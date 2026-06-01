Royal Enfield Bullet 650 या BSA Gold Star 650 में कौन-सी बाइक बेस्ट? कीमत से फीचर्स तक सब जानें

Royal Enfield Bullet 650 अपने पारंपरिक बुलेट डिजाइन को बरकरार रखती है. इसमें टियर ड्रॉप शेप फ्यूल टैंक, हाथ से बनी पिनस्ट्राइप्स, क्रोम फिनिश हेडलाइट और क्लासिक फेंडर दिए गए हैं. बाइक में एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो पुराने और नए डिजाइन का अच्छा मिश्रण पेश करता है. वहीं BSA Gold Star 650 भी रेट्रो डिजाइन पर आधारित है. इसमें गोल हेडलाइट, वायर-स्पोक व्हील्स और विंटेज स्टाइल बॉडी वर्क मिलता है. हालांकि इसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी और साफ-सुथरा नजर आता है. अगर आप पारंपरिक बुलेट लुक पसंद करते हैं तो Bullet 650 बेहतर है, जबकि थोड़ा स्पोर्टी रेट्रो डिजाइन पसंद करने वालों को Gold Star 650 ज्यादा पसंद आ सकती है.