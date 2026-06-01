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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोHow Airbags Work: कार में 6 Airbags हैं, लेकिन क्या सभी एक साथ खुलते हैं? जानें कौन सा Airbag कब आता है काम?

How Airbags Work: कार में 6 Airbags हैं, लेकिन क्या सभी एक साथ खुलते हैं? जानें कौन सा Airbag कब आता है काम?

How Airbags Work: कार में लगे 6 Airbags सभी एक साथ नहीं खुलते. दुर्घटना की दिशा और असर के अनुसार Front, Side और Curtain Airbags यात्रियों को अलग-अलग सुरक्षा प्रदान करते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Jun 2026 09:45 AM (IST)
How Airbags Work: कार में लगे 6 Airbags सभी एक साथ नहीं खुलते. दुर्घटना की दिशा और असर के अनुसार Front, Side और Curtain Airbags यात्रियों को अलग-अलग सुरक्षा प्रदान करते हैं.

भारत में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं. कई बार दुर्घटना इतनी अचानक होती है कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता. ऐसे समय में कार के अंदर लगे Airbags यात्रियों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. पिछले कुछ सालों में कार सुरक्षा को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी है, इसलिए अब 6 Airbags वाली कारों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. साथ ही सरकार ने भी कार सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई नियमों पर चर्चा की है और कंपनियां लगातार ज्यादा Airbags देने लगी हैं. हालांकि कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि अगर कार में 6 Airbags लगे हैं तो क्या दुर्घटना के समय सभी Airbags एक साथ खुल जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं. Airbags दुर्घटना की दिशा और उसके असर के हिसाब से खुलते हैं.

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Airbag कोई साधारण तकिया नहीं होता. कार के अंदर कई सेंसर लगे होते हैं जो टक्कर की ताकत और दिशा को पहचानते हैं. जैसे ही सेंसर को गंभीर टक्कर का संकेत मिलता है, Airbag कुछ मिलीसेकंड में खुल जाता है. यह इतनी तेजी से काम करता है कि कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि Airbag कब खुला. इसका काम सिर, छाती और शरीर के दूसरे हिस्सों को डैशबोर्ड, स्टीयरिंग या दरवाजे से टकराने से बचाना होता है. लेकिन Airbag तभी सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है जब यात्री सीट बेल्ट भी लगाए हुए हों.
Airbag कोई साधारण तकिया नहीं होता. कार के अंदर कई सेंसर लगे होते हैं जो टक्कर की ताकत और दिशा को पहचानते हैं. जैसे ही सेंसर को गंभीर टक्कर का संकेत मिलता है, Airbag कुछ मिलीसेकंड में खुल जाता है. यह इतनी तेजी से काम करता है कि कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि Airbag कब खुला. इसका काम सिर, छाती और शरीर के दूसरे हिस्सों को डैशबोर्ड, स्टीयरिंग या दरवाजे से टकराने से बचाना होता है. लेकिन Airbag तभी सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है जब यात्री सीट बेल्ट भी लगाए हुए हों.
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Airbags वाली कार में कुल छह तरह के एयरबैग होते हैं, जो अलग-अलग परिस्थितियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं. इनमें ड्राइवर एयरबैग और फ्रंट पैसेंजर एयरबैग सामने से होने वाली टक्कर के दौरान सुरक्षा देते हैं. इसके अलावा ड्राइवर साइड एयरबैग और फ्रंट पैसेंजर साइड एयरबैग कार के साइड से टक्कर लगने पर शरीर को चोट से बचाते हैं. वहीं लेफ्ट कर्टेन एयरबैग और राइट कर्टेन एयरबैग कार की छत के किनारों में लगे होते हैं, जो साइड एक्सीडेंट या गाड़ी पलटने की स्थिति में यात्रियों के सिर को गंभीर चोट लगने से बचाते हैं. आसान भाषा में कहें तो 6 Airbags में 2 फ्रंट एयरबैग, 2 साइड एयरबैग और 2 कर्टेन एयरबैग शामिल होते हैं, जो दुर्घटना के समय अलग-अलग दिशा से मिलने वाली टक्कर के अनुसार काम करते हैं.
Airbags वाली कार में कुल छह तरह के एयरबैग होते हैं, जो अलग-अलग परिस्थितियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं. इनमें ड्राइवर एयरबैग और फ्रंट पैसेंजर एयरबैग सामने से होने वाली टक्कर के दौरान सुरक्षा देते हैं. इसके अलावा ड्राइवर साइड एयरबैग और फ्रंट पैसेंजर साइड एयरबैग कार के साइड से टक्कर लगने पर शरीर को चोट से बचाते हैं. वहीं लेफ्ट कर्टेन एयरबैग और राइट कर्टेन एयरबैग कार की छत के किनारों में लगे होते हैं, जो साइड एक्सीडेंट या गाड़ी पलटने की स्थिति में यात्रियों के सिर को गंभीर चोट लगने से बचाते हैं. आसान भाषा में कहें तो 6 Airbags में 2 फ्रंट एयरबैग, 2 साइड एयरबैग और 2 कर्टेन एयरबैग शामिल होते हैं, जो दुर्घटना के समय अलग-अलग दिशा से मिलने वाली टक्कर के अनुसार काम करते हैं.
Published at : 01 Jun 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Car Safety Features 6 Airbags Car How Airbags Work Car Safety Rules

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