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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट

Video: प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर दिव्या नाम की महिला ने शेयर किया है. दिव्या इस वक्त अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है और अपनी प्रेग्नेंसी के तीसरे ट्रिमेस्टर यानी आखिरी महीनों में हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं. एक प्रेग्नेंट बेटी और उसके माता-पिता के बीच एयरपोर्ट पर हुए इस मिलन के वीडियो को लोग इंटरनेट पर खूब पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो में एक बेटी का अपनी मां और पापा को देखकर फूट-फूटकर रोना और उनके गले लग जाना इंटरनेट पर हर किसी को इमोशनल कर रहा है.

मां बनने से पहले फिर से 'छोटी बच्ची' बन गई बेटी

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर दिव्या नाम की महिला ने शेयर किया है. दिव्या इस वक्त अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है और अपनी प्रेग्नेंसी के तीसरे ट्रिमेस्टर यानी आखिरी महीनों में हैं. इसी दौरान उनके माता-पिता उन्हें बिना बताए बेंगलुरु से सीधे कनाडा के टोरंटो शहर पहुंच गए. अपनी मां और पापा को अचानक सामने देखकर दिव्या अपने आंसू नहीं रोक पाईं. दिव्या ने बताया कि भले ही वह खुद अब एक मां बनने जा रही हैं, लेकिन अपने मम्मी-पापा को देखते ही वह फिर से उनके लिए एक छोटी बच्ची बन गईं.

 
 
 
 
 
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मां-पापा के आते ही दूर हो गई सारी टेंशन

दिव्या ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए या दुनिया के किसी भी कोने में रहने लगे, जो सुकून और आराम सिर्फ अपने अम्मा और अप्पा के पास मिलता है, वह कहीं और नहीं मिल सकता. उन्होंने आगे लिखा कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा पूरा हो गया है. कल तक जो सिर्फ एक बेटी थी, अब वह खुद मां बनने जा रही है और उसके माता-पिता अब नाना-नानी बनने जा रहे हैं. टोरंटो में अपने माता-पिता का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अब उन्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह अब बिना किसी चिंता के आराम कर सकती हैं.

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वीडियो देखकर रो पड़े सोशल मीडिया यूजर्स

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है, खासकर उन लोगों को जो अपने परिवार से दूर दूसरे देशों में रहते हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अपने परिवार के साथ इस खूबसूरत वक्त का पूरा आनंद लीजिए.' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'इस वीडियो और माता-पिता के चेहरे की प्यारी सी मुस्कान को देखकर मेरा तो दिल ही भर आया.' बाकी लोग भी कमेंट्स में आने वाले नन्हे मेहमान और पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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