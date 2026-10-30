जानकारी दें दे कि त्योहारों के दौरान केवल डिस्काउंट ही नहीं बल्कि कार कंपनियां आसान लोन और कम से कम डाउन पेमेंट के विकल्प भी दे रही हैं. कई सरकारी और प्राइवेट बैंक इस समय शून्य प्रोसेसिंग फीस और बेहद कम ब्याज दरों पर कार लोन ऑफर कर रहे हैं. इससे कम बजट वाले लोग भी बहुत ही मामूली ईएमआई पर अपनी पसंदीदा नई एसयूवी आसानी से अपने घर ला सकते हैं.