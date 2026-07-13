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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर लगे चीटिंग के आरोप, साथी खिलाड़ी से अफेयर; क्रिकेट जगत में मची खलबली

वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर लगे चीटिंग के आरोप, साथी खिलाड़ी से अफेयर; क्रिकेट जगत में मची खलबली

Ashleigh Gardner Cheating Allegations: ऑस्ट्रेलिया की स्टार खिलाड़ी एश्ली गार्डनर पर चीटिंग के आरोप लगे हैं. एश्ली की वाइफ ने उनपर धोखेबाजी के आरोप लगाए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Jul 2026 11:06 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एश्ली गार्डनर पर चीटिंग के आरोप लगे हैं. गार्डनर की वाइफ मोनिका राइट ने उनपर साथी खिलाड़ी जॉर्जिया वॉल के साथ अफेयर के आरोप लगाए हैं. गार्डनर हाल ही में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलती नजर आई थीं, जहां उन्होंने 6 मैचों में 150 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया कुल सातवीं बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है.

यह मामला तब सामने आया जब डेली मेल की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एश्ली गार्डनर की शादी टूट गई है, क्योंकि वो एक साथी खिलाड़ी के साथ अफेयर में रहकर अपनी पत्नी को धोखा दे रही थीं. इस रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मोनिका राइट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जॉर्जिया वॉल की तस्वीर साझा करके कैप्शन में साफ-साफ लिखा कि, इस महिला के कारण गार्डनर ने उन्हें धोखा दिया है.

वर्ल्ड कप के दौरान रिश्ते में दरार

डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले गए महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान गार्डनर और राइट के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हुई थी. मोनिका राइट वर्ल्ड कप के दौरान भारत गई थीं और जब ऑस्ट्रेलियाई टीम वापस अपने देश लौटी, तो गार्डनर ने राइट से कहा कि उनके रिश्ते में कुछ बदल गया है, जिसके कुछ समय बाद दोनों की शादी टूट गई.

अलग होने से पहले दोनों परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही थीं, लेकिन पिछले साल नवंबर में एश्ली गार्डनर अपने सिडनी वाले घर में शिफ्ट हो गई थीं और शादी की अंगूठी वहीं छोड़ गई थीं.

बता दें कि एश्ली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं. अपने करियर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 200 से अधिक विकेट लेने के साथ-साथ 3 हजार से अधिक रन भी बनाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Jul 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
Ashleigh Gardner Georgia Voll Monica Wright
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