एक्सप्लोरर
Alto 800 in hills: पहाड़ों पर क्यों ज्यादा दिखाई देती है अल्टो और मारुति 800, जानिए छोटे इंजन के बावजूद क्यों कहलाती है पहाड़ों की रानी
पहाड़ी रास्तों पर कार के परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा रोल उसके वजन का होता है. जहां ज्यादातर एसयूवी का वजन 1500 किलो से ज्यादा होता है. वहीं अल्टो 800 का वजन करीब 850 किलो के आसपास है.
Alto 800 in hills: गर्मी की छुट्टियों में जब लोग पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, तो एक बात आम नजर आती है. दरअसल ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बड़ी एसयूवी से ज्यादा छोटी कारें आराम से चलती दिखाई देती है. खासकर मारुति अल्टो 800 और पुरानी मारुति 800 पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा दिखाई देती है. यही वजह है कि इन्हें अक्सर पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि पहाड़ों पर अल्टो और मारुति 800 ज्यादा क्यों दिखाई देती है.
1/6
2/6
Published at : 28 Apr 2026 06:45 AM (IST)
ऑटो
6 Photos
पहाड़ों पर क्यों ज्यादा दिखाई देती है अल्टो और मारुति 800, जानिए छोटे इंजन के बावजूद क्यों कहलाती है पहाड़ों की रानी
ऑटो
6 Photos
अचानक फेल हो जाएं कार के ब्रेक तो करें ये काम, लॉन्ग रूट पर चलते हैं तो काम आएंगे ये टिप्स
ऑटो
5 Photos
हर 6 महीने में अपनी कार में जरूर चेक करें ये चीजें, वरना कबाड़ बनने में नहीं लगेगा टाइम
ऑटो
6 Photos
मर्सिडीज का नाम कैसे पड़ा था मर्सिडीज? जानें जर्मन कार होते हुए भी इसका स्पेनिश कनेक्शन
ऑटो
7 Photos
गर्मियों में कितनी होनी चाहिए कार के टायरों में हवा, सड़क पर निकलने से पहले जरूर कर लीजिए चेक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऑटो
अब यहां बदल गए दोपहिया वाहन को लेकर नियम, नहीं कर पाएंगे ग्रुप बाइकिंग, जानें क्यों लगाया बैन?
ऑटो
Ignis की जगह अब भारत में ये शानदार गाड़ी ला रही Maruti, अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ की जाएगी पेश
ऑटो
मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती है ये कार, बेहद खास है BMW M440i Convertible
ऑटो
पेट्रोल की महंगाई से हैं परेशान? इन 100cc बाइक्स से आपकी होगी बड़ी बचत, यहां जानिए कैसे
Advertisement
ऑटो
6 Photos
पहाड़ों पर क्यों ज्यादा दिखाई देती है अल्टो और मारुति 800, जानिए छोटे इंजन के बावजूद क्यों कहलाती है पहाड़ों की रानी
ऑटो
6 Photos
अचानक फेल हो जाएं कार के ब्रेक तो करें ये काम, लॉन्ग रूट पर चलते हैं तो काम आएंगे ये टिप्स
एबीपी लाइव
Opinion