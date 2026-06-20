जब कार के फ्यूल गेज में E दिखाई देता है या लो फ्यूल लाइट जलती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि टैंक पूरी तरह खाली हो गया है. ज्यादातर कारों में उस समय कुछ ईंधन रिजर्व में बचा रहता है जिससे ड्राइवर नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंच सके. आमतौर पर लो फ्यूल लाइट तब जलती है जब टैंक में लगभग 4 से 15 लीटर तक पेट्रोल या डीजल बचा होता है, हालांकि यह मात्रा हर वाहन में अलग-अलग हो सकती है. इसी वजह से लो फ्यूल लाइट जलने के बाद भी गाड़ी कुछ दूरी तक चल सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसे वाहन चलाना सही नहीं माना जाता और जल्द से जल्द ईंधन भरवा लेना चाहिए.