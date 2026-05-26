अगर कार कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं होती तो बैटरी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. दो हफ्ते से ज्यादा समय तक गाड़ी खड़ी रहने पर बैटरी डाउन हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम एक बार कार को 20 से 30 मिनट तक जरूर चलाएं. अगर लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो ट्रिकल चार्जर का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा.