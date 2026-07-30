#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोE20 पर केजरीवाल का बड़ा दावा, ऑटो कंपनियां क्यों चुप?

E20 पर केजरीवाल का बड़ा दावा, ऑटो कंपनियां क्यों चुप?

Arvind Kejriwal on E20 Fuel: E20 पेट्रोल पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Jul 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

Arvind Kejriwal on E20 Fuel: भारत में इस समय एथेनॉल को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है. जिसके चलत अब इसपर सियासत और ग्राहकों की चिताएं काफी बढ़ती जा रही. इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार और देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. केजरीवाल का दावा है कि साल 2023 से पहले बनी पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल सुरक्षित है या नहीं इस सवाल का जवाब देने से ऑटो कंपनियां बच रही हैं.  

बता दें कि, मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने देश की 29 प्रमुख कार और बाइक निर्माता कंपनियों को पत्र लिखकर जवाब मांगा था. उन्होंने कंपनियों से पूछा था कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 फ्यूल डालने से इंजन या माइलेज पर असर पड़ता है और अगर नुकसान होता है तो क्या कंपनियां हर्जाना भरेंगी? केजरीवाल का दावा है कि किसी भी कंपनी ने इस पर लिखित रूप में जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखाई है. चलिए जानतें हैं क्या है यह पूरी खबर है.

ऑटो कंपनियों ने किया इंकार  

बता दें कि, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 29 में से किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पत्र का जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कंपनियों के ओनर मैनुअल को देखा तो उसमें 2023 से पहले के वाहनों में 10 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल इस्तेमाल न करने की बात कही गई है. लेकिन सार्वजनिक मंचों पर इस बात को स्वीकार करने से कंपनियां कतरा रही हैं. 

इसके अलावा केजरीवाल के अनुसार यदि कंपनियां E20 को 2023 से पुरानी गाड़ियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित मानती हैं. तो उन्हें उपभोक्ताओं को लिखित गारंटी देनी चाहिए. लेकिन कंपनियां लिखित बयान जारी करने के बजाय पूरी तरह खामोश हैं. उन्होंने कहा कि यह चुप्पी खुद इस बात का संकेत है कि पुरानी गाड़ियों के लिए यह ईंधन तकनीकी रूप से अनुकूल नहीं है.


E20 पर केजरीवाल का बड़ा दावा, ऑटो कंपनियां क्यों चुप?

यह भी पढ़ें: रजिस्ट्रेशन फीस माफ, जानें अब कितनी सस्ती मिलेंगी Nexon EV?

9 कंपनियों के अधिकारियों का खुलासा  

वहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने एक और सनसनीखेज दावा किया. उन्होंने कहा कि हालांकि कंपनियों ने लिखित में कोई दस्तावेज नहीं भेजा। लेकिन 9 वाहन निर्माता कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से और फोन पर बातचीत की. उन अधिकारियों ने इंजीनियरिंग के नजरिए से स्वीकार किया कि 2023 से पहले बने वाहनों में E20 पेट्रोल के लगातार इस्तेमाल से इंजन, फ्यूल लाइन और माइलेज को नुकसान पहुंच सकता है.

बता दें कि, अधिकारियों के हवाले से केजरीवाल ने दावा किया कि 2023 से पुरानी गाड़ियों में E20 डालने से वाहन का माइलेज काफी कम हो जाता है और स्पेयर पार्ट्स जल्दी खराब होते हैं. इसके बावजूद कंपनियां खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं.

क्यों खामोश हैं ऑटो निर्माता कंपनियां?

अरविंद केजरीवाल ने ऑटो कंपनियों की इस चुप्पी के पीछे केंद्रीय एजेंसियों के डर और सरकारी दबाव को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऑटो कंपनियों पर दबाव बना रही है कि वे E20 के नुकसान पर कुछ भी न कहें. कंपनियों के अधिकारियों ने उनसे कहा कि यदि वे खुलकर E20 की कमियों को स्वीकार करते हैं या सार्वजनिक चेतावनी जारी करते हैं. तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

केजरीवाल का कहना है कि कंपनियों को अपनी फैक्ट्रियां बंद होने, ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग की छापेमारी का डर सता रहा है. इसके अलावा कंपनियों को यह भी डर है कि यदि वे नुकसान की बात मान लेती हैं तो करोड़ों ग्राहक उनसे गाड़ियों के खराब हुए पार्ट्स बदलने या माइलेज के नुकसान के मुआवजे की मांग करेंगे, जिससे उन्हें भारी आर्थिक चपत लगेगी.


E20 पर केजरीवाल का बड़ा दावा, ऑटो कंपनियां क्यों चुप?

30 करोड़ वाहन चालकों की बढ़ी चिंता  

आपको बता दें कि, एथेनॉल विवाद में सबसे बड़ा सवाल देश के आम वाहन मालिकों के हितों का है. आंकड़ों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने बताया कि देश में 2023 से पहले निर्मित करीब 30 करोड़ वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं. जिनमें लगभग 22 करोड़ दोपहिया और 8 करोड़ चारपहिया वाहन शामिल हैं. E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इन सभी गाड़ियों के इंजन की लाइफ और माइलेज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है.

जबकि दूसरी ओर सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इन सभी आरोपों और दावों को खारिज किया है. सरकार का तर्क है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम होती है और यह एक स्वच्छ ईंधन है. लेकिन इसके बाद भी कंपनियों की लिखित चुप्पी और केजरीवाल के इस नए दावों ने 2023 से पहले गाड़ियाँ खरीदने वाले करोड़ों आम लोगों के मन में अपने वाहनों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

यह भी पढ़ें: MINI की लग्जरी Convertible का नया अंदाज, कीमत ने चौंकाया

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal E20 Fuel Claim E20 Petrol Older Vehicles 29 Auto Companies E20 Silence Ethanol Blended Petrol Debate India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
E20 पर केजरीवाल का बड़ा दावा, ऑटो कंपनियां क्यों चुप?
E20 पर केजरीवाल का बड़ा दावा, ऑटो कंपनियां क्यों चुप?
ऑटो
Seltos Modification: पुरानी Seltos को नई Seltos का लुक देने में कितना आएगा खर्च?
पुरानी Seltos को नई Seltos का लुक देने में कितना आएगा खर्च?
ऑटो
MINI की लग्जरी Convertible का नया अंदाज, कीमत ने चौंकाया
MINI की लग्जरी Convertible का नया अंदाज, कीमत ने चौंकाया
ऑटो
टोल पर आपका कितना वक्त हो रहा बर्बाद? सरकार ने कबूला सच
टोल पर आपका कितना वक्त हो रहा बर्बाद? सरकार ने कबूला सच
Advertisement

वीडियोज

Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
दिल्ली NCR
पू्र्व IPS किरण बेदी बोलीं- आर्म्ड फोर्स का दुरुपयोग हो रहा
पू्र्व IPS किरण बेदी बोलीं- आर्म्ड फोर्स का दुरुपयोग हो रहा
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, दिल्ली- हर मेट्रो का सिर्फ एक कार्ड! किसने कर दी ये मांग?
लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, दिल्ली- हर मेट्रो का सिर्फ एक कार्ड! किसने कर दी ये मांग?
इंडिया
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
इंडिया
उग्र भीड़ पर कब चलानी है पेलेट गन? SOP बनाएगा SC, पूरी रोक पर सहमत नहीं
उग्र भीड़ पर कब चलानी है पेलेट गन? SOP बनाएगा SC, पूरी रोक पर सहमत नहीं
इंडिया
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget