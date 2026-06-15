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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोBest Time to Fill Petrol: क्या सुबह पेट्रोल भरवाने से मिलता है ज्यादा फ्यूल? जानिए कितना सच है यह दावा

Best Time to Fill Petrol: क्या सुबह पेट्रोल भरवाने से मिलता है ज्यादा फ्यूल? जानिए कितना सच है यह दावा

Best Time to Fill Petrol: सुबह या रात में पेट्रोल भरवाने से फ्यूल की मात्रा में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेट्रोल पंपों के भूमिगत टैंकों में तापमान लगभग समान रहता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Jun 2026 03:29 PM (IST)
Best Time to Fill Petrol: सुबह या रात में पेट्रोल भरवाने से फ्यूल की मात्रा में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेट्रोल पंपों के भूमिगत टैंकों में तापमान लगभग समान रहता है.

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए हर आदमी यही सोचता है कि कहीं से उसे सस्ते में ज्यादा पेट्रोल मिल जाए. ऐसे में कई बार आपने अपने दोस्तों और मैकेनिक के मुंह से सुना होगा कि गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाना हो तो रात को या फिर सुबह-सुबह भरवाना चाहिए. वे इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं कि ठंडे मौसम में फ्यूल गाढ़ा हो जाता है. इसलिए अपनी गाड़ी में उसी पैसे में आपको ज्यादा पेट्रोल मिल जाता है. सुनने में तो यह एक स्मार्ट हैक से कम नहीं लगता, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होता है या फिर बस एक अफवाह है?

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क्या ठंडे मौसम वाली थ्योरी सच में सिर्फ एक भ्रम है? थ्योरी कहती है कि पेट्रोल एक तरल पदार्थ है और हर तरल पदार्थ की तरह यह गर्मी में फैलता है और ठंड में सिकुड़ता जाता है. सुबह के समय तापमान कम होता है, तो लोगों ने सोचा कि उस वक्त पेट्रोल ज्यादा घना यानी डेंस होगा और अगर पेट्रोल ज्यादा घना है, तो एक लीटर में उसकी मात्रा ज्यादा होगी मतलब एक ही कीमत में ज्यादा फ्यूल. बात सुनने में तो एकदम लॉजिकल लगती है, लेकिन असलियत इससे अलग है.
क्या ठंडे मौसम वाली थ्योरी सच में सिर्फ एक भ्रम है? थ्योरी कहती है कि पेट्रोल एक तरल पदार्थ है और हर तरल पदार्थ की तरह यह गर्मी में फैलता है और ठंड में सिकुड़ता जाता है. सुबह के समय तापमान कम होता है, तो लोगों ने सोचा कि उस वक्त पेट्रोल ज्यादा घना यानी डेंस होगा और अगर पेट्रोल ज्यादा घना है, तो एक लीटर में उसकी मात्रा ज्यादा होगी मतलब एक ही कीमत में ज्यादा फ्यूल. बात सुनने में तो एकदम लॉजिकल लगती है, लेकिन असलियत इससे अलग है.
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कंज्यूमर रिपोर्ट्स की एक टेस्टिंग में यह बात सामने आई है कि बाहर के तापमान में चाहे कितनी भी गर्मी या सर्दी क्यों न हो, जमीन के नीचे मौजूद फ्यूल के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आता. वह लगभग एक समान ही रहता है. पेट्रोल स्टेशनों पर फ्यूल को जमीन के नीचे बड़े-बड़े टैंकों में स्टोर किया जाता है. यानी जब आप सुबह 6 बजे पेट्रोल भरवाते हैं या दोपहर 2 बजे, टंकी से निकलने वाले फ्यूल का तापमान लगभग एक जैसा ही रहता है.
कंज्यूमर रिपोर्ट्स की एक टेस्टिंग में यह बात सामने आई है कि बाहर के तापमान में चाहे कितनी भी गर्मी या सर्दी क्यों न हो, जमीन के नीचे मौजूद फ्यूल के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आता. वह लगभग एक समान ही रहता है. पेट्रोल स्टेशनों पर फ्यूल को जमीन के नीचे बड़े-बड़े टैंकों में स्टोर किया जाता है. यानी जब आप सुबह 6 बजे पेट्रोल भरवाते हैं या दोपहर 2 बजे, टंकी से निकलने वाले फ्यूल का तापमान लगभग एक जैसा ही रहता है.
Published at : 15 Jun 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Best Time To Fill Petrol Petrol Pump Facts Fuel Density Explained Fuel Consumption Tips

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