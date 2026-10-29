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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCheapest Automatic Cars: महंगी कारों को भूल जाइए, 5 लाख रुपये से कम में मिलेंगे ऑटोमैटिक गियर

Cheapest Automatic Cars: महंगी कारों को भूल जाइए, 5 लाख रुपये से कम में मिलेंगे ऑटोमैटिक गियर

Cheapest Automatic Cars: महंगी कारों को भूल जाइए. अब 5 लाख रुपये से कम बजट में मिलेंगी ये शानदार ऑटोमैटिक कारें. जानिए मारुति और रेनॉ की गाड़ियों की कीमत और माइलेज.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 29 Oct 2026 05:15 PM (IST)
Cheapest Automatic Cars: महंगी कारों को भूल जाइए. अब 5 लाख रुपये से कम बजट में मिलेंगी ये शानदार ऑटोमैटिक कारें. जानिए मारुति और रेनॉ की गाड़ियों की कीमत और माइलेज.

अब सभी सड़कों पर गाड़ियों की बहुत भीड़ बढ़ गई है जिसके चलते बार-बार क्लच दबाना और गियर बदलना किसी सिरदर्द से कम नहीं होता. इसी वजह से अब लोग ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अगर आपको भी लगता है कि ऑटोमैटिक कारें सिर्फ अमीरों के लिए या बहुत महंगी होती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि इंडिया में 5 लाख रुपये से कम में भी कई शानदार विकल्प मौजूद हैं.

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बता दें कि ऑटोमैटिक कारों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें चलाना बेहद आसान होता है. ट्रैफिक में आपको बार-बार बाएं क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती. बस ब्रेक से पैर हटाइए और गाड़ी आराम से आगे बढ़ने लगती है. नए ड्राइवर, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए तो यह गाड़ियां बहुत ही शानदार साबित होती है. शहर के डेली सफर में यह ड्राइविंग के मुश्किल को पूरी तरह खत्म कर देती है.
बता दें कि ऑटोमैटिक कारों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें चलाना बेहद आसान होता है. ट्रैफिक में आपको बार-बार बाएं क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती. बस ब्रेक से पैर हटाइए और गाड़ी आराम से आगे बढ़ने लगती है. नए ड्राइवर, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए तो यह गाड़ियां बहुत ही शानदार साबित होती है. शहर के डेली सफर में यह ड्राइविंग के मुश्किल को पूरी तरह खत्म कर देती है.
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कम बजट में ऑटोमैटिक कार में मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 एक बेहतरीन और भरोसेमंद ऑप्शन है. इसमें मारुति का ऑटो गियर शिफ्ट सिस्टम मिलता है. 1.0 लीटर का पावरफुल इंजन होने के बावजूद यह कार बहुत ही शानदार माइलेज देती है. कम मेंटेनेंस खर्च और आसान रीसेल वैल्यू की वजह से यह पहली बार कार खरीदने वालों की पसंदीदा बनी हुई है.
कम बजट में ऑटोमैटिक कार में मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 एक बेहतरीन और भरोसेमंद ऑप्शन है. इसमें मारुति का ऑटो गियर शिफ्ट सिस्टम मिलता है. 1.0 लीटर का पावरफुल इंजन होने के बावजूद यह कार बहुत ही शानदार माइलेज देती है. कम मेंटेनेंस खर्च और आसान रीसेल वैल्यू की वजह से यह पहली बार कार खरीदने वालों की पसंदीदा बनी हुई है.
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जबकि मारुति एस-प्रेसो भी एक काफी समझदारी भरा विकल्प है. इसका ऊंचा सीटिंग पोस्चर ड्राइवर को सड़क का बहुत ही बढ़िया और साफ व्यू देता है. जिससे पतली गलियों में गाड़ी निकालना आसान हो जाता है. एजीएस गियरबॉक्स के साथ इसका रिफाइंड इंजन शहर के भारी ट्रैफिक में भी बेहद स्मूथ और किफायती परफॉर्मेंस प्रदान करता है.
जबकि मारुति एस-प्रेसो भी एक काफी समझदारी भरा विकल्प है. इसका ऊंचा सीटिंग पोस्चर ड्राइवर को सड़क का बहुत ही बढ़िया और साफ व्यू देता है. जिससे पतली गलियों में गाड़ी निकालना आसान हो जाता है. एजीएस गियरबॉक्स के साथ इसका रिफाइंड इंजन शहर के भारी ट्रैफिक में भी बेहद स्मूथ और किफायती परफॉर्मेंस प्रदान करता है.
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जबकि स्टाइलिश डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के शौकीनों के लिए रेनो क्विड इस बजट में एक धांसू कार है. इसमें मिलने वाला एएमटी गियरबॉक्स एक अनोखे रोटरी डायल के साथ आता है जो केबिन को एकदम लग्जरी फील देता है. इसका शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और डिजिटल कंसोल इसे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बनाता है. कम बजट में यह एक काफी अट्रैक्टिव पैकेज साबित होता है.
जबकि स्टाइलिश डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के शौकीनों के लिए रेनो क्विड इस बजट में एक धांसू कार है. इसमें मिलने वाला एएमटी गियरबॉक्स एक अनोखे रोटरी डायल के साथ आता है जो केबिन को एकदम लग्जरी फील देता है. इसका शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और डिजिटल कंसोल इसे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बनाता है. कम बजट में यह एक काफी अट्रैक्टिव पैकेज साबित होता है.
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जबकि अगर आपकी पहले प्राथमिकता सेफ्टी और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है तो टाटा टियागो का ऑटोमैटिक वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस बन सकता है. हालांकि इसके एएमटी मॉडल की कीमत 5 लाख के आसपास या उससे थोड़ी ऊपर जा सकती है. लेकिन इस पर मिलने वाले ऑफर्स इसे बजट में ला देते हैं. क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग और प्रीमियम साउंड सिस्टम इसे एक कंप्लीट और सुरक्षित फैमिली कार बनाते हैं.
जबकि अगर आपकी पहले प्राथमिकता सेफ्टी और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है तो टाटा टियागो का ऑटोमैटिक वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस बन सकता है. हालांकि इसके एएमटी मॉडल की कीमत 5 लाख के आसपास या उससे थोड़ी ऊपर जा सकती है. लेकिन इस पर मिलने वाले ऑफर्स इसे बजट में ला देते हैं. क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग और प्रीमियम साउंड सिस्टम इसे एक कंप्लीट और सुरक्षित फैमिली कार बनाते हैं.
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इन बजट सेगमेंट की ऑटोमैटिक कारों में ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. यह पारंपरिक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की तुलना में काफी सस्ती होती है और इसमें माइलेज का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता. यही वजह है कि ये कारें चलाने में जितनी आसान हैं. आपकी जेब पर पेट्रोल के खर्च और मेंटेनेंस के मामले में भी उतनी ही हल्की साबित होती हैं.
इन बजट सेगमेंट की ऑटोमैटिक कारों में ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. यह पारंपरिक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की तुलना में काफी सस्ती होती है और इसमें माइलेज का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता. यही वजह है कि ये कारें चलाने में जितनी आसान हैं. आपकी जेब पर पेट्रोल के खर्च और मेंटेनेंस के मामले में भी उतनी ही हल्की साबित होती हैं.
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आपको बता दें कि त्योहारों के इस सीजन या नए साल पर कार कंपनियां इन बजट ऑटोमैटिक गाड़ियों पर बंपर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट छूट ऑफर कर रही हैं. अगर आप सही समय पर डीलरशिप से बातचीत करते हैं तो आप ऑन-रोड प्राइस पर हजारों रुपये की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं. आसान फाइनेंस और कम इंट्रेस्ट रेट की वजह से इनकी महीने की ईएमआई भी बहुत कम बैठती है.
आपको बता दें कि त्योहारों के इस सीजन या नए साल पर कार कंपनियां इन बजट ऑटोमैटिक गाड़ियों पर बंपर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट छूट ऑफर कर रही हैं. अगर आप सही समय पर डीलरशिप से बातचीत करते हैं तो आप ऑन-रोड प्राइस पर हजारों रुपये की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं. आसान फाइनेंस और कम इंट्रेस्ट रेट की वजह से इनकी महीने की ईएमआई भी बहुत कम बैठती है.
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अगर आप भी भारी ट्रैफिक के झंझट से आजादी चाहते हैं और अपने परिवार के लिए एक आसान और सस्ती ऑटोमैटिक कार खोज रहे हैं तो तुरंत अपने नजदीकी शोरूम पर विजिट करें. इन एंट्री-लेवल ऑटोमैटिक कारों की टेस्ट ड्राइव लेकर खुद महसूस करें कि इन्हें चलाना कितना आरामदायक है. कम बजट में मिलने वाली ये कारें आपकी रोज़ाना की ड्राइविंग को बेहद आसान और खुशनुमा बना देंगी.
अगर आप भी भारी ट्रैफिक के झंझट से आजादी चाहते हैं और अपने परिवार के लिए एक आसान और सस्ती ऑटोमैटिक कार खोज रहे हैं तो तुरंत अपने नजदीकी शोरूम पर विजिट करें. इन एंट्री-लेवल ऑटोमैटिक कारों की टेस्ट ड्राइव लेकर खुद महसूस करें कि इन्हें चलाना कितना आरामदायक है. कम बजट में मिलने वाली ये कारें आपकी रोज़ाना की ड्राइविंग को बेहद आसान और खुशनुमा बना देंगी.
Published at : 29 Oct 2026 05:15 PM (IST)
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