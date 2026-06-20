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Fuel Gauge Reading: फ्यूल गेज में 'E' दिखाने के बाद कितना पेट्रोल बच जाता है, कितनी दूर जा सकती है गाड़ी?
Fuel Gauge Reading : कई लोग सोचते हैं कि E का मतलब टैंक पूरी तरह खाली हो चुका है, लेकिन मॉर्डन कारों में फ्यूल गेज और लो फ्यूल वार्निंग सिस्टम इस तरह बनाए जाते हैं.
अक्सर गाड़ी चलाते समय जब फ्यूल गेज में E यानी Empty दिखाई देने लगता है या लो फ्यूल लाइट जल उठती है, तो ज्यादातर ड्राइवरों के मन में एक ही सवाल आता है कि अब टैंक में कितना पेट्रोल बचा है और गाड़ी कितनी दूर तक चल सकती है. कई लोग सोचते हैं कि E का मतलब टैंक पूरी तरह खाली हो चुका है, लेकिन मॉर्डन कारों में फ्यूल गेज और लो फ्यूल वार्निंग सिस्टम इस तरह बनाए जाते हैं कि ड्राइवर को समय रहते पेट्रोल भरवाने का मौका मिल सके. हालांकि यह दूरी हर कार में अलग-अलग हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि फ्यूल गेज में E दिखाने के बाद कितना पेट्रोल बच जाता है और गाड़ी कितनी दूर जा सकती है.
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Published at : 20 Jun 2026 06:07 PM (IST)
Tags :Auto Fuel PETROL Fuel Gauge Fuel Warning Light
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