बता दें कि ऑटोमैटिक कारों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें चलाना बेहद आसान होता है. ट्रैफिक में आपको बार-बार बाएं क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती. बस ब्रेक से पैर हटाइए और गाड़ी आराम से आगे बढ़ने लगती है. नए ड्राइवर, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए तो यह गाड़ियां बहुत ही शानदार साबित होती है. शहर के डेली सफर में यह ड्राइविंग के मुश्किल को पूरी तरह खत्म कर देती है.