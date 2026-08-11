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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो1000 KM से ज्यादा की रेंज, जल्द आ रहीं ये दमदार Hybrid SUV

1000 KM से ज्यादा की रेंज, जल्द आ रहीं ये दमदार Hybrid SUV

Popular Hybrid Cars: भारतीय ऑटो बाजार में एक के बाद एक कई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं. इसी कड़ी में जल्द हाइब्रिड कारें भी बाजार में दस्तक दे सकती है, जिनकी रेंज काफी ज्यादा है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 11 Aug 2026 08:26 AM (IST)
Popular Hybrid Cars: भारतीय ऑटो बाजार में एक के बाद एक कई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं. इसी कड़ी में जल्द हाइब्रिड कारें भी बाजार में दस्तक दे सकती है, जिनकी रेंज काफी ज्यादा है.

अगर आप आने वाले समय में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्च कम हो, तो हाइब्रिड कारें आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं. हाइब्रिड तकनीक में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करती है, जिससे फ्यूल की खपत कम होती है और माइलेज काफी बेहतर मिलता है.

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आने वाले समय में कई नई Hybrid SUV भारतीय बाजार में दस्तक देने की तैयारी में हैं. इनमें कुछ मॉडल एक बार टैंक फुल कराने के बाद 1000 किलोमीटर से ज्यादा की कुल रेंज दे सकते हैं. आइए जानते हैं कि भारतीय बाजार में कौन-सी हाइब्रिड कारें जल्द दस्तक दे सकती हैं.
आने वाले समय में कई नई Hybrid SUV भारतीय बाजार में दस्तक देने की तैयारी में हैं. इनमें कुछ मॉडल एक बार टैंक फुल कराने के बाद 1000 किलोमीटर से ज्यादा की कुल रेंज दे सकते हैं. आइए जानते हैं कि भारतीय बाजार में कौन-सी हाइब्रिड कारें जल्द दस्तक दे सकती हैं.
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Toyota Urban Cruiser Hyryder भारतीय बाजार में पहले से मौजूद एक पॉपुलर Hybrid SUV है. कंपनी इसके अपडेटेड मॉडल को लेकर तैयारी कर रही है. इसमें मौजूदा मॉडल की तरह Strong Hybrid तकनीक मिलने की उम्मीद है. इस तकनीक में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी मिलकर काम करते हैं. नई Hyryder में डिजाइन और फीचर्स में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
Toyota Urban Cruiser Hyryder भारतीय बाजार में पहले से मौजूद एक पॉपुलर Hybrid SUV है. कंपनी इसके अपडेटेड मॉडल को लेकर तैयारी कर रही है. इसमें मौजूदा मॉडल की तरह Strong Hybrid तकनीक मिलने की उम्मीद है. इस तकनीक में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी मिलकर काम करते हैं. नई Hyryder में डिजाइन और फीचर्स में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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Maruti Suzuki Grand Vitara भी Strong Hybrid तकनीक के साथ बाजार में मौजूद है और आने वाले समय में इसके अपडेटेड मॉडल पर भी नजर रहेगी. Hybrid सिस्टम के साथ यह SUV बेहतर माइलेज देने के लिए जानी जाती है. Grand Vitara का Strong Hybrid वर्जन पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों की मदद से चलता है.
Maruti Suzuki Grand Vitara भी Strong Hybrid तकनीक के साथ बाजार में मौजूद है और आने वाले समय में इसके अपडेटेड मॉडल पर भी नजर रहेगी. Hybrid सिस्टम के साथ यह SUV बेहतर माइलेज देने के लिए जानी जाती है. Grand Vitara का Strong Hybrid वर्जन पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों की मदद से चलता है.
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Tata Motors भी Hybrid तकनीक को लेकर अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर सकती है. कंपनी की तरफ से आने वाले समय में Hybrid SUV पेश किए जाने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार में ग्राहकों के पास पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक और Hybrid जैसे कई पावरट्रेन विकल्प हो जाएंगे.
Tata Motors भी Hybrid तकनीक को लेकर अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर सकती है. कंपनी की तरफ से आने वाले समय में Hybrid SUV पेश किए जाने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार में ग्राहकों के पास पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक और Hybrid जैसे कई पावरट्रेन विकल्प हो जाएंगे.
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Hyundai भी भारत में Hybrid तकनीक को लेकर अपनी तैयारी आगे बढ़ा रही है. कंपनी आने वाले समय में अपनी SUV लाइनअप में Hybrid पावरट्रेन पेश कर सकती है. इससे ग्राहकों को पेट्रोल इंजन की सुविधा के साथ बेहतर माइलेज का ऑप्शन मिल सकता है.
Hyundai भी भारत में Hybrid तकनीक को लेकर अपनी तैयारी आगे बढ़ा रही है. कंपनी आने वाले समय में अपनी SUV लाइनअप में Hybrid पावरट्रेन पेश कर सकती है. इससे ग्राहकों को पेट्रोल इंजन की सुविधा के साथ बेहतर माइलेज का ऑप्शन मिल सकता है.
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Strong Hybrid कारों में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं. सामान्य तौर पर कम स्पीड और ट्रैफिक जैसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा मदद करती है, जबकि तेज रफ्तार या ज्यादा पावर की जरूरत होने पर पेट्रोल इंजन काम करता है.
Strong Hybrid कारों में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं. सामान्य तौर पर कम स्पीड और ट्रैफिक जैसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा मदद करती है, जबकि तेज रफ्तार या ज्यादा पावर की जरूरत होने पर पेट्रोल इंजन काम करता है.
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यहां 1000 KM से ज्यादा की रेंज का मतलब आमतौर पर एक बार पेट्रोल टैंक फुल और बैटरी चार्ज होने के बाद मिलने वाली कुल ड्राइविंग रेंज से है. यह वास्तविक रेंज ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, सड़क की स्थिति, मौसम और कार के इस्तेमाल पर निर्भर करेगी.
यहां 1000 KM से ज्यादा की रेंज का मतलब आमतौर पर एक बार पेट्रोल टैंक फुल और बैटरी चार्ज होने के बाद मिलने वाली कुल ड्राइविंग रेंज से है. यह वास्तविक रेंज ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, सड़क की स्थिति, मौसम और कार के इस्तेमाल पर निर्भर करेगी.
Published at : 11 Aug 2026 08:26 AM (IST)
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Auto News Car News Maruti Hybrid Cars Popular Hybrid Cars

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