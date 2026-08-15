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हिंदी न्यूज़ऑटोTraffic Signal: ट्रैफिक सिग्नल पर बार-बार बजाते हैं हॉर्न? कट जाएगा चालान

Traffic Signal: ट्रैफिक सिग्नल पर बार-बार बजाते हैं हॉर्न? कट जाएगा चालान

Traffic Signal: लाल बत्ती पर बार-बार और बिना जरूरत हॉर्न बजाने पर चालान कट सकता है. जानें कहां हॉर्न बजाने पर जुर्माना हो सकता है और सिग्नल पर हॉर्न बजाने से क्यों बचना चाहिए?

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 15 Aug 2026 08:24 AM (IST)
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Traffic Signal: क्या आप भी लाल बत्ती पर गाड़ी रोकने के बाद बार-बार हॉर्न बजाते हैं. अगर हां, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है. बेवजह हॉर्न बजाने पर आपका चालान कट सकता है. कई लोग सिग्नल के हरा होने का इंतजार करते समय बार-बार हॉर्न बजाते रहते हैं. इससे सड़क पर शोर बढ़ता है और ट्रैफिक के नियम भी टूट सकते हैं.

बेवजह हॉर्न बजाने पर हो सकता है चालान

लाल बत्ती, ट्रैफिक जाम या सिग्नल पर बिना जरूरत हॉर्न बजाना नियम के खिलाफ हो सकता है. ऐसा करने पर करीब 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. अस्पताल, स्कूल, धार्मिक जगह और कोर्ट के आसपास के इलाकों को शांत जगह माना जाता है. इन जगहों पर तेज हॉर्न बजाने पर 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा बहुत तेज आवाज वाला हॉर्न या म्यूजिकल हॉर्न लगाना भी नियम के खिलाफ है.

अगर आपकी गाड़ी में ऐसा हॉर्न लगा है, तो पुलिस आपका चालान कर सकती है.

यह भी पढ़ें: Hybrid SUV: भारत में लॉन्च होने वाली हैं 4 Hybrid SUV, दमदार माइलेज के साथ 1000 किमी तक रेंज

हॉर्न को लेकर नियम क्यों है?

लाल बत्ती पर बार-बार हॉर्न बजाने से सड़क पर बहुत शोर होता है. लगातार तेज आवाज सुनने से लोगों को परेशानी हो सकती है. इससे सिरदर्द, तनाव और कानों से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है. अस्पताल के आसपास तेज हॉर्न बजाना और भी परेशानी वाली बात है. वहां मरीजों को आराम की जरूरत होती है. तेज हॉर्न से उन्हें परेशानी हो सकती है. इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस लोगों से बेवजह हॉर्न न बजाने की अपील करती रहती है.

मुंबई पुलिस ने कुछ चौराहों पर लोगों को समझाने के लिए एक अलग तरीका भी अपनाया था. इसे "पनिशिंग सिग्नल" कहा गया था. इसमें सिग्नल के पास एक मशीन लगाई गई थी, जो हॉर्न की आवाज को मापती थी. अगर वहां बहुत ज्यादा हॉर्न बजते थे, तो सिग्नल का टाइमर फिर से शुरू हो जाता था.

यानी ज्यादा हॉर्न बजाने पर लोगों को और ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ता था. इसका मकसद लोगों को यह समझाना था कि ज्यादा हॉर्न बजाने से सिग्नल जल्दी हरा नहीं होगा.

हमें क्या करना चाहिए?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लाल बत्ती पर हॉर्न बजाने से सिग्नल जल्दी हरा नहीं होता. फिर भी कई लोग आदत की वजह से बार-बार हॉर्न बजाते रहते हैं. इससे सिर्फ शोर बढ़ता है और आसपास के लोगों को परेशानी होती है. इसलिए लाल बत्ती पर गाड़ी रोकते समय आराम से अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए. अपनी गाड़ी में बहुत तेज आवाज वाला या बदला हुआ हॉर्न भी नहीं लगवाना चाहिए. ऐसा करने पर चालान हो सकता है.

अगर सभी लोग सिग्नल पर बेवजह हॉर्न बजाना बंद कर दें, तो सड़क पर शोर काफी कम हो सकता है. साथ ही लोग ज्यादा आराम से सफर कर सकेंगे और बेवजह चालान से भी बच सकते हैं.

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Published at : 15 Aug 2026 08:24 AM (IST)
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