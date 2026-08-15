Baleno का नया अवतार तैयार, लुक से फीचर्स तक होंगे बदलाव

New Maruti Baleno Facelift 2026: मारुती सुजुकी की हैचबैक कार बलेनो का नाम इन दिनों खूब चर्चा में है. क्योंकि, एसयूवी गाड़ियों की बढ़ती भारी मांग और तेज क्रेज के बावजूद बलेनो भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज कर रही है और मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में लगातार शामिल रही है. हाल ही में नई ब्रेजा को अपडेट करने के बाद अब कंपनी अपनी इस मशहूर प्रीमियम हैचबैक को एक नए और बिल्कुल फ्रेश अवतार में उतारने की तैयारी पूरी कर चुकी है. बता दें कि, बलेनो के नए फेसलिफ्ट मॉडल में इस बार आपको बाहर के लुक्स से लेकर केबिन के अंदर तक कई बड़े और ध्यान खींचने वाले बदलाव देखने को मिलने वाले हैं.

ऑटो मेकर्स की तरफ से जारी की गई शुरुआती झलक और टेस्टिंग के दौरान दिखी तस्वीरों से साफ हो चुका है कि यह कार न सिर्फ देखने में ज्यादा मॉडर्न होगी. बल्कि इसके फीचर्स भी पहले से काफी हाई-टेक होने जा रहे हैं. अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक शानदार हैचबैक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सितंबर महीने की शुरुआत में दस्तक देने जा रही यह नई बलेनो आपके लिए एक परफेक्ट विकल्प बनने वाली है. चलिए विस्तार से जानतें हैं इस कार में क्या नया देखने को मिलने जा रहा है.

मिलेगा नया लुक

आपको बता दें कि, नई मारुति बलेनो के फेसलिफ्ट वर्जन में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट प्रोफाइल में किया गया है. कार के आगे के हिस्से में एक नई और पतली क्रोम स्ट्रिप वाली फ्रंट ग्रिल दी जाएगी. जो इसके हेडलाइट्स को एक प्रीमियम कनेक्टेड लुक देती है. इसके अलावा बंपर के डिजाइन को भी पहले से ज्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी बनाया गया है.

कार के साइड प्रोफाइल में आपको बिल्कुल नए डिजाइन के 16-इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे जो गाड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. रियर यानी पीछे की तरफ बात करें तो इसमें हल्के ट्वीक्ड टेललैंप्स और नया रियर बंपर दिया जा सकता है जो इसके ओवरऑल लुक को एक नया और ताजगी भरा अहसास देगा.





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मिलेगी नई टचस्क्रीन और इंटीरियर थीम

आपको बता दें कि, कार के केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एक नया और ज्यादा प्रीमियम अहसास होने वाला है. नई बलेनो फेसलिफ्ट में कंपनी नई सीट अपहोल्स्ट्री और नया कलर थीम देने वाली है. जिससे इसका केबिन पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक नजर आएगा. फीचर्स की बात करें तो इसमें अब पहले से बड़ी 10.1-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल सकती है.

जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगी. इसके साथ ही इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई धांसू फीचर्स भी दिए जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है.





कैसा रहने वाला है इंजन?

अब बात करें अगर कार के मेकैनिकल हिस्से की तो इसमें बहुत ज्यादा बड़े बदलाव की गुंजाइश नहीं है. नई बलेनो में भी वही 1.2-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा जो 88 bhp की पावर जनरेट करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प पहले की तरह ही बरकरार रहेगा. हालांकि, माइलेज और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए अगर कंपनी इसमें ब्रेजा वाला नया 6-स्पीड गियरबॉक्स या 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑफर करती है तो यह कार खरीदारों के लिए और भी मजेदार सौदा बन जाएगी. इसके अलावा इसके सीएनजी वेरिएंट को अंडरबॉडी टैंक ट्रीटमेंट के साथ उतारा जा सकता है जिससे बूट स्पेस की कमी भी दूर हो जाएगी.

कितनी हो सकती है कीमत?

बता दें कि, मारुति सुजुकी अपनी इस नई बलेनो फेसलिफ्ट को आधिकारिक तौर पर 5 सितंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है. इस प्रीमियम हैचबैक की बिक्री कंपनी के प्रीमियम शोरूम नेटवर्क नेक्सा के जरिए ही की जाएगी. जहां यह फ्रोंक्स और इग्निस जैसी गाड़ियों के साथ बेची जाएगी.

हालांकि कार में कई बड़े और नए अपग्रेड किए जा रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी इसकी कीमतों को बहुत ही प्रतिस्पर्धी और आक्रामक रखेगी. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.50 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है. बाजार में लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला टाटा अल्टरोज, हुंडई i20 और टोयोटा ग्लैंजा जैसी गाड़ियों से होगा.

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