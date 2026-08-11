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1000 KM से ज्यादा की रेंज, जल्द आ रहीं ये दमदार Hybrid SUV
Popular Hybrid Cars: भारतीय ऑटो बाजार में एक के बाद एक कई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं. इसी कड़ी में जल्द हाइब्रिड कारें भी बाजार में दस्तक दे सकती है, जिनकी रेंज काफी ज्यादा है.
अगर आप आने वाले समय में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्च कम हो, तो हाइब्रिड कारें आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं. हाइब्रिड तकनीक में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करती है, जिससे फ्यूल की खपत कम होती है और माइलेज काफी बेहतर मिलता है.
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Published at : 11 Aug 2026 08:26 AM (IST)
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