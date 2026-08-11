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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो150 KM तक मिलेगी रेंज, 60 हजार से शुरू होते हैं ये शानदार स्कूटर

150 KM तक मिलेगी रेंज, 60 हजार से शुरू होते हैं ये शानदार स्कूटर

Best Electric Scooters: भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर के कई ऐसे मॉडल मौजूद हैं, जिनकी कीमत 1 लाख रुपये से कम है और इनमें रोजाना के इस्तेमाल के लिए जरूरी फीचर्स भी मिलते हैं.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 11 Aug 2026 03:39 PM (IST)
Best Electric Scooters: भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर के कई ऐसे मॉडल मौजूद हैं, जिनकी कीमत 1 लाख रुपये से कम है और इनमें रोजाना के इस्तेमाल के लिए जरूरी फीचर्स भी मिलते हैं.

अगर आप रोजाना ऑफिस, कॉलेज या दूसरे कामों के लिए नया स्कूटर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. भारतीय बाजार में कई ऐसे मॉडल मौजूद हैं, जिनकी कीमत 1 लाख रुपये से कम है और इनमें रोजाना के इस्तेमाल के लिए जरूरी फीचर्स भी मिलते हैं.

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कम बजट में प्रीमियम लुक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे लोगों के लिए Zelio Legender+ Premium एक अच्छा ऑप्शन है.इसकी एक्स-शोरूम कीमत 65,059 रुपये से शुरू होती है. मॉडल के वेरिएंट के हिसाब से इसमें 150 किलोमीटर तक की रेंज मिलने का दावा किया गया है. इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है. स्कूटर में स्टाइलिश डिजाइन के साथ अलॉय व्हील्स, रिवर्स गियर और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
कम बजट में प्रीमियम लुक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे लोगों के लिए Zelio Legender+ Premium एक अच्छा ऑप्शन है.इसकी एक्स-शोरूम कीमत 65,059 रुपये से शुरू होती है. मॉडल के वेरिएंट के हिसाब से इसमें 150 किलोमीटर तक की रेंज मिलने का दावा किया गया है. इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है. स्कूटर में स्टाइलिश डिजाइन के साथ अलॉय व्हील्स, रिवर्स गियर और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
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Okinawa R30 को खास तौर पर शहर के अंदर रोजाना आने-जाने के लिए तैयार किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 61,998 रुपये है. इसमें 250W की BLDC मोटर और 1.25 kWh की लिथियम-आयन बैटरी दी गई है. कंपनी के मुताबिक, बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं. फुल चार्ज पर यह करीब 60 किलोमीटर तक की रेंज देता है और इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है.
Okinawa R30 को खास तौर पर शहर के अंदर रोजाना आने-जाने के लिए तैयार किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 61,998 रुपये है. इसमें 250W की BLDC मोटर और 1.25 kWh की लिथियम-आयन बैटरी दी गई है. कंपनी के मुताबिक, बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं. फुल चार्ज पर यह करीब 60 किलोमीटर तक की रेंज देता है और इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है.
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अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में थोड़ा अलग और क्लासिक डिजाइन पसंद है तो Odysse E2Go पर विचार किया जा सकता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 71,100 रुपये है. स्कूटर का रेट्रो डिजाइन, गोल LED हेडलाइट और क्रोम एलिमेंट इसे बाकी मॉडलों से अलग लुक देते हैं. इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार फुल
अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में थोड़ा अलग और क्लासिक डिजाइन पसंद है तो Odysse E2Go पर विचार किया जा सकता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 71,100 रुपये है. स्कूटर का रेट्रो डिजाइन, गोल LED हेडलाइट और क्रोम एलिमेंट इसे बाकी मॉडलों से अलग लुक देते हैं. इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार फुल
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Kinetic Green Zing भी कम बजट में आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 67,990 रुपये से शुरू होती है. यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 70 किलोमीटर तक चल सकता है और इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसमें मजबूत टायर, अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम और आरामदायक सस्पेंशन दिया गया है.
Kinetic Green Zing भी कम बजट में आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 67,990 रुपये से शुरू होती है. यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 70 किलोमीटर तक चल सकता है और इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसमें मजबूत टायर, अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम और आरामदायक सस्पेंशन दिया गया है.
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Komaki X One भी रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए एक किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 61,499 रुपये है. इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और कंपनी के दावे के मुताबिक यह एक बार चार्ज होने पर करीब 75 किलोमीटर तक चल सकता है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रिवर्स असिस्ट, पार्किंग असिस्ट और अंडर-सीट स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं.
Komaki X One भी रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए एक किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 61,499 रुपये है. इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और कंपनी के दावे के मुताबिक यह एक बार चार्ज होने पर करीब 75 किलोमीटर तक चल सकता है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रिवर्स असिस्ट, पार्किंग असिस्ट और अंडर-सीट स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं.
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अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा रेंज है तो Zelio Legender+ Premium का 150 किलोमीटर तक का दावा इसे इस लिस्ट में खास बनाता है. वहीं कम कीमत में शहर के छोटे सफर के लिए Okinawa R30 और Komaki X One जैसे ऑप्शन देखे जा सकते हैं.
अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा रेंज है तो Zelio Legender+ Premium का 150 किलोमीटर तक का दावा इसे इस लिस्ट में खास बनाता है. वहीं कम कीमत में शहर के छोटे सफर के लिए Okinawa R30 और Komaki X One जैसे ऑप्शन देखे जा सकते हैं.
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1 लाख रुपये से कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के पास अब कई विकल्प हैं. हालांकि, खरीदारी से पहले सिर्फ रेंज और कीमत ही नहीं, बल्कि आपके इलाके में सर्विस सेंटर की मौजूदगी, बैटरी वारंटी, चार्जिंग सुविधा और रेंज को भी जरूर देखना चाहिए.
1 लाख रुपये से कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के पास अब कई विकल्प हैं. हालांकि, खरीदारी से पहले सिर्फ रेंज और कीमत ही नहीं, बल्कि आपके इलाके में सर्विस सेंटर की मौजूदगी, बैटरी वारंटी, चार्जिंग सुविधा और रेंज को भी जरूर देखना चाहिए.
Published at : 11 Aug 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Auto News Okinawa R30 Best Electric Scooters Zelio Legender+ Premium

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