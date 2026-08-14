Alloy Wheel और Steel Wheel में कौन बेहतर? जानें एक-एक डिटेल

Alloy Wheel or Steel Wheel: नई कार खरीदते वक्त या पुरानी कार को मॉडिफाई कराते वक्त अक्सर यह सवाल जरूर आता है कि Alloy Wheel लगवाएं या Steel Wheel के साथ ही रहें. बेस वेरिएंट में लागत कम रखने के लिए स्टील रिम दिए जाते हैं, जबकि टॉप वेरिएंट्स में बेहतर डिजाइन और परफॉर्मेंस के लिए अलॉय व्हील्स लगाए जाते हैं. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि असल में कौन सा व्हील किस मामले में बेहतर साबित होता है? आइए माइलेज, हैंडलिंग, मजबूती और लुक के आधार पर दोनों का पूरा फर्क समझते हैं.

हैंडलिंग, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और वजन में अंतर

अलॉय व्हील्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये स्टील व्हील्स के मुकाबले वजन में काफी हल्के होते हैं. इससे न तो इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और न ही कार की बॉडी पर किसी तरह का बोझ आता है, जिसका सीधा फायदा माइलेज में मिलता है. अलॉय व्हील्स के हल्के वजन का असर ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर भी साफ दिखता है. वजन कम होने की वजह से कार की हैंडलिंग ज्यादा बेहतर महसूस होती है और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अलॉय व्हील वाली कारों की राइड क्वालिटी स्टील व्हील वाली कारों से बेहतर होती है.

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जंग लगने का खतरा भी कम

अलॉय व्हील का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह रस्ट रेजिस्टेंट होता है, यानी इसमें आसानी से जंग नहीं लगती. हालांकि यह फायदा तभी मिलता है जब अलॉय व्हील अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि सस्ती क्वालिटी वाले अलॉय व्हील्स में भी जंग लगने की शिकायत देखी जाती है. अगर स्टाइलिश लुक की बात करें तो अलॉय व्हील्स इसमें साफ तौर पर आगे हैं. अलॉय व्हील की वजह से कार का साइड प्रोफाइल ज्यादा शानदार दिखता है, और इसकी चमक भी बेहतर क्वालिटी में लंबे समय तक बरकरार रहती है, यही वजह है कि प्रीमियम कारों में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है.

मजबूती में आगे रहता है स्टील व्हील

जहां लुक और परफॉर्मेंस में अलॉय आगे है, वहीं मजबूती के मामले में स्टील व्हील का पलड़ा भारी माना जाता है. खराब सड़कों और गड्ढों वाले रास्तों पर स्टील व्हील ज्यादा टिकाऊ साबित होते हैं, और इनकी रिपेयरिंग भी अलॉय के मुकाबले सस्ती पड़ती है. स्टील व्हील्स की कीमत अलॉय के मुकाबले काफी कम होती है, यही वजह है कि ज्यादातर बेस वेरिएंट में इन्हें ही दिया जाता है. वहीं अलॉय व्हील्स महंगे तो होते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस और लुक इस अतिरिक्त खर्च को कई बार जायज़ ठहरा देते हैं.

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