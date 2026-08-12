100 kmph स्पीड के साथ भारत आ रहा विनफास्ट स्कूटर, जानें खासियत

अभी VinFast ने Rasad की भारत में लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है. हालांकि भारत में इसका डिजाइन पेटेंट कराया जाना इस बात का संकेत है कि कंपनी यहां अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर विचार कर रही है. VinFast ने पहले ही अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो के विस्तार की योजना बताई है, जिसमें Rasad समेत नए प्रीमियम मॉडल शामिल हैं.