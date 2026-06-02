बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के निर्माणाधीन आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर

बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के निर्माणाधीन आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर

NEET Paper Leak: नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी द्वारा बीड में यह आलीशान घर बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के बनवाया जा रहा था.सोमवार को भारी पुलिस बल के साथ पालिका टीम ने कार्रवाई शुरू की.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 02 Jun 2026 07:26 AM (IST)
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महाराष्ट्र के बीड जनपद में नीट पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. बीड नगर पालिका ने बिना अनुमति के बन रहे आलीशान घर पर बुलडोजर चला दिया. एक सप्ताह पहले ही नगर पालिका ने नोटिस जारी किया था, उसके बाद भी निर्माण नहीं रुका, जिसके बाद सोमवार को भारी पुलिस बल के साथ पालिका टीम ने कार्रवाई शुरू की. यह कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी.

नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी द्वारा बीड में यह आलीशान घर बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के बनवाया जा रहा था.नगर पालिका की जांच में यह भी खुलासा हुआ है, इस संपत्ति पर कुलकर्णी के अलावा पांच अन्य व्यक्तियों के भी नाम दर्ज हैं. बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर चल रहा था.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: 2 दशक की लड़ाई के बाद पिंपलेश्वर मंदिर को मिली सवा चार एकड़ जमीन, 8 जून को होगा भव्य कार्यक्रम

नीट घोटाले के चलते यह निर्माण चर्चा में आया 

यहां बता दें कि पीवी कुलकर्णी का नाम नीट घोटाले में आने के साथ ही उसका यह आलीशान घर निर्माण का मामला भी चर्चा का विषय बन चुका था. जब नगर पालिका ने इसको जांचा तो कई अनियमितताएं पाइन. एमआरटीपी एक्ट के प्रावधानों के तहत चेतावनी जारी के बाद भी निर्माण नहीं रुका. जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की गयी है.

स्थानीय लोगों ने किया स्वागत 

नीट घोटाले में नाम आने के बाद आरोपी पीवी कुलकर्णी के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग हो रही थी. जिसमें अब उसके अवैध आलीशान निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की स्थानीय लोगों ने सराहना की है. उनके मुताबिक इस पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. 

बता दें कि नीट पेपर लीक का मुद्दा इस समय राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है, सरकार पर आरोप भी लग रहे हैं कि आरोपियों को बचाया जा रहा है. पीवी कुलकर्णी का नाम भी शुरूआती जांच में आ चुका था. अब बुलडोजर एक्शन से एक सकरात्मक सन्देश जा रहा है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 07:26 AM (IST)
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