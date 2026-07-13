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हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली-NCR वालों की लॉटरी! पुराने ट्रक-बस बदलो और पाओ 100% टैक्स छूट, सरकार ला रही योजना

दिल्ली-NCR वालों की लॉटरी! पुराने ट्रक-बस बदलो और पाओ 100% टैक्स छूट, सरकार ला रही योजना

इस योजना को सफल बनाने और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बड़े गिफ्ट और राहत देने का ऐलान किया है.

Written By : बलराम पांडेय |  Edited By: Sheikh inzemam ulhuq |  Updated at : 13 Jul 2026 09:26 PM (IST)
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दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में सड़कों पर चलने वाले पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने के लिए एक नई योजना पर काम शुरू कर दिया है. सरकार ने इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 'नया सफर योजना' को लागू करने की प्रक्रिया अधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है.

वाहन मालिकों को मिलेगी भारी छूट और मिलेगा फाइनेंशियल सपोर्ट

इस योजना को सफल बनाने और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बड़े गिफ्ट और राहत देने का ऐलान किया है. 'नया सफर योजना' के तहत वाहन मालिकों को 100% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी. इसके अलावा नए वाहनों को खरीदते वक्त लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस को भी पूरी तरह से माफ किया जाएगा. सरकार इसके साथ-साथ दूसरी वित्तीय राहत भी देगी, ताकि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों पर नए वाहन खरीदते वक्त ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े और वे आसानी से अपने पुराने वाहनों को नए वाहनों से बदल सकें.

चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे पुराने वाहन

योजना के तहत दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से BS-IV और उससे भी पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से यानी धीरे-धीरे पूरी तरह हटा दिया जाएगा. इन पुराने वाहनों की जगह पर नए BS-VI मानक वाले वाहनों और पूरी तरह से बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि दिल्ली में साफ-सुथरी कमर्शियल मोबिलिटी की शुरुआत भी होगी.

2 लाख से ज्यादा मालिकों को मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार की इस कल्याणकारी और पर्यावरण हितैषी योजना से बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा पहुंचने वाला है. आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में करीब 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों को इस योजना का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इतने बड़े पैमाने पर पुराने कमर्शियल वाहनों के बदलने से दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.

9,585 करोड़ रुपये का है कुल बजट

इस मेगा प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए एक भारी-भरकम बजट तैयार किया गया है. 'नया सफर योजना' का कुल बजट 9,585 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है. इस बड़े बजट में केंद्र सरकार का भी एक महत्वपूर्ण योगदान शामिल है. केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के माध्यम से इस योजना के लिए 5,041 करोड़ रुपये का बड़ा वित्तीय योगदान देगी, जिससे योजना को सुचारू रूप से चलाया जा सके.

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परिवहन मंत्री ने जताया भरोसा

इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम करने में बेहद मददगार साबित होगी. इसके साथ ही यह साफ-सुथरी कमर्शियल मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देगी और सबसे खास बात यह है कि इससे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को अपने पुराने बेड़े को आधुनिक और नया बनाने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 13 Jul 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Naya Safar Yojna Delhi Gov
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