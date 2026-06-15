क्या ठंडे मौसम वाली थ्योरी सच में सिर्फ एक भ्रम है? थ्योरी कहती है कि पेट्रोल एक तरल पदार्थ है और हर तरल पदार्थ की तरह यह गर्मी में फैलता है और ठंड में सिकुड़ता जाता है. सुबह के समय तापमान कम होता है, तो लोगों ने सोचा कि उस वक्त पेट्रोल ज्यादा घना यानी डेंस होगा और अगर पेट्रोल ज्यादा घना है, तो एक लीटर में उसकी मात्रा ज्यादा होगी मतलब एक ही कीमत में ज्यादा फ्यूल. बात सुनने में तो एकदम लॉजिकल लगती है, लेकिन असलियत इससे अलग है.