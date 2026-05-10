एक्सप्लोरर
Summer Car Safety Tips : गर्मी में गाड़ी के अंदर भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना कार का कबाड़ा होना पक्का
Summer Car Safety Tips : कार के अंदर का तापमान कुछ ही मिनटों में 50 से 60 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसी गर्म कार के अंदर अगर कुछ खतरनाक चीजें छोड़ दी जाएं, तो वे फट सकती हैं.
गर्मियों का मौसम शुरू होते ही सिर्फ इंसान ही नहीं, आपकी कार भी तेज गर्मी की मार झेलती है. कई लोग यह सोचकर अपनी कार धूप में खड़ी कर देते हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन बंद कार के अंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है. बाहर अगर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो, तो कार के अंदर का तापमान कुछ ही मिनटों में 50 से 60 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसी गर्म कार के अंदर अगर कुछ खतरनाक चीजें छोड़ दी जाएं, तो वे फट सकती हैं, आग पकड़ सकती हैं या बड़ा हादसा कर सकती हैं. कई बार छोटी-सी लापरवाही पूरी कार को नुकसान पहुंचा देती है. इसलिए गर्मियों में कार के अंदर कौन-कौन सी चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है.तो आइए जानते हैं कि गर्मी में गाड़ी के अंदर भूलकर भी कौन सी 5 चीजें न रखें.
1/6
2/6
Published at : 10 May 2026 09:18 AM (IST)
ऑटो
6 Photos
सिंगल चार्ज में 1250 KM रेंज, 4 कंपनियों ने मिलकर बनाई ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, जानें खासियत
ऑटो
6 Photos
पहाड़ों पर क्यों ज्यादा दिखाई देती है अल्टो और मारुति 800, जानिए छोटे इंजन के बावजूद क्यों कहलाती है पहाड़ों की रानी
ऑटो
6 Photos
अचानक फेल हो जाएं कार के ब्रेक तो करें ये काम, लॉन्ग रूट पर चलते हैं तो काम आएंगे ये टिप्स
ऑटो
5 Photos
हर 6 महीने में अपनी कार में जरूर चेक करें ये चीजें, वरना कबाड़ बनने में नहीं लगेगा टाइम
ऑटो
6 Photos
मर्सिडीज का नाम कैसे पड़ा था मर्सिडीज? जानें जर्मन कार होते हुए भी इसका स्पेनिश कनेक्शन
ऑटो
7 Photos
गर्मियों में कितनी होनी चाहिए कार के टायरों में हवा, सड़क पर निकलने से पहले जरूर कर लीजिए चेक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऑटो
मदर्स डे के मौके पर मां को गिफ्ट कर सकते हैं ये स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत बेहद किफायती
ऑटो
एक टायर में कब तक लगवा सकते हैं पंक्चर, जानिए कैसे लगा सकते हैं टायर की लाइफ का पता?
ऑटो
इन 5 जगहों पर गाड़ी पार्क की तो पछताना पड़ेगा, गर्मियों में हो सकता है बड़ा नुकसान, यहां जानें
ऑटो
अब इथेनॉल पर चलेंगी बाइक्स, Royal Enfield से लेकर Yamaha तक कर रहीं टेस्टिंग, जानें डिटेल्स
Advertisement
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion