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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोसिर्फ 2 दिन और...Brezza से लेकर Nexon तक, इन गाड़ियों पर मिल रहा शानदार डिस्काउंट

सिर्फ 2 दिन और...Brezza से लेकर Nexon तक, इन गाड़ियों पर मिल रहा शानदार डिस्काउंट

Popular Cars on Discount: अगर आप टाटा नेक्सन या मारुति ब्रेजा जैसी गाड़ियां खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इस महीने गाड़ियों पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 28 Apr 2026 04:17 PM (IST)
Popular Cars on Discount: अगर आप टाटा नेक्सन या मारुति ब्रेजा जैसी गाड़ियां खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इस महीने गाड़ियों पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है.

अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो अप्रैल महीने के ये बचे हुए 2 दिन आपके लिए काफी जरूरी हो सकते हैं. दरअसल, इस महीने पॉपुलर गाड़ियों पर खास ऑफर और डिस्काउंट दिया जा रहा है. खासकर Tata Nexon और Maruti Suzuki Brezza जैसी SUVs पर अच्छी बचत का मौका मिल रहा है.

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इन SUVs पर कंपनियां अलग-अलग तरह के फायदे दे रही हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉरपोरेट ऑफर शामिल हैं. कई मामलों में कुल मिलाकर आपको बड़ी बचत हो सकती है. उदाहरण के तौर पर, कुछ ऑफर्स में 40,000 से 50,000 तक का फायदा मिल सकता है, जो कि खरीदारों के लिए अच्छा है.
इन SUVs पर कंपनियां अलग-अलग तरह के फायदे दे रही हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉरपोरेट ऑफर शामिल हैं. कई मामलों में कुल मिलाकर आपको बड़ी बचत हो सकती है. उदाहरण के तौर पर, कुछ ऑफर्स में 40,000 से 50,000 तक का फायदा मिल सकता है, जो कि खरीदारों के लिए अच्छा है.
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Tata Nexon भारत की सबसे पसंदीदा SUVs में से एक है. इस पर समय-समय पर कंपनी कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अन्य ऑफर देती रहती है. इससे इसकी कीमत और भी किफायती हो जाती है। यह गाड़ी अपने सेफ्टी फीचर्स, मजबूत डिजाइन और अलग-अलग वेरिएंट्स के लिए जानी जाती है, जिससे खरीदारों को कई ऑप्शन मिलते हैं. इस गाड़ी पर अप्रैल 2026 महीने में 40 हजार रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं.
Tata Nexon भारत की सबसे पसंदीदा SUVs में से एक है. इस पर समय-समय पर कंपनी कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अन्य ऑफर देती रहती है. इससे इसकी कीमत और भी किफायती हो जाती है। यह गाड़ी अपने सेफ्टी फीचर्स, मजबूत डिजाइन और अलग-अलग वेरिएंट्स के लिए जानी जाती है, जिससे खरीदारों को कई ऑप्शन मिलते हैं. इस गाड़ी पर अप्रैल 2026 महीने में 40 हजार रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं.
Published at : 28 Apr 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Maruti Brezza Tata Nexon Tata Punch Hyundai Exter Popular Cars On Discount

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