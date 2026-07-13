INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोChild Safety While Driving: बच्चे को गोद में बिठाकर चला रहे हैं कार, क्या इस पर भी हो सकता है चालान? जानें नियम

Child Safety While Driving: बच्चे को गोद में बिठाकर चला रहे हैं कार, क्या इस पर भी हो सकता है चालान? जानें नियम

Child Safety While Driving: कार चलाते समय बच्चे को गोद में बैठाना नियमों के खिलाफ हो सकता है. ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है और सुरक्षा का खतरा भी बढ़ता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 13 Jul 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

Child Safety While Driving:  अक्सर कई लोग ट्रिप पर जाने या कहीं घूमने जाने के लिए घर-परिवार के साथ सफर करते हैं. ऐसे में अगर बड़ा परिवार होता है, तो माता-पिता एक गाड़ी में एडजस्ट होने के लिए बच्चे को गोद में बैठा लेते हैं. कई बार माता-पिता यह काम बच्चे को खुश करने के लिए भी करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नियमों के अनुसार गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट न लगाने के साथ-साथ बच्चे को गोद में बैठाकर गाड़ी चलाना भी नियमों के खिलाफ है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

नियम क्या कहते हैं और कितना है जुर्माना

नियम के मुताबिक 4 से 10 साल तक के बच्चे के साथ सफर करते समय सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है. वहीं 12 साल से ज्यादा उम्र वाला बच्चा ही कार की आगे की सीट पर बैठ सकता है. इसका मतलब यह है कि छोटे बच्चों को न तो गोद में बिठाकर सफर करना चाहिए. वहीं अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और कई मामलों में तो ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है. इन नियमों को बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर कभी गलती से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो गोद में बैठा बच्चा सबसे पहले इसकी चपेट में आ सकता है. यही वजह है कि सरकार ने इस तरह के नियम भी बनाए हैं.

यह भी पढ़ेंः चलती सड़क पर दो टुकड़ों में बंट गई OLA की स्कूटी...वीडियो देखकर हर कोई रह गया हैरान

सुरक्षा के लिए क्या करें

हर माता-पिता कार में सफर करते वक्त यही सोचते हैं कि यह सफर आसानी से और सुरक्षित कट जाए. इसलिए हर माता-पिता को कार चलाते वक्त अपने बच्चों को गोद में बैठाने के बजाय बच्चे को हमेशा पीछे की सीट पर बैठाना चाहिए. साथ ही इसके अलावा एक और सबसे जरूरी बात है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वह है सीट बेल्ट का इस्तेमाल, क्योंकि अब यह नियम ड्राइवर के साथ-साथ कार में बैठे सभी लोगों पर लागू होता है.

यह भी पढ़ेंः बजट रखिए तैयार, मार्केट में दस्तक देने जा रहीं ये 3 शानदार SUVs, किन खास फीचर्स से होगी लैस?

Published at : 13 Jul 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Auto News Child Safety Tips While Driving
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Child Safety While Driving: बच्चे को गोद में बिठाकर चला रहे हैं कार, क्या इस पर भी हो सकता है चालान? जानें नियम
बच्चे को गोद में बिठाकर चला रहे हैं कार, क्या इस पर भी हो सकता है चालान? जानें नियम
ऑटो
Royal Enfield की क्लासिक 350 क्या 10 हजार की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी? जानिए EMI का हिसाब
Royal Enfield की क्लासिक 350 क्या 10 हजार की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी? जानिए EMI का हिसाब
ऑटो
JCB के सबसे ज्यादा बिकने वाले बुलडोजर की क्या है कीमत? जानिए दिल्ली में कितने का मिलेगा
JCB के सबसे ज्यादा बिकने वाले बुलडोजर की क्या है कीमत? जानिए दिल्ली में कितने का मिलेगा
ऑटो
चलती सड़क पर दो टुकड़ों में बंट गई OLA की स्कूटी...वीडियो देखकर हर कोई रह गया हैरान
चलती सड़क पर दो टुकड़ों में बंट गई OLA की स्कूटी...वीडियो देखकर हर कोई रह गया हैरान
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
DR. Aarambhi: 🤨Aarambhi और Dhruv के ठुमके देख Vishwas को लगी मिर्ची, रखी पैनी नज़र! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एथेनॉल पेट्रोल में होता है 'गन्ने का रस'? फ्यूल टैंक में चींटिया लगने के वायरल वीडियो की गडकरी ने बताई सच्चाई
एथेनॉल पेट्रोल में 'गन्ने का रस'? फ्यूल टैंक में चींटिया लगने के दावे की गडकरी ने बताई सच्चाई
बिहार
Veena Manvi: तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मिली
तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मिली
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
क्रिकेट
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
विश्व
Lindsey Graham Death: 'अचानक मौत के लिए तैयार रहो', ट्रंप के करीबी के मारे जाने के बाद ईरान की खौफनाक चेतावनी
'अचानक मौत के लिए तैयार रहो', ट्रंप के करीबी के मारे जाने के बाद ईरान की खौफनाक चेतावनी
विश्व
अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा चीन-पाकिस्तान, दोस्त रूस का बड़ा ऑफर, बदलेगा एशिया का शक्ति संतुलन
अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा चीन-पाक, दोस्त रूस का बड़ा ऑफर, बदल जाएगा एशिया का शक्ति संतुलन
शिक्षा
Government Medical Colleges: AIIMS ही नहीं, इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी मिलता है शानदार करियर का मौका
AIIMS ही नहीं, इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी मिलता है शानदार करियर का मौका
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
Embed widget