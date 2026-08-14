कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट

भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट शनिवार से गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है. जो क्लीन स्वीप करने में सफल रहेगा, उसकी एंट्री टॉप-4 में हो सकती है. अभी भारत पांचवें और श्रीलंका छठे स्थान पर है. जानिए पहले टेस्ट में भारत किस कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकता है. हेड टू हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी है और गॉल के स्टेडियम की पिच किसे मदद करेगी?

जायसवाल और राहुल बतौर ओपनर खेलेंगे, तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल आ सकते हैं. चौथे नंबर पर शुभमन गिल और पांचवें नंबर पर ऋषभ पंत की जगह पक्की है. छठे नंबर के बल्लेबाज के लिए काफी सोच विचार होगा, माना जा रहा है कि ध्रुव जुरेल वो खिलाड़ी हो सकते हैं.

स्पिनर्स के रूप में रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव की जगह पक्की है, तीसरे स्पिनर के रूप में सारांश जैन को मौका दिया जा सकता है. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज महत्वूपर्ण होंगे, उनके साथ दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में प्रसिद्ध या गुरनूर बरार में से किसी एक को खिलाएंगे. बरार के खेलने की उम्मीद ज्यादा है, जिन्होंने वार्म-अप मैच में अच्छा परफॉर्म किया था. बरार अगर खेलते हैं तो ये उनका टेस्ट डेब्यू होगा.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार.

भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड

भारत और श्रीलंका के बीच कुल 46 टेस्ट खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है. टीम इंडिया ने 22 मैच जीते और श्रीलंका सिर्फ 7 बार भारत को हरा पाया है. दोनों के बीच 17 टेस्ट ड्रा हुए हैं. भारत ने श्रीलंका को उनके घर पर 9 बार हराया है, वहीं श्रीलंका ने सातों मैच अपने घर पर जीते हैं.

कुल मैच: 46

46 भारत ने जीते: 22

22 श्रीलंका ने जीते: 7

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गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट के लिए गॉल स्टेडियम की पिच जिस तरह की तैयार की गई है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि ये वैसी नहीं है जैसी आमतौर पर गॉल की पिच होती है. यहां गेंद स्पिन उतनी न करे, जितनी उम्मीद रहती है। पिच सुर्खी है. इस ग्राउंड पर शुरुआत के 2 दिन में आखिरी के 3 दिन की तुलना में बल्लेबाजी आसान रहेगी. ओवरकास्ट कंडीशन हैं, तो तेज गेंदबाजों को भी पिच से मदद मिल सकती है.

भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.

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श्रीलंका स्क्वॉड

धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कामिंदु मेंडिस (उपकप्तान), लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवंता, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमार, विश्व फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.