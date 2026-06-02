पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी

Summer Superfood Sattu: भारत में इस समय गर्मी का मौसम अपने शिखर पर है. ऐसे में पूरे देश में भयंकर गर्मी पड़ रही है, जो लोगों के पसीने छुड़ा रही है. ऐसे में इस जानलेवा हीटवेव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बेहद सस्ते, ट्रेडिशनल और ताकतवर देसी नुस्खे की याद दिलाई है. अपने मंथली रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134 वें एपिसोड में पीएम मोदी ने बढ़ते तापमान से निपटने के लिए पारंपरिक भारतीय ज्ञान और क्षेत्रीय देसी ड्रिंक्स को अपनाने का आग्रह किया. उन्होंने विशेष रूप से बिहार के प्रसिद्ध सत्तू को इस गर्मी का सबसे बड़ा सुपरफूड बताया.

पीएम मोदी की कूलिंग फिलॉसफी

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत के पारंपरिक पेय पदार्थ सिर्फ प्यास बुझाने वाले साधन नहीं हैं, बल्कि ये सदियों के एक्सपीरियंस का निचोड़ हैं. जिन्हें भारत की अनूठी जलवायु के अनुसार तैयार किया गया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि जैसे-जैसे पारा चढ़ता है, भारतीय किचनों का मिजाज और खान-पान का तरीका भी बदल जाता है. उन्होंने पंजाब की लस्सी और कोंकण तट की सोल कढ़ी का जिक्र करते हुए सत्तू की जमकर तारीफ की. पीएम मोदी ने कहा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शर्बत अद्भुत होता है. यह न केवल पेट भरता है, बल्कि शरीर को अंदरूनी ताकत भी देता है. प्रधानमंत्री ने इस गरीबों के प्रोटीन को देश में चल रही हीटवेव की चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है.

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सत्तू क्यों है समर सुपरफूड?

भुने हुए काले चने से बनने वाले सत्तू को अक्सर भारत का स्वदेशी प्रोटीन पाउडर कहा जाता है. गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य के लिए सत्तू का सेवन बेहद फायदेमंद साबित होता है.

तापमान नियंत्रण- ये बात तो आप जानते ही होंगे की सत्तू की तासीर काफी ठंडी होती है, जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करने और अंदर की गर्मी से तुरंत राहत दिलाने में मदद करती है.

लंबे समय तक ऊर्जा- चीनी और गैस वाले एयरेटेड ड्रिंक्स के उलट, सत्तू शरीर को लगातार ऊर्जा देता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे सुस्ती नहीं आती है.

लू से बचाव- साथ ही माना जाता है कि उत्तर भारत में गर्मियों के दिनों में चलने वाली खतरनाक गर्म हवाओं (लू) से बचाने में सत्तू एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.

शेफ कुणाल कपूर की टू मिनट सत्तू रेसिपी

इस पारंपरिक ड्रिंक को मॉडर्न और स्वादिष्ट बनाने के लिए मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने सत्तू तैयार करने के दो बेहद आसान तरीके शेयर किए हैं.

मीठा सत्तू शर्बत (क्विक एनर्जी बूस्टर)

सामग्री

चना सत्तू- 2 बड़े चम्मच

चीनी- 1 बड़ा चम्मच

नींबू- आधा

पानी- सवा कप

कुछ बर्फ के टुकड़े

बनाने की झटपट विधि

सत्तू का मीठा शर्बत बनाने के लिए सबसे पहले आपको सत्तू में थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लेना है जिससे उसमें गांठे न रह जाएं. इसके बाद चीनी,नींबू, पानी और कुछ बर्फ के टुकड़े डालें, फिर इसे अच्छी तरह मिला लें आपका सत्तू का मीठा शर्बत तैयार है इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें.

नमकीन सत्तू शर्बत (इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर)

सामग्री

चना सत्तू- 2 बड़े चम्मच

सादा नमक और काला नमक- एक चुटकी

काली मिर्च- एक चुटकी

नींबू- आधा

हरा धनिया- मुट्ठी भर

पानी- सवा कप

बर्फ

बनाने की इंस्टेंट विधि

सत्तू का नमकीन शर्बत बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक गिलास में चना सत्तू सादा,काला नमक,काली मिर्च,नींबू हरा धनिया पानी और बर्फ को एक साथ अच्छे से मिला लेना है. आपका नमकीन सत्तू अब पीने के लिए पूरी तरह रेडी है.

वहीं,इस ड्रिंक में मौजूद काला नमक और नींबू पाचन क्रिया को दुरुस्त करते हैं, जबकि धनिया इसे एक ताज़ा हर्बल स्वाद देता है. यह गर्मियों में आपके लिए बेस्ट मील रिप्लेसमेंट है.इसके साथ ही बाजार में मिलने वाले प्रोसेस्ड एनर्जी ड्रिंक्स के इस दौर में, पीएम मोदी का सत्तू को बढ़ावा देना हमारी समृद्ध खाद्य विरासत की याद दिलाता है, जो हमारे पेट और देश की जलवायु के लिए पूरी तरह अनुकूल है.

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