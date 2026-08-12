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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो100 kmph स्पीड के साथ भारत आ रहा विनफास्ट स्कूटर, जानें खासियत

100 kmph स्पीड के साथ भारत आ रहा विनफास्ट स्कूटर, जानें खासियत

Vinfast Scooter: अगर Rasad भारत में लॉन्च होता है तो यह अलग सेगमेंट में जगह बना सकता है. साथ ही इसकी प्रीमियम पोजिशनिंग इसे ग्राहकों के लिए आकर्षक बना सकती है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 12 Aug 2026 04:07 PM (IST)
Vinfast Scooter: अगर Rasad भारत में लॉन्च होता है तो यह अलग सेगमेंट में जगह बना सकता है. साथ ही इसकी प्रीमियम पोजिशनिंग इसे ग्राहकों के लिए आकर्षक बना सकती है.

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब कंपनियां सिर्फ रोजाना इस्तेमाल वाले स्कूटर ही नहीं, बल्कि ज्यादा पावरफुल और प्रीमियम मॉडल भी लाने की तैयारी कर रही हैं. इसी कड़ी में वियतनाम की कंपनी VinFast का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Rasad चर्चा में है.

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विनफास्ट कंपनी ने भारत में नए स्कूटर के डिजाइन का पेटेंट कराया है. खास बात यह है कि इसे बड़े और प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर के तौर पर तैयार किया गया है और इसकी टॉप स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है.
विनफास्ट कंपनी ने भारत में नए स्कूटर के डिजाइन का पेटेंट कराया है. खास बात यह है कि इसे बड़े और प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर के तौर पर तैयार किया गया है और इसकी टॉप स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है.
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Rasad का डिजाइन सामान्य इलेक्ट्रिक स्कूटरों से काफी अलग नजर आता है. इसका लुक बड़ा, मजबूत और स्पोर्टी है. स्कूटर में आगे की तरफ बड़ी विंडस्क्रीन, शार्प बॉडी लाइन्स और आधुनिक LED लाइटिंग दी गई है. इसका पूरा डिजाइन मैक्सी-स्कूटर जैसा है, जिससे लंबी दूरी के सफर में बेहतर राइडिंग पोजिशन और आराम मिलने की उम्मीद है.
Rasad का डिजाइन सामान्य इलेक्ट्रिक स्कूटरों से काफी अलग नजर आता है. इसका लुक बड़ा, मजबूत और स्पोर्टी है. स्कूटर में आगे की तरफ बड़ी विंडस्क्रीन, शार्प बॉडी लाइन्स और आधुनिक LED लाइटिंग दी गई है. इसका पूरा डिजाइन मैक्सी-स्कूटर जैसा है, जिससे लंबी दूरी के सफर में बेहतर राइडिंग पोजिशन और आराम मिलने की उम्मीद है.
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परफॉर्मेंस के मामले में भी Rasad काफी खास हो सकता है. इसमें सेंटर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है, जिसकी पावर करीब 7.1 kW यानी 7,100W बताई गई है. इसकी टॉप स्पीड करीब 100 kmph हो सकती है. इस स्पीड के साथ यह स्कूटर शहर के साथ-साथ हाईवे पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
परफॉर्मेंस के मामले में भी Rasad काफी खास हो सकता है. इसमें सेंटर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है, जिसकी पावर करीब 7.1 kW यानी 7,100W बताई गई है. इसकी टॉप स्पीड करीब 100 kmph हो सकती है. इस स्पीड के साथ यह स्कूटर शहर के साथ-साथ हाईवे पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
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Rasad में बेहतर राइड और कंट्रोल के लिए मॉडर्न हार्डवेयर मिलने की उम्मीद है. इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और डिस्क ब्रेक जैसे उपकरण दिए जाने की जानकारी सामने आई है. बड़े साइज और ज्यादा स्पीड को देखते हुए कंपनी ने इसके चेसिस, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप पर भी खास ध्यान दिया है.
Rasad में बेहतर राइड और कंट्रोल के लिए मॉडर्न हार्डवेयर मिलने की उम्मीद है. इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और डिस्क ब्रेक जैसे उपकरण दिए जाने की जानकारी सामने आई है. बड़े साइज और ज्यादा स्पीड को देखते हुए कंपनी ने इसके चेसिस, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप पर भी खास ध्यान दिया है.
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अभी VinFast ने Rasad की भारत में लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है. हालांकि भारत में इसका डिजाइन पेटेंट कराया जाना इस बात का संकेत है कि कंपनी यहां अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर विचार कर रही है. VinFast ने पहले ही अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो के विस्तार की योजना बताई है, जिसमें Rasad समेत नए प्रीमियम मॉडल शामिल हैं.
अभी VinFast ने Rasad की भारत में लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है. हालांकि भारत में इसका डिजाइन पेटेंट कराया जाना इस बात का संकेत है कि कंपनी यहां अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर विचार कर रही है. VinFast ने पहले ही अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो के विस्तार की योजना बताई है, जिसमें Rasad समेत नए प्रीमियम मॉडल शामिल हैं.
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कंपनी की योजना के मुताबिक प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मॉडल्स को 2026 की चौथी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है. अगर Rasad भारत में लॉन्च होता है तो यह सामान्य बजट इलेक्ट्रिक स्कूटरों से अलग सेगमेंट में जगह बना सकता है. इसकी ज्यादा टॉप स्पीड, बड़ा मैक्सी-स्कूटर डिजाइन और प्रीमियम पोजिशनिंग इसे उन ग्राहकों के लिए आकर्षक बना सकती है.
कंपनी की योजना के मुताबिक प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मॉडल्स को 2026 की चौथी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है. अगर Rasad भारत में लॉन्च होता है तो यह सामान्य बजट इलेक्ट्रिक स्कूटरों से अलग सेगमेंट में जगह बना सकता है. इसकी ज्यादा टॉप स्पीड, बड़ा मैक्सी-स्कूटर डिजाइन और प्रीमियम पोजिशनिंग इसे उन ग्राहकों के लिए आकर्षक बना सकती है.
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गाड़ी में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं. इसमें स्टेप्ड सीट और लंबा विंडस्क्रीन इसे Yamaha Aerox और Honda ADV 160 के मुकाबले में लाकर खड़ा करते हैं.
गाड़ी में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं. इसमें स्टेप्ड सीट और लंबा विंडस्क्रीन इसे Yamaha Aerox और Honda ADV 160 के मुकाबले में लाकर खड़ा करते हैं.
Published at : 12 Aug 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Auto News VinFast Vinfast Electric Scooter Vinfast Scooter Range

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