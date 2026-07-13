बच्चे को गोद में बिठाकर चला रहे हैं कार, क्या इस पर भी हो सकता है चालान? जानें नियम

Child Safety While Driving: अक्सर कई लोग ट्रिप पर जाने या कहीं घूमने जाने के लिए घर-परिवार के साथ सफर करते हैं. ऐसे में अगर बड़ा परिवार होता है, तो माता-पिता एक गाड़ी में एडजस्ट होने के लिए बच्चे को गोद में बैठा लेते हैं. कई बार माता-पिता यह काम बच्चे को खुश करने के लिए भी करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नियमों के अनुसार गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट न लगाने के साथ-साथ बच्चे को गोद में बैठाकर गाड़ी चलाना भी नियमों के खिलाफ है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

नियम क्या कहते हैं और कितना है जुर्माना

नियम के मुताबिक 4 से 10 साल तक के बच्चे के साथ सफर करते समय सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है. वहीं 12 साल से ज्यादा उम्र वाला बच्चा ही कार की आगे की सीट पर बैठ सकता है. इसका मतलब यह है कि छोटे बच्चों को न तो गोद में बिठाकर सफर करना चाहिए. वहीं अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और कई मामलों में तो ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है. इन नियमों को बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर कभी गलती से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो गोद में बैठा बच्चा सबसे पहले इसकी चपेट में आ सकता है. यही वजह है कि सरकार ने इस तरह के नियम भी बनाए हैं.

यह भी पढ़ेंः चलती सड़क पर दो टुकड़ों में बंट गई OLA की स्कूटी...वीडियो देखकर हर कोई रह गया हैरान

सुरक्षा के लिए क्या करें

हर माता-पिता कार में सफर करते वक्त यही सोचते हैं कि यह सफर आसानी से और सुरक्षित कट जाए. इसलिए हर माता-पिता को कार चलाते वक्त अपने बच्चों को गोद में बैठाने के बजाय बच्चे को हमेशा पीछे की सीट पर बैठाना चाहिए. साथ ही इसके अलावा एक और सबसे जरूरी बात है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वह है सीट बेल्ट का इस्तेमाल, क्योंकि अब यह नियम ड्राइवर के साथ-साथ कार में बैठे सभी लोगों पर लागू होता है.

यह भी पढ़ेंः बजट रखिए तैयार, मार्केट में दस्तक देने जा रहीं ये 3 शानदार SUVs, किन खास फीचर्स से होगी लैस?