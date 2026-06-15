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Best Time to Fill Petrol: क्या सुबह पेट्रोल भरवाने से मिलता है ज्यादा फ्यूल? जानिए कितना सच है यह दावा
Best Time to Fill Petrol: सुबह या रात में पेट्रोल भरवाने से फ्यूल की मात्रा में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेट्रोल पंपों के भूमिगत टैंकों में तापमान लगभग समान रहता है.
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए हर आदमी यही सोचता है कि कहीं से उसे सस्ते में ज्यादा पेट्रोल मिल जाए. ऐसे में कई बार आपने अपने दोस्तों और मैकेनिक के मुंह से सुना होगा कि गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाना हो तो रात को या फिर सुबह-सुबह भरवाना चाहिए. वे इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं कि ठंडे मौसम में फ्यूल गाढ़ा हो जाता है. इसलिए अपनी गाड़ी में उसी पैसे में आपको ज्यादा पेट्रोल मिल जाता है. सुनने में तो यह एक स्मार्ट हैक से कम नहीं लगता, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होता है या फिर बस एक अफवाह है?
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Published at : 15 Jun 2026 03:29 PM (IST)
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