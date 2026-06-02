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हिंदी न्यूज़ऑटोFASTag Scam Alert : कार चलाते हैं तो फास्टैग के इस स्कैम में भूलकर भी मत फंसना, मुन्ना भाई के इस एक्टर ने दी सलाह

FASTag Scam Alert : कार चलाते हैं तो फास्टैग के इस स्कैम में भूलकर भी मत फंसना, मुन्ना भाई के इस एक्टर ने दी सलाह

FASTag Scam Alert : पिछले कुछ समय से फास्टैग से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें लोगों ने गलत कटौती, डबल चार्ज और बैलेंस होने के बाद पेनल्टी वसूलने जैसे आरोप लगाए हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 02 Jun 2026 07:31 AM (IST)
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FASTag Scam Alert : आज के समय में देश के ज्यादातर टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए ही टोल टैक्स वसूला जाता है. इससे लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता और सफर भी आसान हो जाता है, लेकिन तकनीक जितनी सुविधाजनक होती है, उससे जुड़े जोखिम भी उतने ही बढ़ जाते हैं. पिछले कुछ समय से फास्टैग से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें लोगों ने गलत कटौती, डबल चार्ज और बैलेंस होने के बाद पेनल्टी वसूलने जैसे आरोप लगाए हैं. हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अश्विन मुश्रान ने भी अपने साथ हुई ऐसी ही एक घटना का जिक्र किया है. अभिनेता का दावा है कि उनके फास्टैग अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस मौजूद था, इसके बावजूद टोल प्लाजा पर उनसे पेनाल्टी वसूली गई. इस घटना के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. 

क्या हुआ था मुन्ना भाई के इस एक्टर के साथ?

अभिनेता अश्विन मुश्रान के अनुसार यह घटना मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर हुई. वह अपनी बहन की कार से दक्षिण मुंबई की ओर जा रहे थे. इसी दौरान टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारी ने उन्हें बताया कि उनके फास्टैग अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है. कर्मचारी की बात पर भरोसा करते हुए उन्होंने मौके पर ही 200 रुपये की पेनाल्टी जमा कर दी, हालांकि बाद में उन्हें इस बात पर शक हुआ और उन्होंने अपने फास्टैग अकाउंट की जांच करने का फैसला किया. जब अश्विन मुश्रान ने अपने फास्टैग खाते की जानकारी देखी तो उन्हें पता चला कि उसमें लगभग 3000 रुपये मौजूद थे यानी अकाउंट मेंं परी रकम थी और बैलेंस की कोई कमी नहीं थी. यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि जब खाते में पैसे थे, तो उनसे अतिरिक्त पेनाल्टी क्यों ली गई. इसी वजह से उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जानकारी लेने की कोशिश की. 

कार चलाते हैं तो फास्टैग के इस स्कैम में भूलकर भी मत फंसना

अभिनेता ने बताया कि जब वह उसी रास्ते से वापस लौटे तो उनकी कार बिना किसी रुकावट के टोल प्लाजा से गुजर गई. इस दौरान फास्टैग से जुड़ी कोई समस्या सामने नहीं आई. उनके मुताबिक उनकी बहन भी उस समय साथ थीं और उनके पास फास्टैग खाते में मौजूद बैलेंस का पूरा रिकॉर्ड था. इससे यह और मजबूत हो गया कि पहले उनसे गलत तरीके से पेनल्टी ली गई थी. अश्विन मुश्रान ने बताया कि जब उन्होंने टोल कर्मचारियों को फास्टैग बैलेंस का प्रमाण दिखाया, तो मामला टोल प्लाजा के सुपरवाइजर तक पहुंचा. जांच के बाद उनसे वसूले गए 200 रुपये वापस कर दिए गए. हालांकि यह साफ नहीं किया गया कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई और पेनाल्टी किस वजह से लगाई गई थी. इस घटना के बाद उन्होंने कहा कि 200 रुपये भले ही छोटी रकम लग सकती है, लेकिन अगर इसी तरह की घटनाएं कई लोगों के साथ होती रहें तो यह बड़ी रकम बन सकती है. 

यह भी पढ़ें - सालों से फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा ये देश, 90 परसेंट गाड़ियों में होता है यूज

फास्टैग पर मुन्ना भाई के इस एक्टर ने क्या दी सलाह

अश्विन मुश्रान ने वाहन चालकों को कुछ जरूरी सुझाव भी दिए हैं जिससे वे ऐसी स्थिति में नुकसान से बच सकें. जैसे हाईवे या एक्सप्रेसवे पर निकलने से पहले अपने फास्टैग खाते का बैलेंस जरूर जांच लें. इससे आपको सही स्थिति की जानकारी रहेगी. इसके अलावा फास्टैग बैलेंस का स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में सुरक्षित रख लें. जरूरत पड़ने पर यह आपके लिए सबूत का काम कर सकता है. अगर कोई टोल कर्मचारी बैलेंस कम होने की बात कहता है, तो पहले अपने खाते की जांच करें. बिना पुष्टि के अतिरिक्त भुगतान करने से बचें. वहीं अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है, तो टोल प्लाजा के अधिकारियों से रिकॉर्ड की जांच कराने के लिए कहें और मामले की जांच करवाएं. 

यह भी पढ़ें - Toyota Urban Cruiser Ebella के बजट में और कौन-सी गाड़ियां मार्केट में मौजूद? यहां जानें ऑप्शन्स

Published at : 02 Jun 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
FASTag Fraud Fastag Balance Check FASTag Scam Toll Plaza Penalty Ashwin Mushran FASTag Case
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