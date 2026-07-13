कार स्टार्ट करने के कितने मिनट बाद चलाना चाहिए AC, क्या है सही तरीका?  

Car AC Tips: अक्सर कई लोग धूप, गर्मी से आकर जैसे ही कार के अंदर जाते है तो वे तुरंत सबसे पहले अपने कार की AC को ऑन कर देते हैं. इस बात कि जानकारी कई लोगों को नहीं होती कि ये बात जितनी सुनने में आम लगती है वे असल में आपके लिए उतनी ही नुकसान दायक साबित होती है. इसका कारण है कि लंबे समय तक धूप में खड़ी कार के अंदर का तापमान बाहर से कई गुना ज्यादा हो जाता है.

कार के अंदर मौजूद प्लास्टिक, डैशबोर्ड और सीट कवर से एक हानिकारक गैस निकलती है जिसे बेंजीन कहते हैं. यह गैस गर्मी में बंद कार के अंदर जमा हो जाती है. वहीं जब आप कार में बैठते ही तुरंत खिड़कियां बंद करके AC ऑन कर देते हैं, तो यही जहरीली हवा केबिन में फंसी रह जाती है और आप उसी गैस को सांस के जरिए लेते रहते हो. जिसके दौरान आपको सिरदर्द, चक्कर आना और सांस से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कार स्टार्ट करते ही सीधे AC ऑन नहीं चाहिए,

AC चलाने का सही तरीका क्या है

सबसे पहले कार में बैठने से पहले दरवाजे को कई बार खोलें और बंद करें, इससे अंदर की गर्म हवा निकले में मदद मिलेगी. इसके बाद कार स्टार्ट करें और सभी खिड़कियों के शीशे नीचे कर दें ताकि अंदर जमा गर्म और जहरीली हवा बाहर निकल सके. इसके बाद जब आपको महसूस हो कि केबिन का तापमान थोड़ा सामान्य हो गया है, तभी खिड़कियों के शीशे ऊपर चढ़ाएं और AC ऑन करें. इस तरीके से AC ज्यादा असरदार तरीके से और जल्दी कार को ठंडा करता है.

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AC का सही इस्तेमाल और ध्यान रखने वाली बातें

AC को सही तरीके से चलाने के साथ-साथ कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है. कार को धूप में पार्क करते समय विंडशील्ड पर सनशेड लगाने से केबिन कम गर्म होता है, जिससे बाद में AC को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि लंबे सफर के दौरान लगातार AC चलाने से कार की माइलेज पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए बीच-बीच में AC को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए. इसके अलावा AC के फिल्टर और कूलिंग सिस्टम की समय-समय पर सर्विसिंग करवाना भी बहुत जरूरी है.

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