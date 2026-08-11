150 KM तक मिलेगी रेंज, 60 हजार से शुरू होते हैं ये शानदार स्कूटर

Okinawa R30 को खास तौर पर शहर के अंदर रोजाना आने-जाने के लिए तैयार किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 61,998 रुपये है. इसमें 250W की BLDC मोटर और 1.25 kWh की लिथियम-आयन बैटरी दी गई है. कंपनी के मुताबिक, बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं. फुल चार्ज पर यह करीब 60 किलोमीटर तक की रेंज देता है और इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है.