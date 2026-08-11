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बजट में Sedan चाहिए? ये 4 मॉडल हैं बेस्ट

8 लाख रुपये के बजट में सेडान कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो जानें मारुति डिजायर, होंडा अमेज, हुंडई ऑरा और टाटा टिगोर के फीचर्स, माइलेज और कीमत की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 11 Aug 2026 09:25 PM (IST)
8 लाख रुपये के बजट में सेडान कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो जानें मारुति डिजायर, होंडा अमेज, हुंडई ऑरा और टाटा टिगोर के फीचर्स, माइलेज और कीमत की पूरी जानकारी.

अगर आप अपने या अपने परिवार के लिए प्रीमियम कार ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि, आज हम इस खबर में आपको कुछ बेहतरीन सेडान कारों के बारे में बताएंगे जो की बेहद कम बजट में आती हैं. अगर आप अपने परिवार के लिए एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो प्रीमियम दिखे जिसमें बड़ा बूट स्पेस मिले और जो जेब पर भी भारी न पड़े तो कॉम्पैक्ट सेडान सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं. चलिए जानते हैं इस सेगमेंट के 4 सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद मॉडल्स के बारे में.

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जब बात बजट सेडान की हो और मारुति सुजुकी डिजायर का नाम न आए ऐसा होना तो नामुमकिन है. सालों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी यह कार अपने शानदार लुक, कम्फर्टेबल केबिन और बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है. इसका पेट्रोल वेरिएंट हो या सीएनजी, यह हर मामले में जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है. कम मेंटेनेंस और बढ़िया रीसेल वैल्यू इसे इस सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद कार बनाती है.
जब बात बजट सेडान की हो और मारुति सुजुकी डिजायर का नाम न आए ऐसा होना तो नामुमकिन है. सालों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी यह कार अपने शानदार लुक, कम्फर्टेबल केबिन और बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है. इसका पेट्रोल वेरिएंट हो या सीएनजी, यह हर मामले में जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है. कम मेंटेनेंस और बढ़िया रीसेल वैल्यू इसे इस सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद कार बनाती है.
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वहीं, अगर आपको अपनी कार में थोड़ा ज्यादा क्लासिक और प्रीमियम अहसास चाहिए तो होंडा अमेज एक बहुत ही तगड़ा विकल्प है. इसका मस्कुलर फ्रंट लुक और स्पोर्टी डिजाइन सड़क पर एक अलग ही प्रेजेंस देता है. अंदर से यह कार काफी स्पेशियस है और इसका राइडिंग कम्फर्ट भी कमाल का है. जो लोग लंबी दूरी के सफर के लिए एक स्मूथ, शांत और सेफ गाड़ी चाहते हैं उनके लिए अमेज बेस्ट चॉइस है.
वहीं, अगर आपको अपनी कार में थोड़ा ज्यादा क्लासिक और प्रीमियम अहसास चाहिए तो होंडा अमेज एक बहुत ही तगड़ा विकल्प है. इसका मस्कुलर फ्रंट लुक और स्पोर्टी डिजाइन सड़क पर एक अलग ही प्रेजेंस देता है. अंदर से यह कार काफी स्पेशियस है और इसका राइडिंग कम्फर्ट भी कमाल का है. जो लोग लंबी दूरी के सफर के लिए एक स्मूथ, शांत और सेफ गाड़ी चाहते हैं उनके लिए अमेज बेस्ट चॉइस है.
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आपको बता दें कि, हुंडई ऑरा उन लोगों के लिए एकदम सही सेडान है जो अपनी कार में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स और मॉडर्न इंटीरियर पसंद करते हैं. इसमें आपको टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन काफी शांत और स्मूथ चलता है. इसके अलावा इसमें मिलने वाला फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन भी रनिंग कॉस्ट को काफी कम कर देता है.
आपको बता दें कि, हुंडई ऑरा उन लोगों के लिए एकदम सही सेडान है जो अपनी कार में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स और मॉडर्न इंटीरियर पसंद करते हैं. इसमें आपको टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन काफी शांत और स्मूथ चलता है. इसके अलावा इसमें मिलने वाला फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन भी रनिंग कॉस्ट को काफी कम कर देता है.
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जबकि सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देने वालों के लिए टाटा टिगोर से बेहतर कोई दूसरी बजट सेडान नहीं हो सकती. इसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है जो आपको और आपके परिवार को पूरी सुरक्षा का अहसास कराती है. इसका कूपे-लाइक रूफलाइन डिजाइन इसे काफी यूनिक और अट्रैक्टिव बनाता है. इसके अलावा इसका सीएनजी वेरिएंट भी आई-सीएनजी टेक्नोलॉजी के साथ आता है.
जबकि सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देने वालों के लिए टाटा टिगोर से बेहतर कोई दूसरी बजट सेडान नहीं हो सकती. इसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है जो आपको और आपके परिवार को पूरी सुरक्षा का अहसास कराती है. इसका कूपे-लाइक रूफलाइन डिजाइन इसे काफी यूनिक और अट्रैक्टिव बनाता है. इसके अलावा इसका सीएनजी वेरिएंट भी आई-सीएनजी टेक्नोलॉजी के साथ आता है.
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बता दें कि, कॉम्पैक्ट सेडान कार खरीदने का सबसे बड़ा फायदा इसका बड़ा बूट स्पेस होता है. जहां आम हैचबैक कारों में सामान रखने की जगह कम पड़ जाती है. वहीं इन सेडान गाड़ियों में 400 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलता है. वीकेंड ट्रिप्स, शादियों की शॉपिंग या फैमिली पिकनिक पर जाते वक्त बिना किसी परेशानी के ढेर सारा लगेज आसानी से एडजस्ट हो जाता है.
बता दें कि, कॉम्पैक्ट सेडान कार खरीदने का सबसे बड़ा फायदा इसका बड़ा बूट स्पेस होता है. जहां आम हैचबैक कारों में सामान रखने की जगह कम पड़ जाती है. वहीं इन सेडान गाड़ियों में 400 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलता है. वीकेंड ट्रिप्स, शादियों की शॉपिंग या फैमिली पिकनिक पर जाते वक्त बिना किसी परेशानी के ढेर सारा लगेज आसानी से एडजस्ट हो जाता है.
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इन चारों बजट सेडान कारों की एक और सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सभी सीएनजी ऑप्शंस में भी उपलब्ध हैं. पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी पर गाड़ी चलाने से आपका प्रति किलोमीटर का खर्च बहुत कम हो जाता है. लगभग 25 से 28 किमी प्रति किग्रा का माइलेज मिलने की वजह से डेली ऑफिस आने-जाने वालों और लंबी ड्राइविंग करने वालों के लिए ये कारें जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ती हैं.
इन चारों बजट सेडान कारों की एक और सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सभी सीएनजी ऑप्शंस में भी उपलब्ध हैं. पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी पर गाड़ी चलाने से आपका प्रति किलोमीटर का खर्च बहुत कम हो जाता है. लगभग 25 से 28 किमी प्रति किग्रा का माइलेज मिलने की वजह से डेली ऑफिस आने-जाने वालों और लंबी ड्राइविंग करने वालों के लिए ये कारें जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ती हैं.
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बता दें कि, मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा जैसी कंपनियों का सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में बहुत मजबूत है. इन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बहुत ही वाजिब दामों पर मिल जाते हैं और इनकी रेगुलर सर्विसिंग का खर्च भी बजट में ही रहता है. यानी एक बार कार खरीदने के बाद आपको उसके रख-रखाव या अचानक किसी भारी मेंटेनेंस खर्च की चिंता बिल्कुल भी नहीं सताएगी.
बता दें कि, मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा जैसी कंपनियों का सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में बहुत मजबूत है. इन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बहुत ही वाजिब दामों पर मिल जाते हैं और इनकी रेगुलर सर्विसिंग का खर्च भी बजट में ही रहता है. यानी एक बार कार खरीदने के बाद आपको उसके रख-रखाव या अचानक किसी भारी मेंटेनेंस खर्च की चिंता बिल्कुल भी नहीं सताएगी.
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बता दें कि, अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनना बहुत आसान है. अगर आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी है तो टाटा टिगोर चुनिए अगर फीचर्स और साइलेंट केबिन चाहिए तो हुंडई ऑरा बेस्ट है. वहीं, अगर आपको सॉलिड बिल्ड और प्रीमियम फील पसंद है तो होंडा अमेज लीजिए और अगर आंख बंद करके सबसे ज्यादा माइलेज और रीसेल वैल्यू चाहिए तो मारुती डिजायर आपके लिए परफेक्ट फैसला रहेगा.
बता दें कि, अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनना बहुत आसान है. अगर आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी है तो टाटा टिगोर चुनिए अगर फीचर्स और साइलेंट केबिन चाहिए तो हुंडई ऑरा बेस्ट है. वहीं, अगर आपको सॉलिड बिल्ड और प्रीमियम फील पसंद है तो होंडा अमेज लीजिए और अगर आंख बंद करके सबसे ज्यादा माइलेज और रीसेल वैल्यू चाहिए तो मारुती डिजायर आपके लिए परफेक्ट फैसला रहेगा.
Published at : 11 Aug 2026 09:25 PM (IST)
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Honda Amaze Features Best Budget Sedan Cars In India Sedan Cars Under 8 Lakh Maruti Suzuki Dzire Mileage Price

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