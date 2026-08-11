1000 KM से ज्यादा की रेंज, जल्द आ रहीं ये दमदार Hybrid SUV

Toyota Urban Cruiser Hyryder भारतीय बाजार में पहले से मौजूद एक पॉपुलर Hybrid SUV है. कंपनी इसके अपडेटेड मॉडल को लेकर तैयारी कर रही है. इसमें मौजूदा मॉडल की तरह Strong Hybrid तकनीक मिलने की उम्मीद है. इस तकनीक में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी मिलकर काम करते हैं. नई Hyryder में डिजाइन और फीचर्स में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.