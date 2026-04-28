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सिंगल चार्ज में 1250 KM रेंज, 4 कंपनियों ने मिलकर बनाई ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, जानें खासियत
Avatr Electric Car: गाड़ी का डिजाइन काफी स्टाइलिश और स्पोर्टी है. यह एक इलेक्ट्रिक वैगन (wagon) स्टाइल की कार है, जिसमें ज्यादा स्पेस मिलता है. इसका इंटीरियर प्रीमियम फील देता है.
दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और कंपनियां मिलकर नई-नई हाईटेक कारें बना रही हैं. इसी कड़ी में चीन की चार बड़ी कंपनियों Avatr, Changan, Huawei और CATL ने मिलकर एक नई इलेक्ट्रिक कार Avatr 06T तैयार की है.
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Published at : 28 Apr 2026 05:00 PM (IST)
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