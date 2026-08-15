15 अगस्त के बाद Road Trip का प्लान? ये EV देंगी लंबी रेंज

Long Range EVs: पूरा भारत आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हर तरफ बहुत ही जश्न से आजादी दिवस मनाया जा रहा है. वहीं,15 अगस्त का मौका आते ही लोगों के दिमाग में लंबे वीकेंड की छुट्टियां और रोड ट्रिप का प्लान घूमने लगता है. जबकि अगर आप भी इस बार मानसून के खूबसूरत मौसम में शहर के शोर-शराबे से दूर पहाड़ों या लंबे हाईवे पर घूमने का मन बना रहे हैं तो पेट्रोल-डीजल का भारी खर्च आपकी जेब ढीली कर सकता है.

हालांकि, अच्छी बात यह है कि अब भारतीय ऑटो बाजार में ऐसी इलेक्ट्रिक कारें आ चुकी है जो एक बार फुल चार्ज होने पर आपको बिना किसी रुकावट के सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ले जा सकती हैं. तो चलिए जानते हैं टाटा नेक्सन ईवी समेत उन बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जो आपकी दूरी की सारी चिंता खत्म कर देंगी.

टाटा नेक्सन ईवी देता है शानदार रेंज

जब भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात होती है तो भारत की सबसे पसंदीदा इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा नेक्सन ईवी का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता. नेक्सन ईवी का 45kWh बैटरी पैक वेरिएंट फैमिली रोड ट्रिप के लिए बेहद व्यावहारिक विकल्प साबित होता है. इस नए बैटरी पैक के साथ यह कार ARAI सर्टिफाइड 489 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है. जबकि असली हाईवे की स्थितियों में यह आराम से 350 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर लेती है.

आपको बता दें कि, इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 14.14 लाख रुपये से शुरू होकर 17.69 लाख रुपये तक जाती है. इसमें 60kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. जिससे महज 40 से 45 मिनट के समय में 10 से 80 परसेंट तक चार्ज हो जाती है. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और विशाल 350 लीटर बूट स्पेस के साथ यह आपके बजट में पूरी तरह फिट बैठती है.





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महिंद्रा BE 6e रेंज के मामले में सबसे आगे

वहीं, अगर आपकी रोड ट्रिप बहुत लंबी है और आप बार-बार चार्जिंग स्टेशन पर रुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते तो महिंद्रा की BE 6e इस समय सबसे धांसू ऑप्शन है. इस स्पोर्टी कूप स्टाइल वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी में 79kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी सिंगल चार्ज में करीब 682 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है जो इसे सेगमेंट में रेंज का किंग बनाती है.

आपको बता दें कि, इस गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 18.90 लाख रुपये के आसपास है. इसमें 286hp की पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ-साथ अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है. यानी अगर आप लंबे हाईवे पर हैं तो महज 20 से 25 मिनट के ब्रेक में इसकी बैटरी 80% तक चार्ज हो जाती है. इसकी दमदार रोड ग्रिप और लग्जरी फीचर्स लंबे सफर को बेहद आरामदायक बना देते हैं.

टाटा हैरियर ईवी भी है दमदार

आपको बता दें कि, टाटा की ऑल-न्यू हैरियर ईवी इसी जरूरत को पूरा करती है. इसमें 75kWh की बैटरी दी गई है जो एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 627 किलोमीटर तक की रेंज निकाल कर देती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 21.69 लाख रुपये से शुरू होती है. टाटा हैरियर ईवी की सबसे बड़ी खासियत इसका AWD ऑप्शन है.

अगर आपकी रोड ट्रिप पहाड़ों या उबड़-खाबड़ रास्तों की तरफ है तो इसका ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम किसी भी रास्ते पर आसानी से पकड़ बनाए रखता है. विशाल केबिन, आरामदायक सीटें और बड़ा बूट स्पेस इसमें रोड ट्रिप के भारी-भरकम सामान को फिट करने में कोई परेशानी नहीं होने देता.





इन बातों का रखें ध्यान

आपको बता दें कि, इलेक्ट्रिक कार से हाईवे पर निकलने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग आपका सफर बेहद सुहाना बना सकती है. हमेशा अपनी ट्रिप शुरू करने से पहले गूगल मैप्स या चार्जिंग ऐप्स पर अपने रूट में पड़ने वाले फास्ट चार्जिंग स्टेशंस की लोकेशन जरूर चेक कर लें. कोशिश करें कि बैटरी 20% तक पहुंचने से पहले ही अगले चार्जर पर रुक जाएं.

वहीं, दूसरा ध्यान इस बात का रखें कि हाईवे पर 80 से 90 किमी/घंटा की स्थिर स्पीड पर गाड़ी चलाने से रेंज सबसे अच्छी मिलती है. बहुत ज्यादा अचानक एक्सीलरेट करने या तेज रफ्तार में चलाने से बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिना किसी रेंज एंग्जाइटी के 15 अगस्त की छुट्टियों का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं.

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