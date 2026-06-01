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How Airbags Work: कार में 6 Airbags हैं, लेकिन क्या सभी एक साथ खुलते हैं? जानें कौन सा Airbag कब आता है काम?
How Airbags Work: कार में लगे 6 Airbags सभी एक साथ नहीं खुलते. दुर्घटना की दिशा और असर के अनुसार Front, Side और Curtain Airbags यात्रियों को अलग-अलग सुरक्षा प्रदान करते हैं.
भारत में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं. कई बार दुर्घटना इतनी अचानक होती है कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता. ऐसे समय में कार के अंदर लगे Airbags यात्रियों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. पिछले कुछ सालों में कार सुरक्षा को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी है, इसलिए अब 6 Airbags वाली कारों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. साथ ही सरकार ने भी कार सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई नियमों पर चर्चा की है और कंपनियां लगातार ज्यादा Airbags देने लगी हैं. हालांकि कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि अगर कार में 6 Airbags लगे हैं तो क्या दुर्घटना के समय सभी Airbags एक साथ खुल जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं. Airbags दुर्घटना की दिशा और उसके असर के हिसाब से खुलते हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 09:45 AM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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