रोक देंगे बल्कि इजरायली शासन के खिलाफ मजबूती से खड़े होंगे. ईरानी स्पीकर के इस बयान पर बेरी ने कहा कि लेबनान इस सेंसिटिव स्टेज पर ईरान के पॉज़िटिव रुख़ को कभी नहीं भूलेगा.

इजरायल की धमकी पर ईरानी सेना का जवाब

इजरायल की एक बार फिर से धमकी को लेकर ईरान की सेना ने कहा कि अगर लेबनान में हमला हुआ तो हमारी ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा. इजरायली आर्मी की ओर से लेबनान में बमबारी और स्थानीय लोगों को कई इलाके खाली करने की धमकी देने के बाद ईरान की प्रतिक्रिया आई है. ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फगारी ने सोमवार को बेहद आक्रामक बयान जारी किया. उन्होंने कहा है कि हम इजरायल को बेरूत पर हमलाा ना करने की चेतावनी देते हैं. हमले हुए तो हम इसका जवाब उत्तरी इजरायल में देंगे.

जोल्फगारी ने आगे कहा कि युद्धविराम के बार-बार उल्लंघनों को देखते हुए अगर इस धमकी को अंजाम दिया जाता है यानी बेरूत में हमले होते हैं तो फिर हम उत्तरी क्षेत्रों और कब्जे वाले इलाकों (उत्तरी इजरायल) में स्थित सैन्य बस्तियों के निवासियों को चेतावनी देते हैं कि नुकसान से बचने के लिए वो लोग ये इलाका खाली कर दें.

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