Toll Plaza पर FASTag काम न करे तो क्या करें? जानें अपने अधिकार

FASTag not working: आजकल टोल प्लाजा पर गाड़ी रोककर पैसे देने की जगह FASTag से टोल कट जाता है. इससे समय भी बचता है और लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत भी कम होती है. लेकिन कई बार टोल प्लाजा पर FASTag काम नहीं करता. ऐसे में कई लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसा हो, तो अपने अधिकारों के बारे में जानना जरूरी है.

FASTag काम न करे तो पहले क्या करें?

अगर टोल प्लाजा पर FASTag स्कैन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले गाड़ी को धीरे चलाएं और टोल कर्मचारी को इसकी जानकारी दें. कई बार FASTag पढ़ने वाली मशीन में ही दिक्कत होती है. ऐसे में कर्मचारी हाथ में रखी मशीन से FASTag चेक कर सकता है. अगर आपका FASTag सही है और उसमें पैसे भी हैं, तो उसे चेक करने के बाद गाड़ी को आगे जाने दिया जा सकता है.

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मशीन खराब है तो टोल नहीं देना पड़ सकता

अगर आपका FASTag चालू है, उसमें पैसे हैं और टोल प्लाजा की FASTag मशीन काम नहीं कर रही है, तो NHAI के नियम के अनुसार आपको बिना टोल दिए आगे जाने की अनुमति मिल सकती है. NHAI की जानकारी के मुताबिक, ऐसी स्थिति में वाहन को फ्री में जाने दिया जाना चाहिए.

इसलिए अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है और सिर्फ टोल की मशीन खराब है, तो बिना वजह कैश में टोल देने की जरूरत नहीं है. हालांकि, टोल कर्मचारी से सही तरीके से बात करें और जरूरत पड़ने पर शिकायत भी करें.

अगर गलत पैसे कट जाएं तो क्या करें?

कई बार FASTag से टोल की सही रकम से ज्यादा पैसे कट सकते हैं. ऐसी स्थिति में आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए. NHAI के अनुसार, गलत पैसे कटने की शिकायत करने पर ज्यादा काटी गई रकम वापस मिल सकती है. इसके लिए टोल हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है.

इसलिए FASTag से पैसे कटने के बाद अपने मोबाइल पर आए मैसेज को जरूर चेक करें. अगर रकम गलत है, तो मैसेज को संभालकर रखें.

शिकायत कहां करें?

अगर टोल कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनता, बदतमीजी करता है या FASTag से जुड़ी परेशानी को ठीक नहीं करता, तो आप शिकायत कर सकते हैं. NHAI की 1033 हेल्पलाइन पर FASTag और टोल से जुड़ी शिकायत की जा सकती है. यह हेल्पलाइन 24 घंटे चालू रहती है.

शिकायत करते समय टोल प्लाजा का नाम, समय और गाड़ी की जानकारी अपने पास रखें. अगर संभव हो तो टोल की रसीद या FASTag से आया मैसेज भी संभालकर रखें.

इसलिए अगली बार टोल प्लाजा पर FASTag काम न करे, तो घबराने की जरूरत नहीं है. पहले यह देखें कि गलती आपके FASTag में है या टोल की मशीन में. अगर मशीन की वजह से परेशानी हुई है, तो अपने अधिकार जानें और जरूरत पड़ने पर 1033 पर शिकायत जरूर करें.

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