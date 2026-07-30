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हिंदी न्यूज़ऑटोSeltos Modification: पुरानी Seltos को नई Seltos का लुक देने में कितना आएगा खर्च?

Seltos Modification: पुरानी Seltos को नई Seltos का लुक देने में कितना आएगा खर्च?

Seltos Modification: केवल पुरानी Kia Seltos में कुछ पार्ट्स को बदल कर, आप अपनी गाडी को नई Seltos जैसा लुक दे सकते हैं. बता दें कि अपग्रेड का कुल खर्च करीब 5,000 से शुरू है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 30 Jul 2026 02:06 PM (IST)
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Seltos Modification as New Seltos: भारत में अगर सबसे पॉपुलर और बेहतरीन SUV की बात करें तो Kia Seltos का नाम आ ही जाता है. इसी साल इसका नया मॉडल भी लॉच हुआ था, जिसके डिजाइन में कई सारे नए बदलाव देखने को मिले थे, जैसे- नई हेडलैंप, फ्रंट ग्रिल, टेललैंप और अलॉय व्हील. अगर आपके पास अभी भी Seltos का पुराना मॉडल और आप उसे नए मॉडल जैसा अपग्रेड करने का सपना देख रहे हैं तो यह बहुत ही आसान है. आइए जानते हैं कि पुरानी Seltos को नए मॉडल में मॉडिफाई कैसे करा सकते हैं और इसमें कितना खर्चा आएगा? 

किन पार्ट्स को बदलना पड़ता है

अपनी गाड़ी को नया लुक देने से पहले ये बात जान लें कि Kia कंपनी से कोई भी ऑफिशियल कोई भी पार्ट नहीं बेचा जाता. अगर आपको अपनी गाड़ी का लुक बदलना है तो आपको मार्केट में मिलने वाले इसके डुप्लीकेट पार्टस से मोडिफिकेशन करवाना होगा. गाड़ी को नया लुक देने के लिए फ्रंट बंपर, ग्रिल, हेडलैंप्स, फॉग लैंप हाउसिंग, रियर बंपर और कनेक्टेड LED टेललैंप्स. इसके अलावा नए अलॉय व्हील और बॉडी क्लैडिंग भी लुक को काफी हद तक बदल देते हैं. 

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कितना हो सकता है खर्च ?

अगर आप पुरानी Seltos में डुप्लीकेट या रिप्लेसमेंट पार्ट्स लगाकर लुक अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो इसका खर्च कई चीजों पर निर्भर करता है. जैसे कितने पार्ट्स बदले जा रहे हैं, पार्ट्स असली हैं या लोकल. बता दें कि अगर आप सिर्फ फ्रंट ग्रिल और फॉग लैंप ट्रिम बदलते हैं तो उसमें आपको लगभग 5,000 से 15,000 रुपये तक खर्च आ सकता है. वहीं अगर पूरा फ्रंट बंपर और हेडलैंप सेट बदलते हैं तो यह खर्च बढ़कर 40,000 से 80,000 रुपये तक जा सकता है. साथ ही रियर में कनेक्टेड LED टेललैंप और नया बंपर लगवाने पर 30,000 से 60,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक-एक करके पार्टस बदलवाने की जगह पर पूरी फ्रंट-रियर लुक अपग्रेड करवाते हैं,  तो इसका पूरी खर्च करीब 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक आएगा. 

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Published at : 30 Jul 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Auto News Kia Seltos Kia Seltos New Launch 2026 Tips For Upgrade Old Kia Seltos
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