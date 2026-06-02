हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडSummer Superfood Sattu: पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी

Summer Superfood Sattu: पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी

Summer Superfood Sattu:भीषण गर्मी से बचने के लिए पीएम मोदी ने बताया पारंपरिक देसी नुस्खा. शेफ कुणाल कपूर की टू मिनट की आसान मीठी और नमकीन ड्रिंक रेसिपी से खुद को रखें कूल और एनर्जी से भरपूर.

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 02 Jun 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources

Summer Superfood Sattu: भारत में इस समय गर्मी का मौसम अपने शिखर पर है. ऐसे में पूरे देश में भयंकर गर्मी पड़ रही है, जो लोगों के पसीने छुड़ा रही है. ऐसे में इस जानलेवा हीटवेव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बेहद सस्ते, ट्रेडिशनल और ताकतवर देसी नुस्खे की याद दिलाई है. अपने मंथली रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134 वें एपिसोड में पीएम मोदी ने बढ़ते तापमान से निपटने के लिए पारंपरिक भारतीय ज्ञान और क्षेत्रीय देसी ड्रिंक्स को अपनाने का आग्रह किया. उन्होंने विशेष रूप से बिहार के प्रसिद्ध सत्तू को इस गर्मी का सबसे बड़ा सुपरफूड बताया.

पीएम मोदी की कूलिंग फिलॉसफी 

 प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत के पारंपरिक पेय पदार्थ सिर्फ प्यास बुझाने वाले साधन नहीं हैं, बल्कि ये सदियों के एक्सपीरियंस का निचोड़ हैं. जिन्हें भारत की अनूठी जलवायु के अनुसार तैयार किया गया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि जैसे-जैसे पारा चढ़ता है, भारतीय किचनों का मिजाज और खान-पान का तरीका भी बदल जाता है. उन्होंने पंजाब की लस्सी और कोंकण तट की सोल कढ़ी का जिक्र करते हुए सत्तू की जमकर तारीफ की. पीएम मोदी ने कहा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शर्बत अद्भुत होता है. यह न केवल पेट भरता है, बल्कि शरीर को अंदरूनी ताकत भी देता है. प्रधानमंत्री ने इस गरीबों के प्रोटीन को देश में चल रही हीटवेव की चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है.

यह भी पढ़ें: Amritsari Kulcha Recipe: भाग्यश्री ने कनाडा में चटकारे लेकर खाए अमृतसरी कुल्चे, जानें इन्हें घर में कैसे बनाएं?

सत्तू क्यों है समर सुपरफूड?

भुने हुए काले चने से बनने वाले सत्तू को अक्सर भारत का स्वदेशी प्रोटीन पाउडर कहा जाता है. गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य के लिए सत्तू का सेवन बेहद फायदेमंद साबित होता है. 

तापमान नियंत्रण- ये बात तो आप जानते ही होंगे की सत्तू की तासीर काफी ठंडी होती है, जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करने और अंदर की गर्मी से तुरंत राहत दिलाने में मदद करती है. 

लंबे समय तक ऊर्जा- चीनी और गैस वाले एयरेटेड ड्रिंक्स के उलट, सत्तू शरीर को लगातार ऊर्जा देता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे सुस्ती नहीं आती है. 

लू से बचाव- साथ ही माना जाता है कि उत्तर भारत में गर्मियों के दिनों में चलने वाली खतरनाक गर्म हवाओं (लू) से बचाने में सत्तू एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.

शेफ कुणाल कपूर की टू मिनट सत्तू रेसिपी 

इस पारंपरिक ड्रिंक को मॉडर्न और स्वादिष्ट बनाने के लिए मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने सत्तू तैयार करने के दो बेहद आसान तरीके शेयर किए हैं. 

मीठा सत्तू शर्बत (क्विक एनर्जी बूस्टर)

सामग्री

चना सत्तू- 2 बड़े चम्मच 
चीनी- 1 बड़ा चम्मच 
नींबू- आधा 
पानी- सवा कप 
कुछ बर्फ के टुकड़े

बनाने की झटपट विधि

सत्तू का मीठा शर्बत बनाने के लिए सबसे पहले आपको सत्तू में थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लेना है जिससे उसमें गांठे न रह जाएं. इसके बाद चीनी,नींबू, पानी और कुछ बर्फ के टुकड़े डालें, फिर इसे अच्छी तरह मिला लें आपका सत्तू का मीठा शर्बत तैयार है इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें.

नमकीन सत्तू शर्बत (इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर)

सामग्री

चना सत्तू- 2 बड़े चम्मच 
सादा नमक और काला नमक- एक चुटकी 
काली मिर्च- एक चुटकी 
नींबू- आधा 
हरा धनिया- मुट्ठी भर 
 पानी- सवा कप 
 बर्फ

बनाने की इंस्टेंट विधि

सत्तू का नमकीन शर्बत बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक गिलास में चना सत्तू सादा,काला नमक,काली मिर्च,नींबू हरा धनिया पानी और बर्फ को एक साथ अच्छे से मिला लेना है. आपका नमकीन सत्तू अब पीने के लिए पूरी तरह रेडी है.  

वहीं,इस ड्रिंक में मौजूद काला नमक और नींबू पाचन क्रिया को दुरुस्त करते हैं, जबकि धनिया इसे एक ताज़ा हर्बल स्वाद देता है. यह गर्मियों में आपके लिए बेस्ट मील रिप्लेसमेंट है.इसके साथ ही बाजार में मिलने वाले प्रोसेस्ड एनर्जी ड्रिंक्स के इस दौर में, पीएम मोदी का सत्तू को बढ़ावा देना हमारी समृद्ध खाद्य विरासत की याद दिलाता है, जो हमारे पेट और देश की जलवायु के लिए पूरी तरह अनुकूल है.  

यह भी पढ़ें: आम पन्ना में क्यों नहीं मिलानी चाहिए चीनी? जानें यह सेहत को कितना पहुंचाती है नुकसान

About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Summer PM Modi Mann Ki Baat Sattu Drink Chana Sattu Sattu Drink Recipe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Summer Superfood Sattu: पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
फूड
This Drink Is The Best: सोल कढ़ी या कोकम शरबत... गर्मियों में कौन रखता है ज्यादा हाइड्रेट?
सोल कढ़ी या कोकम शरबत... गर्मियों में कौन रखता है ज्यादा हाइड्रेट?
फूड
World's Best Tea: भारतीय मसाला चाय का दुनिया में बजा डंका, बनी विश्व की नंबर-1 टी, देखें पूरी लिस्ट
भारतीय मसाला चाय का दुनिया में बजा डंका, बनी विश्व की नंबर-1 टी, देखें पूरी लिस्ट
फूड
Kanpur Famous Mohan Khasta: घर में आसानी से कैसे बनाएं कानपुर के फेमस मोहन खस्ते, एक क्लिक में जान लीजिए रेसीपी
घर में आसानी से कैसे बनाएं कानपुर के फेमस मोहन खस्ते, एक क्लिक में जान लीजिए रेसीपी
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | Mahadangal: योगी आदित्यनाथ ने आखिर किसे दी ये चेतावनी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
आ रही 'आफत', अल नीनो मचाएगा तांडव, बदलेगी तूफानों की रफ्तार, भारत पर 'भयंकर' असर
महाराष्ट्र
बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के निर्माणाधीन आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर
बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर
इंडिया
हिजाब बैन और सैन्य महिला अधिकारियों के मुकदमे लड़ने वाली जस्टिस मोहना कौन? वकील से सीधे बनीं SC की जज
हिजाब बैन और सैन्य महिला अधिकारियों के मुकदमे लड़ने वाली जस्टिस मोहना कौन? वकील से सीधे बनीं SC की जज
स्पोर्ट्स
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, पुलिस ने हाउस हेल्प को किया गिरफ्तार
रवीना टंडन की मां के घर से 25 लाख रुपये के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, हाउस हेल्प गिरफ्तार
विश्व
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
गालिबफ ने लेबनान लगाया फोन, ऐसा क्या बोला कि रिप्लाई में ईरान का ऐहसानमंद हो गया मुल्क, बोला- 'नहीं भूलेंगे...'
शिक्षा
60 फीसदी नंबर वालों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी हजारों रुपये की स्कॉलरशिप
60 फीसदी नंबर वालों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी हजारों रुपये की स्कॉलरशिप
फूड
Summer Superfood Sattu: पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget