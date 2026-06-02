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हिंदी न्यूज़ऑटोकिस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों को लोग कर रहे सबसे ज्यादा पसंद? जानिए Top-5 में कौन शामिल

किस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों को लोग कर रहे सबसे ज्यादा पसंद? जानिए Top-5 में कौन शामिल

Most Selling EVs: मई 2026 भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक शानदार महीना साबित हुआ. आइए जानते हैं कि इस महीने में किस कार कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं?

By : क़मरजहां | Updated at : 02 Jun 2026 09:46 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक कारों की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं. यही कारण है कि मई 2026 में देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया. इस दौरान कुल 26 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई, जोकि पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है. खास बात यह है कि इस दौरान कई कंपनियों ने अपनी अब तक की सबसे बेहतर मंथली सेल दर्ज की.

Tata Motors

इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में टाटा मोटर्स का नाम सबसे ऊपर है. कंपनी ने मई महीने में 10 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचकर नया रिकॉर्ड बनाया. यह पहली बार है जब टाटा की मंथली ईवी सेल्स 10 हजार यूनिट के पार पहुंच गई है. टाटा की कई इलेक्ट्रिक कारें भारतीय ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर हैं, जिसकेॉ चलते कंपनी लगातार इस सेगमेंट में मजबूत स्थिति बनाए हुए है. 

Mahindra 

दूसरे स्थान पर महिंद्रा का नाम है. कंपनी ने मई 2026 में 6 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री की. महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मॉडर्न फीचर्स, लंबी ड्राइविंग रेंज और आकर्षक डिजाइन के चलते महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से पॉपुलर हो रही हैं.

MG Motor India

तीसरे नंबर पर JSW MG Motor India का नाम है. कंपनी ने लगभग 5 हजार इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की है. एमजी की इलेक्ट्रिक कारें भी ग्राहकों के बीच पसंद की जा रही हैं. खासकर कंपनी की विंडसर ईवी ने बाजार में अच्छी पकड़ बनाई है और बिक्री को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.

Maruti Suzuki

मारुति सुजुकी का नाम चौथे स्थान पर है. कंपनी की इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. मई महीने में कंपनी ने 1,500 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. लंबे समय तक इलेक्ट्रिक सेगमेंट से दूर रहने के बाद अब मारुति भी इस बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

VinFast

इसके अलावा पांचवें स्थान पर वियतनाम की ऑटो कंपनी विनफास्ट रही. कंपनी ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की 1,200 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं.  भारतीय बाजार में नई होने के बावजूद कंपनी को ग्राहकों का अच्छा समर्थन मिल रहा है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 4 साल का अनुभव है और पिछले 3.5 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. इन्होंने ग्रेजुएशन (B.A Mass Media) और मास्टर्स (M.A Mass Media) की डिग्री सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए हासिल की है. 
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Published at : 02 Jun 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Tata Motors Mahindra MG Motor India Most Selling EVs
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