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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोSummer Car Safety Tips : गर्मी में गाड़ी के अंदर भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना कार का कबाड़ा होना पक्का

Summer Car Safety Tips : गर्मी में गाड़ी के अंदर भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना कार का कबाड़ा होना पक्का

Summer Car Safety Tips : कार के अंदर का तापमान कुछ ही मिनटों में 50 से 60 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसी गर्म कार के अंदर अगर कुछ खतरनाक चीजें छोड़ दी जाएं, तो वे फट सकती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 May 2026 09:18 AM (IST)
Summer Car Safety Tips : कार के अंदर का तापमान कुछ ही मिनटों में 50 से 60 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसी गर्म कार के अंदर अगर कुछ खतरनाक चीजें छोड़ दी जाएं, तो वे फट सकती हैं.

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही सिर्फ इंसान ही नहीं, आपकी कार भी तेज गर्मी की मार झेलती है. कई लोग यह सोचकर अपनी कार धूप में खड़ी कर देते हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन बंद कार के अंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है. बाहर अगर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो, तो कार के अंदर का तापमान कुछ ही मिनटों में 50 से 60 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसी गर्म कार के अंदर अगर कुछ खतरनाक चीजें छोड़ दी जाएं, तो वे फट सकती हैं, आग पकड़ सकती हैं या बड़ा हादसा कर सकती हैं. कई बार छोटी-सी लापरवाही पूरी कार को नुकसान पहुंचा देती है. इसलिए गर्मियों में कार के अंदर कौन-कौन सी चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है.तो आइए जानते हैं कि गर्मी में गाड़ी के अंदर भूलकर भी कौन सी 5 चीजें न रखें.

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बहुत से लोग सिगरेट लाइटर को कार में ही छोड़ देते हैं, लेकिन तेज गर्मी में यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. लाइटर के अंदर गैस और ज्वलनशील पदार्थ भरा होता है. जब कार के अंदर का तापमान बढ़ता है, तो गैस फैलने लगती है और लाइटर के अंदर दबाव बढ़ जाता है. ज्यादा गर्मी पड़ने पर लाइटर फट सकता है.अगर लाइटर फट जाए, तो उसकी चिंगारी सीट, कवर या प्लास्टिक के हिस्सों में आग लगा सकती है. इसलिए लाइटर को कभी भी डैशबोर्ड या सीट पर छोड़कर न जाएं.
बहुत से लोग सिगरेट लाइटर को कार में ही छोड़ देते हैं, लेकिन तेज गर्मी में यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. लाइटर के अंदर गैस और ज्वलनशील पदार्थ भरा होता है. जब कार के अंदर का तापमान बढ़ता है, तो गैस फैलने लगती है और लाइटर के अंदर दबाव बढ़ जाता है. ज्यादा गर्मी पड़ने पर लाइटर फट सकता है.अगर लाइटर फट जाए, तो उसकी चिंगारी सीट, कवर या प्लास्टिक के हिस्सों में आग लगा सकती है. इसलिए लाइटर को कभी भी डैशबोर्ड या सीट पर छोड़कर न जाएं.
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आजकल हर व्यक्ति कार में मोबाइल चार्जर, पावर बैंक या लैपटॉप रखता है, लेकिन गर्मी में ये चीजें खतरा बन सकती हैं. इन सभी गैजेट्स में लिथियम-आयन बैटरी होती है. ज्यादा तापमान में यह बैटरी गर्म होकर फूल सकती है और फट भी सकती है. कई बार पावर बैंक में अचानक आग लगने की घटनाएं भी सामने आती हैं. सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब पावर बैंक या फोन को डैशबोर्ड पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां सीधी धूप पड़ती है. इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान हमेशा अपने साथ लेकर जाएं.
आजकल हर व्यक्ति कार में मोबाइल चार्जर, पावर बैंक या लैपटॉप रखता है, लेकिन गर्मी में ये चीजें खतरा बन सकती हैं. इन सभी गैजेट्स में लिथियम-आयन बैटरी होती है. ज्यादा तापमान में यह बैटरी गर्म होकर फूल सकती है और फट भी सकती है. कई बार पावर बैंक में अचानक आग लगने की घटनाएं भी सामने आती हैं. सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब पावर बैंक या फोन को डैशबोर्ड पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां सीधी धूप पड़ती है. इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान हमेशा अपने साथ लेकर जाएं.
Published at : 10 May 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
Car Safety In Summer Summer Car Safety Tips Car Overheating Tips Summer Driving Safety

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