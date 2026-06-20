हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोFuel Gauge Reading: फ्यूल गेज में 'E' दिखाने के बाद कितना पेट्रोल बच जाता है, कितनी दूर जा सकती है गाड़ी?

Fuel Gauge Reading: फ्यूल गेज में 'E' दिखाने के बाद कितना पेट्रोल बच जाता है, कितनी दूर जा सकती है गाड़ी?

Fuel Gauge Reading : कई लोग सोचते हैं कि E का मतलब टैंक पूरी तरह खाली हो चुका है, लेकिन मॉर्डन कारों में फ्यूल गेज और लो फ्यूल वार्निंग सिस्टम इस तरह बनाए जाते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 20 Jun 2026 06:07 PM (IST)
Fuel Gauge Reading : कई लोग सोचते हैं कि E का मतलब टैंक पूरी तरह खाली हो चुका है, लेकिन मॉर्डन कारों में फ्यूल गेज और लो फ्यूल वार्निंग सिस्टम इस तरह बनाए जाते हैं.

अक्सर गाड़ी चलाते समय जब फ्यूल गेज में E यानी Empty दिखाई देने लगता है या लो फ्यूल लाइट जल उठती है, तो ज्यादातर ड्राइवरों के मन में एक ही सवाल आता है कि अब टैंक में कितना पेट्रोल बचा है और गाड़ी कितनी दूर तक चल सकती है. कई लोग सोचते हैं कि E का मतलब टैंक पूरी तरह खाली हो चुका है, लेकिन मॉर्डन कारों में फ्यूल गेज और लो फ्यूल वार्निंग सिस्टम इस तरह बनाए जाते हैं कि ड्राइवर को समय रहते पेट्रोल भरवाने का मौका मिल सके. हालांकि यह दूरी हर कार में अलग-अलग हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि फ्यूल गेज में E दिखाने के बाद कितना पेट्रोल बच जाता है और गाड़ी कितनी दूर जा सकती है.

1/6
फ्यूल गेज आपकी कार के फ्यूल टैंक से जुड़ा होता है. टैंक के अंदर एक फ्लोट और सेंसर लगे होते हैं, जो पेट्रोल के स्तर के हिसाब से गेज को जानकारी भेजते हैं. F (Full) का मतलब टैंक भरा हुआ है. E (Empty) का मतलब पेट्रोल बहुत कम बचा है. लो फ्यूल लाइट जलने का मतलब होता है कि जल्द से जल्द पेट्रोल भरवा लेना चाहिए. E दिखने का मतलब हमेशा टैंक का पूरी तरह खाली होना नहीं होता है.
फ्यूल गेज आपकी कार के फ्यूल टैंक से जुड़ा होता है. टैंक के अंदर एक फ्लोट और सेंसर लगे होते हैं, जो पेट्रोल के स्तर के हिसाब से गेज को जानकारी भेजते हैं. F (Full) का मतलब टैंक भरा हुआ है. E (Empty) का मतलब पेट्रोल बहुत कम बचा है. लो फ्यूल लाइट जलने का मतलब होता है कि जल्द से जल्द पेट्रोल भरवा लेना चाहिए. E दिखने का मतलब हमेशा टैंक का पूरी तरह खाली होना नहीं होता है.
2/6
जब कार के फ्यूल गेज में E दिखाई देता है या लो फ्यूल लाइट जलती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि टैंक पूरी तरह खाली हो गया है. ज्यादातर कारों में उस समय कुछ ईंधन रिजर्व में बचा रहता है जिससे ड्राइवर नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंच सके. आमतौर पर लो फ्यूल लाइट तब जलती है जब टैंक में लगभग 4 से 15 लीटर तक पेट्रोल या डीजल बचा होता है, हालांकि यह मात्रा हर वाहन में अलग-अलग हो सकती है. इसी वजह से लो फ्यूल लाइट जलने के बाद भी गाड़ी कुछ दूरी तक चल सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसे वाहन चलाना सही नहीं माना जाता और जल्द से जल्द ईंधन भरवा लेना चाहिए.
जब कार के फ्यूल गेज में E दिखाई देता है या लो फ्यूल लाइट जलती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि टैंक पूरी तरह खाली हो गया है. ज्यादातर कारों में उस समय कुछ ईंधन रिजर्व में बचा रहता है जिससे ड्राइवर नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंच सके. आमतौर पर लो फ्यूल लाइट तब जलती है जब टैंक में लगभग 4 से 15 लीटर तक पेट्रोल या डीजल बचा होता है, हालांकि यह मात्रा हर वाहन में अलग-अलग हो सकती है. इसी वजह से लो फ्यूल लाइट जलने के बाद भी गाड़ी कुछ दूरी तक चल सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसे वाहन चलाना सही नहीं माना जाता और जल्द से जल्द ईंधन भरवा लेना चाहिए.
Published at : 20 Jun 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Auto Fuel PETROL Fuel Gauge Fuel Warning Light

ऑटो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
चीन के बाद अब भारत बनेगा दुनिया का नया ऑटो हब? Tata Tech ने किया बड़ा दावा
चीन के बाद अब भारत बनेगा दुनिया का नया ऑटो हब? Tata Tech ने किया बड़ा दावा
ऑटो
कार की टचस्क्रीन को ऐसे भूलकर भी न करें साफ, वरना पड़ सकता है भारी
कार की टचस्क्रीन को ऐसे भूलकर भी न करें साफ, वरना पड़ सकता है भारी
ऑटो
अगर आपकी गाड़ी पर नहीं है ये प्लेट तो तुरंत लगवा लीजिए, पुलिस पकड़-पकड़कर काट रही चालान
अगर आपकी गाड़ी पर नहीं है ये प्लेट तो तुरंत लगवा लीजिए, पुलिस पकड़-पकड़कर काट रही चालान
ऑटो
FIFA World Cup जीतने पर मिलेगी Jeep Wrangler, जानिए इस दमदार SUV की कीमत और फीचर्स
FIFA World Cup जीतने पर मिलेगी Jeep Wrangler, जानिए इस दमदार SUV की कीमत और फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
बिहार
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
IND vs AFG 3rd ODI: प्रसिद्ध कृष्णा का 'पंजा', कप्तान शाहिदी का पहला शतक, 36-4 से 218 तक पहुंचा अफगानिस्तान
प्रसिद्ध कृष्णा का 'पंजा', कप्तान शाहिदी का पहला शतक, 36-4 से 218 तक पहुंचा अफगानिस्तान
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
लाइफस्टाइल
Happy Fathers Day 2026: इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
यूटिलिटी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
एग्रीकल्चर
क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?
क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget