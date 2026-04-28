सिर्फ 2 दिन और...Brezza से लेकर Nexon तक, इन गाड़ियों पर मिल रहा शानदार डिस्काउंट

Tata Nexon भारत की सबसे पसंदीदा SUVs में से एक है. इस पर समय-समय पर कंपनी कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अन्य ऑफर देती रहती है. इससे इसकी कीमत और भी किफायती हो जाती है। यह गाड़ी अपने सेफ्टी फीचर्स, मजबूत डिजाइन और अलग-अलग वेरिएंट्स के लिए जानी जाती है, जिससे खरीदारों को कई ऑप्शन मिलते हैं. इस गाड़ी पर अप्रैल 2026 महीने में 40 हजार रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं.