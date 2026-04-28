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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोसिंगल चार्ज में 1250 KM रेंज, 4 कंपनियों ने मिलकर बनाई ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, जानें खासियत

सिंगल चार्ज में 1250 KM रेंज, 4 कंपनियों ने मिलकर बनाई ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, जानें खासियत

Avatr Electric Car: गाड़ी का डिजाइन काफी स्टाइलिश और स्पोर्टी है. यह एक इलेक्ट्रिक वैगन (wagon) स्टाइल की कार है, जिसमें ज्यादा स्पेस मिलता है. इसका इंटीरियर प्रीमियम फील देता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 28 Apr 2026 05:00 PM (IST)
Avatr Electric Car: गाड़ी का डिजाइन काफी स्टाइलिश और स्पोर्टी है. यह एक इलेक्ट्रिक वैगन (wagon) स्टाइल की कार है, जिसमें ज्यादा स्पेस मिलता है. इसका इंटीरियर प्रीमियम फील देता है.

दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और कंपनियां मिलकर नई-नई हाईटेक कारें बना रही हैं. इसी कड़ी में चीन की चार बड़ी कंपनियों Avatr, Changan, Huawei और CATL ने मिलकर एक नई इलेक्ट्रिक कार Avatr 06T तैयार की है.

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यह कार सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि कई बड़ी टेक और ऑटो कंपनियों की पार्टनरशिप का नतीजा है, इसलिए इसमें आधुनिक तकनीक और शानदार फीचर्स देखने को मिलते हैं.
यह कार सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि कई बड़ी टेक और ऑटो कंपनियों की पार्टनरशिप का नतीजा है, इसलिए इसमें आधुनिक तकनीक और शानदार फीचर्स देखने को मिलते हैं.
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इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी ताकत और रेंज है. Avatr 06T में लगभग 955 हॉर्सपावर तक की पावर मिलती है, जो इसे बेहद तेज और दमदार बनाती है. साथ ही यह कार एक बार चार्ज करने पर करीब 1250 किलोमीटर तक चल सकती है. यानी लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है और बार-बार चार्ज करने की जरूरत भी कम पड़ेगी.
इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी ताकत और रेंज है. Avatr 06T में लगभग 955 हॉर्सपावर तक की पावर मिलती है, जो इसे बेहद तेज और दमदार बनाती है. साथ ही यह कार एक बार चार्ज करने पर करीब 1250 किलोमीटर तक चल सकती है. यानी लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है और बार-बार चार्ज करने की जरूरत भी कम पड़ेगी.
Published at : 28 Apr 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Car Launching Chinese EV Launching Avatr EV Range Avatr EV Price

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