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600 KM रेंज, अब इस EV से सफर करेंगे गोवा के CM, जानें खासियत
Goa CM New EV: गाड़ी में कई मॉडर्न और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इसके केबिन में 14.5-इंच का Samsung Neo QLED टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है.
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपनी सरकारी गाड़ी में बड़ा बदलाव किया है.उन्होंने लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही डीजल SUV को छोड़कर अब Tata Harrier EV को अपने ऑफिशियल काफिले में शामिल किया है.खास बात यह है कि यह देश में बनी इलेक्ट्रिक SUV है और मुख्यमंत्री ने इसका टॉप-एंड ऑल-व्हील ड्राइव जैसा QWD वेरिएंट चुना है. यह SUV एक बार फुल चार्ज होने पर 622 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज दे सकती है.
अब गोवा के सीएम ने कौन-सी गाड़ी खरीदी?
- मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहले Toyota Fortuner का इस्तेमाल करते थे.अब उन्होंने इसे छोड़कर सफेद रंग की Tata Harrier EV को अपने काफिले के लिए चुना है. सीएम सावंत ने कार को लाल रंग के सैटिन कपड़े से ढका गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने खुद हटाकर गाड़ी का अनावरण किया. इस दौरान उनके स्टाफ, सहयोगियों और डीलरशिप के प्रतिनिधि भी मौजूद थे.
- प्रमोद सावंत के लिए Harrier EV का Empowered AWD यानी QWD वेरिएंट चुना गया है. यह ऑल-व्हाइट कलर में है.सरकारी और वीवीआईपी इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए गाड़ी में कुछ जरूरी बदलाव भी किए गए हैं. डिलीवरी के दौरान SUV के फ्रंट हिस्से में LED स्ट्रोब लाइट्स दिखाई दीं.इसके अलावा बंपर पर एक मेटल रॉड भी लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल पार्टी का झंडा लगाने के लिए किया जा सकता है.
- मुख्यमंत्री की Harrier EV में 75 kWh बैटरी पैक दिया गया है. QWD वेरिएंट में यह इलेक्ट्रिक SUV 390bhp की पावर और 504Nm का टॉर्क देती है. फुल चार्ज होने पर यह SUV 622 किलोमीटर तक चल सकती है.QWD सिस्टम में आगे और पीछे इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गाड़ी को बेहतर पावर और ट्रैक्शन मिलता है.
कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
- Harrier EV में कई मॉडर्न और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इसके केबिन में 14.5-इंच का Samsung Neo QLED टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसके साथ 10-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम दिया गया है, जिसमें Dolby Atmos 5.1 सपोर्ट भी मिलता है. कार में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीट्स जैसे फीचर्स भी हैं.
- सेफ्टी के लिहाज से भी Harrier EV में कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. इसमें 540-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा, Level-2 ADAS, 7 एयरबैग, ESP और ऑटो-पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.इसके अलावा पावर्ड टेलगेट, समन मोड, मल्टी-मोड रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग, V2L और V2V टेक्नोलॉजी भी मिलती है.यानी यह SUV सिर्फ लंबी रेंज ही नहीं, बल्कि तकनीक और सेफ्टी के मामले में भी काफी आगे है.
- भारत में Tata Harrier EV की कीमत 21.69 लाख रुपये से शुरू होकर 30.43 लाख रुपये(एक्स-शोरूम) तक जाती है. इसमें 65 kWh बैटरी वाला RWD बेस मॉडल से लेकर 75 kWh बैटरी वाला QWD टॉप वेरिएंट शामिल है. सीएम की ओर से चुना गया वेरिएंट इसी टॉप-एंड 75 kWh QWD कॉन्फिगरेशन से जुड़ा है.
कितनी है नई Tata Harrier EV की कीमत?
- गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का डीजल SUV से इलेक्ट्रिक SUV पर जाना सरकारी इस्तेमाल में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती उपयोगिता को दिखाता है. 622 KM तक की क्लेम्ड रेंज, 390bhp पावर, 504Nm टॉर्क और QWD सिस्टम के साथ Harrier EV को लंबी दूरी और दमदार प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश किया गया है.
- हाल के महीनों में में टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी का नया ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट 26.49 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन सिर्फ एम्पावर्ड 75 ट्रिम में मिलता था. ऐसे में अब कंपनी ने इसे फीयरलेस प्लस 75 के साथ जोड़ दिया है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 28.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम है.
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