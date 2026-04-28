पहाड़ी रास्तों पर कार के परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा रोल उसके वजन का होता है. जहां ज्यादातर एसयूवी का वजन 1500 किलो से ज्यादा होता है. वहीं अल्टो 800 का वजन करीब 850 किलो के आसपास है. कम वजन की वजह से यह कार चढ़ाई पर ज्यादा दबाव महसूस नहीं करती है और आसानी से ऊपर चढ़ जाती है.