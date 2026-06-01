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Royal Enfield Bullet 650 या BSA Gold Star 650 में कौन-सी बाइक बेस्ट? कीमत से फीचर्स तक सब जानें
Royal Enfield Bullet 650 Vs BSA Gold Star 650 : ब कंपनी ने इसे 650cc ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ पेश किया है. वहीं दूसरी तरफ BSA Gold Star 650 भी इस सेगमेंट की चर्चित बाइकों में शामिल है.
भारत में रेट्रो और क्लासिक मोटरसाइकिलों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई Bullet 650 लॉन्च कर दी है, जिसने मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में हलचल मचा दी है. Bullet नाम भारतीय बाइक लवर्स के लिए कोई नया नहीं है. दशकों से यह बाइक अपनी दमदार पहचान और क्लासिक डिजाइन के लिए जानी जाती रही है. अब कंपनी ने इसे 650cc ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ पेश किया है. वहीं दूसरी तरफ BSA Gold Star 650 भी इस सेगमेंट की चर्चित बाइकों में शामिल है. ब्रिटिश विरासत वाली यह मोटरसाइकिल क्लासिक लुक और दमदार इंजन के साथ ग्राहकों को आकर्षित कर रही है. ऐसे में अगर आप इन दोनों बाइकों में से किसी एक को खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.
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Published at : 01 Jun 2026 08:30 AM (IST)
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