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सिर्फ 2 दिन और...Brezza से लेकर Nexon तक, इन गाड़ियों पर मिल रहा शानदार डिस्काउंट
Popular Cars on Discount: अगर आप टाटा नेक्सन या मारुति ब्रेजा जैसी गाड़ियां खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इस महीने गाड़ियों पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है.
अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो अप्रैल महीने के ये बचे हुए 2 दिन आपके लिए काफी जरूरी हो सकते हैं. दरअसल, इस महीने पॉपुलर गाड़ियों पर खास ऑफर और डिस्काउंट दिया जा रहा है. खासकर Tata Nexon और Maruti Suzuki Brezza जैसी SUVs पर अच्छी बचत का मौका मिल रहा है.
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Published at : 28 Apr 2026 04:16 PM (IST)
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