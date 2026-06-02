बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर

महाराष्ट्र के बीड जनपद में नीट पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. बीड नगर पालिका ने बिना अनुमति के बन रहे आलीशान घर पर बुलडोजर चला दिया. एक सप्ताह पहले ही नगर पालिका ने नोटिस जारी किया था, उसके बाद भी निर्माण नहीं रुका, जिसके बाद सोमवार को भारी पुलिस बल के साथ पालिका टीम ने कार्रवाई शुरू की. यह कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी.

नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी द्वारा बीड में यह आलीशान घर बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के बनवाया जा रहा था.नगर पालिका की जांच में यह भी खुलासा हुआ है, इस संपत्ति पर कुलकर्णी के अलावा पांच अन्य व्यक्तियों के भी नाम दर्ज हैं. बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर चल रहा था.

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नीट घोटाले के चलते यह निर्माण चर्चा में आया

यहां बता दें कि पीवी कुलकर्णी का नाम नीट घोटाले में आने के साथ ही उसका यह आलीशान घर निर्माण का मामला भी चर्चा का विषय बन चुका था. जब नगर पालिका ने इसको जांचा तो कई अनियमितताएं पाइन. एमआरटीपी एक्ट के प्रावधानों के तहत चेतावनी जारी के बाद भी निर्माण नहीं रुका. जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की गयी है.

स्थानीय लोगों ने किया स्वागत

नीट घोटाले में नाम आने के बाद आरोपी पीवी कुलकर्णी के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग हो रही थी. जिसमें अब उसके अवैध आलीशान निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की स्थानीय लोगों ने सराहना की है. उनके मुताबिक इस पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

बता दें कि नीट पेपर लीक का मुद्दा इस समय राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है, सरकार पर आरोप भी लग रहे हैं कि आरोपियों को बचाया जा रहा है. पीवी कुलकर्णी का नाम भी शुरूआती जांच में आ चुका था. अब बुलडोजर एक्शन से एक सकरात्मक सन्देश जा रहा है.

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