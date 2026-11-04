आजकल लोगों की लाइफस्टाइल में तेजी से बदलाव आ रहा है. कार अब कई लोगों के लिए यह उनकी रोजमर्रा की जरूरत और पसंद का अहम हिस्सा बन चुकी है. ऐसे में लोग अपनी गाड़ी की साफ-सफाई से लेकर उसकी चमक और पेंट की सुरक्षा तक का खास ध्यान रखते हैं. लेकिन कई बार घर के बाहर पार्क की गई कार के लिए एक अलग ही परेशानी खड़ी हो जाती है. आसपास घूमने वाले कुत्ते कार के बोनट, छत या विंडशील्ड पर आकर बैठ जाते हैं.

खासकर सर्दियों के मौसम में कार का इंजन और बोनट गर्म होने के कारण कुत्ते वहां बैठना पसंद करते हैं. इससे गाड़ी पर पंजों के निशान, धूल-मिट्टी और खरोंच आने का खतरा रहता है. कई बार कुत्ते कार के ऊपर चढ़कर उसे गंदा भी कर देते हैं. ऐसे में कार मालिकों के लिए अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखना चुनौती बन जाता है. हालांकि कुछ आसान उपाय अपनाकर बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए आप इस परेशानी से बच सकते हैं.

अच्छी क्वालिटी का कार कवर लगाएं

कार को कुत्तों से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी गाड़ी लंबे समय तक बाहर खड़ी करनी हो, तो उस पर अच्छी क्वालिटी का कार कवर लगाएं. इससे कुत्तों के पंजे सीधे कार की बॉडी के संपर्क में नहीं आएंगे. हालांकि कवर ऐसा होना चाहिए जो गाड़ी के आकार के अनुसार फिट हो और हवा में बार-बार उड़कर कार की बॉडी से न रगड़े. वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि गाड़ी पर कवर डालने से पहले उसकी सतह साफ होनी चाहिए, वरना धूल के कण रगड़ लगने से पेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

पार्किंग की जगह बदलें

अगर आपके घर के बाहर एक ही जगह पर कार खड़ी रहती है और वहां रोजाना कुत्ते आकर बैठते हैं, तो पार्किंग की जगह बदलने की कोशिश करें. जहां तक संभव हो गाड़ी को गेट के अंदर, गैराज या किसी सुरक्षित पार्किंग में खड़ा करें. अगर घर के बाहर ही पार्किंग करनी पड़ती है, तो ऐसी जगह चुनें जहां कुत्तों का आना-जाना कम हो. इससे कार पर उनके बैठने की संभावना कम हो सकती है.

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मोशन सेंसर लाइट का इस्तेमाल करें

कार के आसपास कुत्तों की आवाजाही रोकने के लिए मोशन सेंसर लाइट भी उपयोगी हो सकती है. ये लाइट किसी के आसपास आने पर अपने आप जल जाती हैं. अचानक रोशनी होने से कुत्ते उस जगह से दूर जा सकते हैं. इससे न केवल कुत्ते बल्कि बंदर, बकरी व गाय जैसे अन्य जानवरों के आने का खतरा भी कम होगा.

कार के आसपास खाना न रखें

कई बार कुत्ते कार के आसपास इसलिए भी घूमते रहते हैं क्योंकि वहां उन्हें खाने की चीजें मिल जाती हैं. अगर आप गाड़ी के पास कूड़ेदान रखते हैं या बचा हुआ खाना फेंकते हैं, तो इससे आवारा कुत्ते वहां इकट्ठा हो सकते हैं. इसलिए कार पार्क करने वाली जगह को साफ रखें. साथ ही खाने के अवशेष और कचरा खुले में न छोड़ें. इससे कुत्तों का उस जगह पर आना कम हो सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपकी कार खुले में खड़ी रहती है, तो उसे स्टार्ट करने से पहले एक बार आसपास और नीचे जरूर देख लें. कई बार कुत्ते या दूसरे छोटे जानवर गाड़ी के नीचे अथवा इंजन के आसपास छिपकर बैठ जाते हैं. खासकर सर्दियों में गर्माहट पाने के लिए जानवर इंजन के आसपास भी पहुंच सकते हैं. ऐसे में कार स्टार्ट करने से पहले बोनट के आसपास हल्की जांच और गाड़ी के नीचे नजर डालना सुरक्षित रहेगा. कार की नियमित सफाई करें. पंजों के निशान, मिट्टी और बालों को समय-समय पर साफ करें.

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