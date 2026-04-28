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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोAlto 800 in hills: पहाड़ों पर क्यों ज्यादा दिखाई देती है अल्टो और मारुति 800, जानिए छोटे इंजन के बावजूद क्यों कहलाती है पहाड़ों की रानी

Alto 800 in hills: पहाड़ों पर क्यों ज्यादा दिखाई देती है अल्टो और मारुति 800, जानिए छोटे इंजन के बावजूद क्यों कहलाती है पहाड़ों की रानी

पहाड़ी रास्तों पर कार के परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा रोल उसके वजन का होता है. जहां ज्यादातर एसयूवी का वजन 1500 किलो से ज्यादा होता है. वहीं अल्टो 800 का वजन करीब 850 किलो के आसपास है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 28 Apr 2026 06:45 AM (IST)
पहाड़ी रास्तों पर कार के परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा रोल उसके वजन का होता है. जहां ज्यादातर एसयूवी का वजन 1500 किलो से ज्यादा होता है. वहीं अल्टो 800 का वजन करीब 850 किलो के आसपास है.

Alto 800 in hills: गर्मी की छुट्टियों में जब लोग पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, तो एक बात आम नजर आती है. दरअसल ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बड़ी एसयूवी से ज्यादा छोटी कारें आराम से चलती दिखाई देती है. खासकर मारुति अल्टो 800 और पुरानी मारुति 800 पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा दिखाई देती है. यही वजह है कि इन्हें अक्सर पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि पहाड़ों पर अल्टो और मारुति 800 ज्यादा क्यों दिखाई देती है.

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पहाड़ी रास्तों पर कार के परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा रोल उसके वजन का होता है. जहां ज्यादातर एसयूवी का वजन 1500 किलो से ज्यादा होता है. वहीं अल्टो 800 का वजन करीब 850 किलो के आसपास है. कम वजन की वजह से यह कार चढ़ाई पर ज्यादा दबाव महसूस नहीं करती है और आसानी से ऊपर चढ़ जाती है.
पहाड़ी रास्तों पर कार के परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा रोल उसके वजन का होता है. जहां ज्यादातर एसयूवी का वजन 1500 किलो से ज्यादा होता है. वहीं अल्टो 800 का वजन करीब 850 किलो के आसपास है. कम वजन की वजह से यह कार चढ़ाई पर ज्यादा दबाव महसूस नहीं करती है और आसानी से ऊपर चढ़ जाती है.
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वहीं पहाड़ों में सड़कों की चौड़ाई कम होती है और कई जगह तीखे मोड होते हैं. ऐसे में छोटी कारों को मोड़ना और कंट्रोल करना आसान होता है. मारुति अल्टो 800 का कॉम्पैक्ट साइज से संकरी सड़कों पर भी आसानी से चलने लायक बनाता है, जबकि बड़ी गाड़ियों को यह परेशानी होती है.
वहीं पहाड़ों में सड़कों की चौड़ाई कम होती है और कई जगह तीखे मोड होते हैं. ऐसे में छोटी कारों को मोड़ना और कंट्रोल करना आसान होता है. मारुति अल्टो 800 का कॉम्पैक्ट साइज से संकरी सड़कों पर भी आसानी से चलने लायक बनाता है, जबकि बड़ी गाड़ियों को यह परेशानी होती है.
Published at : 28 Apr 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Alto 800 In Hills Maruti 800 Hill Driving Small Cars For Mountains Best Car For Hill Roads

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