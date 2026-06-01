Airbags वाली कार में कुल छह तरह के एयरबैग होते हैं, जो अलग-अलग परिस्थितियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं. इनमें ड्राइवर एयरबैग और फ्रंट पैसेंजर एयरबैग सामने से होने वाली टक्कर के दौरान सुरक्षा देते हैं. इसके अलावा ड्राइवर साइड एयरबैग और फ्रंट पैसेंजर साइड एयरबैग कार के साइड से टक्कर लगने पर शरीर को चोट से बचाते हैं. वहीं लेफ्ट कर्टेन एयरबैग और राइट कर्टेन एयरबैग कार की छत के किनारों में लगे होते हैं, जो साइड एक्सीडेंट या गाड़ी पलटने की स्थिति में यात्रियों के सिर को गंभीर चोट लगने से बचाते हैं. आसान भाषा में कहें तो 6 Airbags में 2 फ्रंट एयरबैग, 2 साइड एयरबैग और 2 कर्टेन एयरबैग शामिल होते हैं, जो दुर्घटना के समय अलग-अलग दिशा से मिलने वाली टक्कर के अनुसार काम करते हैं.