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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सहफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल

हफ्ते भर बाद फिर बल्ले से आग उगलेंगे वैभव सूर्यवंशी! इंडियन टीम के लिए खेलते आएंगे नजर, जानिए पूरा शेड्यूल

आईपीएल में अपनी छाप छोड़ने के बाद 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अब लिस्ट-ए क्रिकेट में नजर आएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 02 Jun 2026 08:56 AM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में सबके फेवरेट बन चुके वैभव सूर्यवंशी जल्द ही इंडिया ए की तरफ से खेलते नजर आ सकते हैं. बता दें कि उनका सलेक्शन श्रीलंका में होने वाले ट्राई सीरीज के लिए किया गया है. तिलक वर्मा की कप्तानी में उनको खेलने का मौका मिलेगा. पहला मैच 9 जून को मेजबान श्रीलंका के खिलाफ खेला जाना है. अब देखने की बात ये है कि क्या उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम में चुना जाएगा. फैंस को उन्हें फिर से एक्शन में देखने के लिए सिर्फ नौ दिन का इंतजार करना होगा.

आईपीएल में अपनी छाप छोड़ने के बाद 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अब लिस्ट-ए क्रिकेट में नजर आएंगे. भारत ‘ए’ टीम के साथ वह श्रीलंका में होने वाली ट्राई- सीरीज खेलेंगे, जहां टीम का मुकाबला श्रीलंका ‘ए’ और अफगानिस्तान ‘ए’ से होगा. भारतीय टीम की कप्तानी तिलक वर्मा को सौंपी गई है. रुतुराज गायकवाड़ को उपकप्तान बनाया गया है.

खबर के अनुसार शुरुआत में रियान पराग को तिलक का डिप्टी बनाया गया था. वहीं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान को चोट लगने के कारण सीरीज से बाहर होना पड़ा था. वैभव सूर्यवंशी के लिए ये पहली बार है कि उन्हें लिस्ट ए क्रिकेट में इंडिया ए टीम में जगह मिली है. इससे पहले कि बात करें तो वह पिछले साल कतर में हुए इमर्जिंग एशिया कप के दौरान भारतीय टीम की शैडो टीम के लिए टी20 फॉर्मेट में खेल चुके हैं.

कैसी होगी टीम इंडिया

इंडिया ‘ए’ टीम की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे. टीम में प्रियंश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, समीर रिज़वी, प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं, गेंदबाजी विभाग में विजय कुमार, यश ठाकुर, युवराज सिंह, अंशुल कम्बोज और अरशद खान जिम्मेदारी संभालेंगे. यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और भविष्य की भारतीय टीम में जगह बनाने का महत्तवपूर्ण मंच साबित हो सकता है.

Published at : 02 Jun 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
IPL TILAK VERMA T20 SERIES Vaibhav Suryavanshi
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