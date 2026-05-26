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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Battery Care Tips : इन आदतों की वजह से जल्दी डाउन हो जाती है कार की Battery, ऐसे बढ़ाएं इसकी लाइफ

Car Battery Care Tips : इन आदतों की वजह से जल्दी डाउन हो जाती है कार की Battery, ऐसे बढ़ाएं इसकी लाइफ

Car Battery Care Tips :कई बार ऐसा तब होता है जब हमें सबसे ज्यादा जल्दी होती है और गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती है.आमतौर पर गलत इस्तेमाल, खराब आदतें और मौसम का असर इसकी लाइफ को जल्दी कम कर देता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 May 2026 10:58 AM (IST)
Car Battery Care Tips :कई बार ऐसा तब होता है जब हमें सबसे ज्यादा जल्दी होती है और गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती है.आमतौर पर गलत इस्तेमाल, खराब आदतें और मौसम का असर इसकी लाइफ को जल्दी कम कर देता है.

कार की बैटरी किसी भी गाड़ी का सबसे जरूरी हिस्सा मानी जाती है. इंजन स्टार्ट करने से लेकर लाइट, हॉर्न, म्यूजिक सिस्टम और कई इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स को चलाने तक बैटरी सबसे जरूरी होती है, लेकिन अक्सर लोग इसकी देखभाल पर ध्यान नहीं देते और फिर अचानक बैटरी डाउन होने की समस्या का सामना करना पड़ता है. कई बार ऐसा तब होता है जब हमें सबसे ज्यादा जल्दी होती है और गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती है.आमतौर पर गलत इस्तेमाल, खराब आदतें और मौसम का असर इसकी लाइफ को जल्दी कम कर देता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर बैटरी की उम्र बढ़ाई जा सकती है और बार-बार बदलने का खर्च भी बचाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि किन आदतों की वजह से कार की बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है और इसकी लाइफ कैसे बढ़ाएं.

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बहुत से लोग कार बंद करने के बाद भी लाइट, म्यूजिक सिस्टम, चार्जर, डैशकैम या AC जैसे फीचर्स बंद करना भूल जाते हैं. इससे बैटरी धीरे-धीरे डिस्चार्ज होने लगती है. खासकर आफ्टरमार्केट एक्सेसरीज बैटरी पर लगातार दबाव डालती रहती हैं. इसलिए कार पार्क करते समय हमेशा चेक करे लें कि सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हों.
बहुत से लोग कार बंद करने के बाद भी लाइट, म्यूजिक सिस्टम, चार्जर, डैशकैम या AC जैसे फीचर्स बंद करना भूल जाते हैं. इससे बैटरी धीरे-धीरे डिस्चार्ज होने लगती है. खासकर आफ्टरमार्केट एक्सेसरीज बैटरी पर लगातार दबाव डालती रहती हैं. इसलिए कार पार्क करते समय हमेशा चेक करे लें कि सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हों.
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अगर कार कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं होती तो बैटरी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. दो हफ्ते से ज्यादा समय तक गाड़ी खड़ी रहने पर बैटरी डाउन हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम एक बार कार को 20 से 30 मिनट तक जरूर चलाएं. अगर लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो ट्रिकल चार्जर का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा.
अगर कार कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं होती तो बैटरी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. दो हफ्ते से ज्यादा समय तक गाड़ी खड़ी रहने पर बैटरी डाउन हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम एक बार कार को 20 से 30 मिनट तक जरूर चलाएं. अगर लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो ट्रिकल चार्जर का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा.
Published at : 26 May 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Auto Tips Battery Life Car Battery Tips Car Battery Care

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