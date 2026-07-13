INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar AC Tips: कार स्टार्ट करने के कितने मिनट बाद चलाना चाहिए AC, क्या है सही तरीका?  

Car AC Tips: कार स्टार्ट करने के कितने मिनट बाद चलाना चाहिए AC, क्या है सही तरीका?  

Car AC Tips: कार स्टार्ट करते ही AC चलाने से पहले केबिन की गर्म हवा बाहर निकालना जरूरी है. इससे ठंडक बेहतर मिलती है और जहरीली गैस का असर कम होता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 13 Jul 2026 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

Car AC Tips: अक्सर कई लोग धूप, गर्मी से आकर जैसे ही कार के अंदर जाते है तो वे तुरंत सबसे पहले अपने कार की  AC को ऑन कर देते हैं. इस बात कि जानकारी कई लोगों को नहीं होती कि ये बात जितनी सुनने में आम लगती है वे असल में आपके लिए उतनी ही नुकसान दायक साबित होती है.  इसका कारण है कि लंबे समय तक धूप में खड़ी कार के अंदर का तापमान बाहर से कई गुना ज्यादा हो जाता है. 

कार के अंदर मौजूद प्लास्टिक, डैशबोर्ड और सीट कवर से एक हानिकारक गैस निकलती है जिसे बेंजीन कहते हैं.  यह गैस गर्मी में बंद कार के अंदर जमा हो जाती है. वहीं जब आप कार में बैठते ही तुरंत खिड़कियां बंद करके AC ऑन कर देते हैं, तो यही जहरीली हवा केबिन में फंसी रह जाती है और आप उसी गैस को सांस के जरिए लेते रहते हो. जिसके दौरान आपको सिरदर्द, चक्कर आना और सांस से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कार स्टार्ट करते ही सीधे AC ऑन नहीं चाहिए, 

AC चलाने का सही तरीका क्या है

सबसे पहले कार में बैठने से पहले दरवाजे को कई बार खोलें और बंद करें, इससे अंदर की गर्म हवा निकले में मदद मिलेगी. इसके बाद कार स्टार्ट करें और सभी खिड़कियों के शीशे नीचे कर दें ताकि अंदर जमा गर्म और जहरीली हवा बाहर निकल सके.  इसके बाद जब आपको महसूस हो कि केबिन का तापमान थोड़ा सामान्य हो गया है, तभी खिड़कियों के शीशे ऊपर चढ़ाएं और AC ऑन करें.  इस तरीके से AC ज्यादा असरदार तरीके से और जल्दी कार को ठंडा करता है.

यह भी पढ़ेंः अब चुटकियों में इस ऐप के जरिए हो जाएगा काम, सिर्फ इतने रुपये में बनेगा लोकल टोल पास

AC का सही इस्तेमाल और ध्यान रखने वाली बातें

AC को सही तरीके से चलाने के साथ-साथ कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है. कार को धूप में पार्क करते समय विंडशील्ड पर सनशेड लगाने से केबिन कम गर्म होता है, जिससे बाद में AC को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि लंबे सफर के दौरान लगातार AC चलाने से कार की माइलेज पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए बीच-बीच में AC को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए.  इसके अलावा AC के फिल्टर और कूलिंग सिस्टम की समय-समय पर सर्विसिंग करवाना भी बहुत जरूरी है. 

यह भी पढ़ेंः  बजट रखिए तैयार, मार्केट में दस्तक देने जा रहीं ये 3 शानदार SUVs, किन खास फीचर्स से होगी लैस?

Published at : 13 Jul 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
Auto News Car AC Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Car AC Tips: कार स्टार्ट करने के कितने मिनट बाद चलाना चाहिए AC, क्या है सही तरीका?  
कार स्टार्ट करने के कितने मिनट बाद चलाना चाहिए AC, क्या है सही तरीका?  
ऑटो
दिल्ली-NCR वालों की लॉटरी! पुराने ट्रक-बस बदलो और पाओ 100% टैक्स छूट, सरकार ला रही योजना
दिल्ली-NCR वालों की लॉटरी! पुराने ट्रक-बस बदलो और पाओ 100% टैक्स छूट, सरकार ला रही योजना
ऑटो
जयपुर में AI सिग्नल का ट्रायल पास, अब खाली सड़क देख खुद रंग बदल लेगी ट्रैफिक लाइट
जयपुर में AI सिग्नल का ट्रायल पास, अब खाली सड़क देख खुद रंग बदल लेगी ट्रैफिक लाइट
ऑटो
Child Safety While Driving: बच्चे को गोद में बिठाकर चला रहे हैं कार, क्या इस पर भी हो सकता है चालान? जानें नियम
बच्चे को गोद में बिठाकर चला रहे हैं कार, क्या इस पर भी हो सकता है चालान? जानें नियम
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत ने सिंधु जल समझौते पर दिया झटका तो बौखलाया पाकिस्तान, सड़कों पर उतरी बिलावल की पार्टी, कहा -'मर जाएंगे लेकिन...'
भारत ने सिंधु जल समझौते पर दिया झटका तो बौखलाया PAK, सड़कों पर उतरी बिलावल की पार्टी, कहा -'मर जाएंगे लेकिन...'
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
फ़ुटबॉल
'गलत फैसला', अमिताभ बच्चन ने FIFA की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, भड़कते हुए कहा- किसी टीम के लिए...
'गलत फैसला', अमिताभ बच्चन ने FIFA की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, भड़कते हुए कहा- किसी टीम के लिए
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
Live Updates: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
इंडिया
Explained: 'हमारे पूर्वज एक' और 'तुम भी हिंदू'... आखिर कब तक सुनेगा मुसलमान, 'घरवापसी' से दिक्कत क्या?
'हमारे पूर्वज एक' और 'तुम भी हिंदू'... आखिर कब तक सुनेगा मुसलमान, 'घरवापसी' से दिक्कत क्या?
विश्व
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget