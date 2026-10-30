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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोDiwali SUV Discounts: Nexon से Kylaq तक, इन 5 SUV पर मिल रहा बंपर दिवाली Discount!

Diwali SUV Discounts: Nexon से Kylaq तक, इन 5 SUV पर मिल रहा बंपर दिवाली Discount!

Diwali SUV Discounts: दिवाली पर कार खरीदने का मन है, Skoda Kylaq, Tata Nexon, Magnite और Syros समेत इन 5 शानदार सब-4 मीटर SUV पर मिल रहा 90,000 रुपये तक का बंपर डिस्काउंट.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 30 Oct 2026 02:01 PM (IST)
Diwali SUV Discounts: दिवाली पर कार खरीदने का मन है, Skoda Kylaq, Tata Nexon, Magnite और Syros समेत इन 5 शानदार सब-4 मीटर SUV पर मिल रहा 90,000 रुपये तक का बंपर डिस्काउंट.

हमारे देश में अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में रौनक बढ़ गई है. अगर आप भी इस दिवाली एक चमचमाती नई एसयूवी घर लाने की सोच रहे हैं तो यह खरीदारी करने का सबसे सही मौका है. क्योंकि कई कार कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी पर भारी-भरकम डिस्काउंट और आकर्षक फेस्टिव ऑफर्स दे रही हैं.

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आपको बता दें कि इस दिवाली सीजन सबसे बड़ा और धमाकेदार ऑफर स्कोडा कायलाक पर देखने को मिल रहा है. कंपनी इस नई एसयूवी पर 90,000 रुपये तक का बंपर डिस्काउंट दे रही है. सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और दमदार टर्बो इंजन से लैस यह कार प्रीमियम अहसास कराती है. कम कीमत में लग्जरी फीचर्स चाहने वालों के लिए यह एक बेहद आकर्षक सौदा साबित हो रहा है.
आपको बता दें कि इस दिवाली सीजन सबसे बड़ा और धमाकेदार ऑफर स्कोडा कायलाक पर देखने को मिल रहा है. कंपनी इस नई एसयूवी पर 90,000 रुपये तक का बंपर डिस्काउंट दे रही है. सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और दमदार टर्बो इंजन से लैस यह कार प्रीमियम अहसास कराती है. कम कीमत में लग्जरी फीचर्स चाहने वालों के लिए यह एक बेहद आकर्षक सौदा साबित हो रहा है.
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जबकि टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सन भी इस फेस्टिव रेस में पीछे नहीं है. दिवाली के खास मौके पर नेक्सन पर भारी कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, मस्कुलर लुक और आधुनिक फीचर्स वाली यह कार भारतीय परिवारों के बीच काफी लोकप्रिय है. डिस्काउंट के चलते इस समय इसे खरीदना काफी फायदेमंद रहेगा.
जबकि टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सन भी इस फेस्टिव रेस में पीछे नहीं है. दिवाली के खास मौके पर नेक्सन पर भारी कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, मस्कुलर लुक और आधुनिक फीचर्स वाली यह कार भारतीय परिवारों के बीच काफी लोकप्रिय है. डिस्काउंट के चलते इस समय इसे खरीदना काफी फायदेमंद रहेगा.
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जबकि अगर आप कम बजट में एक स्टाइलिश और रफ-टफ एसयूवी खोज रहे हैं तो निसान मैग्नाइट पर भी जबरदस्त ऑफर्स का फायदा उठाया जा सकता है. कंपनी इस त्योहारी सीजन में मैग्नाइट पर कैश डिस्काउंट, फ्री एक्सेसरीज और कॉर्पोरेट छूट के रूप में हजारों रुपये की सीधी बचत दे रही है. इसका नया बोल्ड लुक और 360-डिग्री कैमरा जैसा फीचर युवाओं को बहुत पसंद आता है.
जबकि अगर आप कम बजट में एक स्टाइलिश और रफ-टफ एसयूवी खोज रहे हैं तो निसान मैग्नाइट पर भी जबरदस्त ऑफर्स का फायदा उठाया जा सकता है. कंपनी इस त्योहारी सीजन में मैग्नाइट पर कैश डिस्काउंट, फ्री एक्सेसरीज और कॉर्पोरेट छूट के रूप में हजारों रुपये की सीधी बचत दे रही है. इसका नया बोल्ड लुक और 360-डिग्री कैमरा जैसा फीचर युवाओं को बहुत पसंद आता है.
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वहीं किआ मोटर्स भी सायरोस और सोनेट पर ग्राहकों को लुभाने के लिए शानदार फेस्टिव बेनिफिट्स ऑफर कर रही है. किआ की गाड़ियों को उनके कटिंग-एज फीचर्स, प्रीमियम केबिन और स्पोर्टी डिजाइन के लिए जाना जाता है. दिवाली डिस्काउंट के तहत इन एसयूवी पर एक्सचेंज बोनस और कम ब्याज दर पर आसान फाइनेंस जैसी सहूलियतें दी जा रही हैं.
वहीं किआ मोटर्स भी सायरोस और सोनेट पर ग्राहकों को लुभाने के लिए शानदार फेस्टिव बेनिफिट्स ऑफर कर रही है. किआ की गाड़ियों को उनके कटिंग-एज फीचर्स, प्रीमियम केबिन और स्पोर्टी डिजाइन के लिए जाना जाता है. दिवाली डिस्काउंट के तहत इन एसयूवी पर एक्सचेंज बोनस और कम ब्याज दर पर आसान फाइनेंस जैसी सहूलियतें दी जा रही हैं.
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जबकि इसके अलावा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की अन्य लोकप्रिय गाड़ियों पर भी कंपनियां बंपर ऑफर्स की बरसात कर रही हैं. इन डिस्काउंट में सीधे कैश ऑफ के अलावा कॉर्पोरेट बोनस, लॉयल्टी डिस्काउंट और फ्री वारंटी एक्सटेंशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. अगर आप सही तरीके से डीलरशिप से बातचीत करते हैं तो आप ऑन-रोड कीमत पर काफी अच्छी-खासी रकम बचा सकते हैं. जिससे आपकी जेब पर बोझ बहुत कम पड़ेगा.
जबकि इसके अलावा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की अन्य लोकप्रिय गाड़ियों पर भी कंपनियां बंपर ऑफर्स की बरसात कर रही हैं. इन डिस्काउंट में सीधे कैश ऑफ के अलावा कॉर्पोरेट बोनस, लॉयल्टी डिस्काउंट और फ्री वारंटी एक्सटेंशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. अगर आप सही तरीके से डीलरशिप से बातचीत करते हैं तो आप ऑन-रोड कीमत पर काफी अच्छी-खासी रकम बचा सकते हैं. जिससे आपकी जेब पर बोझ बहुत कम पड़ेगा.
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जानकारी दें दे कि त्योहारों के दौरान केवल डिस्काउंट ही नहीं बल्कि कार कंपनियां आसान लोन और कम से कम डाउन पेमेंट के विकल्प भी दे रही हैं. कई सरकारी और प्राइवेट बैंक इस समय शून्य प्रोसेसिंग फीस और बेहद कम ब्याज दरों पर कार लोन ऑफर कर रहे हैं. इससे कम बजट वाले लोग भी बहुत ही मामूली ईएमआई पर अपनी पसंदीदा नई एसयूवी आसानी से अपने घर ला सकते हैं.
जानकारी दें दे कि त्योहारों के दौरान केवल डिस्काउंट ही नहीं बल्कि कार कंपनियां आसान लोन और कम से कम डाउन पेमेंट के विकल्प भी दे रही हैं. कई सरकारी और प्राइवेट बैंक इस समय शून्य प्रोसेसिंग फीस और बेहद कम ब्याज दरों पर कार लोन ऑफर कर रहे हैं. इससे कम बजट वाले लोग भी बहुत ही मामूली ईएमआई पर अपनी पसंदीदा नई एसयूवी आसानी से अपने घर ला सकते हैं.
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हालांकि त्योहारी सीजन में नई कार खरीदते समय थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी है. शोरूम जाने से पहले अलग-अलग डीलरशिप पर मिलने वाले ऑफर्स की तुलना जरूर कर लें. कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और इंश्योरेंस की बचत को अलग-अलग समझकर ही डील फाइनल करें.
हालांकि त्योहारी सीजन में नई कार खरीदते समय थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी है. शोरूम जाने से पहले अलग-अलग डीलरशिप पर मिलने वाले ऑफर्स की तुलना जरूर कर लें. कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और इंश्योरेंस की बचत को अलग-अलग समझकर ही डील फाइनल करें.
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अगर आप भी इस दिवाली अपनी फैमिली को एक नई कार का गिफ्ट देना चाहते हैं तो ज्यादा सोच-विचार में समय न गंवाएं. स्कोडा कायलाक से लेकर टाटा नेक्सन तक इन सभी गाड़ियों की मांग बाजार में काफी ज्यादा है. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर तुरंत टेस्ट ड्राइव लें और मिलने वाले फेस्टिव डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाएं और इस दिवाली अपनी मनपसंद एसयूवी घर ले आएं.
अगर आप भी इस दिवाली अपनी फैमिली को एक नई कार का गिफ्ट देना चाहते हैं तो ज्यादा सोच-विचार में समय न गंवाएं. स्कोडा कायलाक से लेकर टाटा नेक्सन तक इन सभी गाड़ियों की मांग बाजार में काफी ज्यादा है. अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर तुरंत टेस्ट ड्राइव लें और मिलने वाले फेस्टिव डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाएं और इस दिवाली अपनी मनपसंद एसयूवी घर ले आएं.
Published at : 30 Oct 2026 02:01 PM (IST)
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