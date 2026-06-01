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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोRoyal Enfield Bullet 650 या BSA Gold Star 650 में कौन-सी बाइक बेस्ट? कीमत से फीचर्स तक सब जानें

Royal Enfield Bullet 650 या BSA Gold Star 650 में कौन-सी बाइक बेस्ट? कीमत से फीचर्स तक सब जानें

Royal Enfield Bullet 650 Vs BSA Gold Star 650 : ब कंपनी ने इसे 650cc ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ पेश किया है. वहीं दूसरी तरफ BSA Gold Star 650 भी इस सेगमेंट की चर्चित बाइकों में शामिल है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 01 Jun 2026 08:30 AM (IST)
Royal Enfield Bullet 650 Vs BSA Gold Star 650 : ब कंपनी ने इसे 650cc ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ पेश किया है. वहीं दूसरी तरफ BSA Gold Star 650 भी इस सेगमेंट की चर्चित बाइकों में शामिल है.

भारत में रेट्रो और क्लासिक मोटरसाइकिलों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई Bullet 650 लॉन्च कर दी है, जिसने मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में हलचल मचा दी है. Bullet नाम भारतीय बाइक लवर्स के लिए कोई नया नहीं है. दशकों से यह बाइक अपनी दमदार पहचान और क्लासिक डिजाइन के लिए जानी जाती रही है. अब कंपनी ने इसे 650cc ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ पेश किया है. वहीं दूसरी तरफ BSA Gold Star 650 भी इस सेगमेंट की चर्चित बाइकों में शामिल है. ब्रिटिश विरासत वाली यह मोटरसाइकिल क्लासिक लुक और दमदार इंजन के साथ ग्राहकों को आकर्षित कर रही है. ऐसे में अगर आप इन दोनों बाइकों में से किसी एक को खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.

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Royal Enfield Bullet 650 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.65 लाख रुपये रखी गई है. वहीं BSA Gold Star 650 की एक्स-शोरूम कीमत 3.34 लाख रुपये से शुरू होकर 3.46 लाख रुपये तक जाती है. ऐसे में कीमत के मामले में BSA Gold Star 650 थोड़ी सस्ती साबित होती है. अगर आपका बजट थोड़ा सीमित है, तो यह आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है.
Royal Enfield Bullet 650 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.65 लाख रुपये रखी गई है. वहीं BSA Gold Star 650 की एक्स-शोरूम कीमत 3.34 लाख रुपये से शुरू होकर 3.46 लाख रुपये तक जाती है. ऐसे में कीमत के मामले में BSA Gold Star 650 थोड़ी सस्ती साबित होती है. अगर आपका बजट थोड़ा सीमित है, तो यह आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है.
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Royal Enfield Bullet 650 अपने पारंपरिक बुलेट डिजाइन को बरकरार रखती है. इसमें टियर ड्रॉप शेप फ्यूल टैंक, हाथ से बनी पिनस्ट्राइप्स, क्रोम फिनिश हेडलाइट और क्लासिक फेंडर दिए गए हैं. बाइक में एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो पुराने और नए डिजाइन का अच्छा मिश्रण पेश करता है. वहीं BSA Gold Star 650 भी रेट्रो डिजाइन पर आधारित है. इसमें गोल हेडलाइट, वायर-स्पोक व्हील्स और विंटेज स्टाइल बॉडी वर्क मिलता है. हालांकि इसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी और साफ-सुथरा नजर आता है. अगर आप पारंपरिक बुलेट लुक पसंद करते हैं तो Bullet 650 बेहतर है, जबकि थोड़ा स्पोर्टी रेट्रो डिजाइन पसंद करने वालों को Gold Star 650 ज्यादा पसंद आ सकती है.
Royal Enfield Bullet 650 अपने पारंपरिक बुलेट डिजाइन को बरकरार रखती है. इसमें टियर ड्रॉप शेप फ्यूल टैंक, हाथ से बनी पिनस्ट्राइप्स, क्रोम फिनिश हेडलाइट और क्लासिक फेंडर दिए गए हैं. बाइक में एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो पुराने और नए डिजाइन का अच्छा मिश्रण पेश करता है. वहीं BSA Gold Star 650 भी रेट्रो डिजाइन पर आधारित है. इसमें गोल हेडलाइट, वायर-स्पोक व्हील्स और विंटेज स्टाइल बॉडी वर्क मिलता है. हालांकि इसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी और साफ-सुथरा नजर आता है. अगर आप पारंपरिक बुलेट लुक पसंद करते हैं तो Bullet 650 बेहतर है, जबकि थोड़ा स्पोर्टी रेट्रो डिजाइन पसंद करने वालों को Gold Star 650 ज्यादा पसंद आ सकती है.
Published at : 01 Jun 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
BSA Gold Star 650 Bike Comparison Royal Enfield Bullet 650 Royal Enfield Vs BSA

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