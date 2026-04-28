सिंगल चार्ज में 1250 KM रेंज, 4 कंपनियों ने मिलकर बनाई ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, जानें खासियत

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी ताकत और रेंज है. Avatr 06T में लगभग 955 हॉर्सपावर तक की पावर मिलती है, जो इसे बेहद तेज और दमदार बनाती है. साथ ही यह कार एक बार चार्ज करने पर करीब 1250 किलोमीटर तक चल सकती है. यानी लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है और बार-बार चार्ज करने की जरूरत भी कम पड़ेगी.