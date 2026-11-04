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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Safety From Dogs: घर के बाहर खड़ी कार पर बैठ जाते हैं कुत्ते, ऐसे करें सुरक्षित बचाव

Car Safety From Dogs: घर के बाहर खड़ी कार पर बैठ जाते हैं कुत्ते, ऐसे करें सुरक्षित बचाव

घर के बाहर खड़ी कार पर कुत्तों को बैठना एक आम समस्या है, कुत्तों के बैठने से पेंट पर खरोंच और कार पर गंदगी जमा होने का खतरा रहता है. ऐसे में आप कुछ आसान उपायों से अपनी कार को सुरक्षित रख सकते हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Nov 2026 08:24 PM (IST)
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आजकल लोगों की लाइफस्टाइल में तेजी से बदलाव आ रहा है. कार अब कई लोगों के लिए यह उनकी रोजमर्रा की जरूरत और पसंद का अहम हिस्सा बन चुकी है. ऐसे में लोग अपनी गाड़ी की साफ-सफाई से लेकर उसकी चमक और पेंट की सुरक्षा तक का खास ध्यान रखते हैं. लेकिन कई बार घर के बाहर पार्क की गई कार के लिए एक अलग ही परेशानी खड़ी हो जाती है. आसपास घूमने वाले कुत्ते कार के बोनट, छत या विंडशील्ड पर आकर बैठ जाते हैं.

खासकर सर्दियों के मौसम में कार का इंजन और बोनट गर्म होने के कारण कुत्ते वहां बैठना पसंद करते हैं. इससे गाड़ी पर पंजों के निशान, धूल-मिट्टी और खरोंच आने का खतरा रहता है. कई बार कुत्ते कार के ऊपर चढ़कर उसे गंदा भी कर देते हैं. ऐसे में कार मालिकों के लिए अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखना चुनौती बन जाता है. हालांकि कुछ आसान उपाय अपनाकर बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए आप इस परेशानी से बच सकते हैं.

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अच्छी क्वालिटी का कार कवर लगाएं

कार को कुत्तों से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी गाड़ी लंबे समय तक बाहर खड़ी करनी हो, तो उस पर अच्छी क्वालिटी का कार कवर लगाएं. इससे कुत्तों के पंजे सीधे कार की बॉडी के संपर्क में नहीं आएंगे. हालांकि कवर ऐसा होना चाहिए जो गाड़ी के आकार के अनुसार फिट हो और हवा में बार-बार उड़कर कार की बॉडी से न रगड़े. वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि गाड़ी पर कवर डालने से पहले उसकी सतह साफ होनी चाहिए, वरना धूल के कण रगड़ लगने से पेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

पार्किंग की जगह बदलें

अगर आपके घर के बाहर एक ही जगह पर कार खड़ी रहती है और वहां रोजाना कुत्ते आकर बैठते हैं, तो पार्किंग की जगह बदलने की कोशिश करें. जहां तक संभव हो गाड़ी को गेट के अंदर, गैराज या किसी सुरक्षित पार्किंग में खड़ा करें. अगर घर के बाहर ही पार्किंग करनी पड़ती है, तो ऐसी जगह चुनें जहां कुत्तों का आना-जाना कम हो. इससे कार पर उनके बैठने की संभावना कम हो सकती है.

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मोशन सेंसर लाइट का इस्तेमाल करें

कार के आसपास कुत्तों की आवाजाही रोकने के लिए मोशन सेंसर लाइट भी उपयोगी हो सकती है. ये लाइट किसी के आसपास आने पर अपने आप जल जाती हैं. अचानक रोशनी होने से कुत्ते उस जगह से दूर जा सकते हैं. इससे न केवल कुत्ते बल्कि बंदर, बकरी व गाय जैसे अन्य जानवरों के आने का खतरा भी कम होगा.

कार के आसपास खाना न रखें

कई बार कुत्ते कार के आसपास इसलिए भी घूमते रहते हैं क्योंकि वहां उन्हें खाने की चीजें मिल जाती हैं. अगर आप गाड़ी के पास कूड़ेदान रखते हैं या बचा हुआ खाना फेंकते हैं, तो इससे आवारा कुत्ते वहां इकट्ठा हो सकते हैं. इसलिए कार पार्क करने वाली जगह को साफ रखें. साथ ही खाने के अवशेष और कचरा खुले में न छोड़ें. इससे कुत्तों का उस जगह पर आना कम हो सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपकी कार खुले में खड़ी रहती है, तो उसे स्टार्ट करने से पहले एक बार आसपास और नीचे जरूर देख लें. कई बार कुत्ते या दूसरे छोटे जानवर गाड़ी के नीचे अथवा इंजन के आसपास छिपकर बैठ जाते हैं. खासकर सर्दियों में गर्माहट पाने के लिए जानवर इंजन के आसपास भी पहुंच सकते हैं. ऐसे में कार स्टार्ट करने से पहले बोनट के आसपास हल्की जांच और गाड़ी के नीचे नजर डालना सुरक्षित रहेगा. कार की नियमित सफाई करें. पंजों के निशान, मिट्टी और बालों को समय-समय पर साफ करें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 08:24 PM (IST)
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