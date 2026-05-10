बहुत से लोग सिगरेट लाइटर को कार में ही छोड़ देते हैं, लेकिन तेज गर्मी में यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. लाइटर के अंदर गैस और ज्वलनशील पदार्थ भरा होता है. जब कार के अंदर का तापमान बढ़ता है, तो गैस फैलने लगती है और लाइटर के अंदर दबाव बढ़ जाता है. ज्यादा गर्मी पड़ने पर लाइटर फट सकता है.अगर लाइटर फट जाए, तो उसकी चिंगारी सीट, कवर या प्लास्टिक के हिस्सों में आग लगा सकती है. इसलिए लाइटर को कभी भी डैशबोर्ड या सीट पर छोड़कर न जाएं.