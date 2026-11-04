इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के मुकाबले पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन गाड़ियों के एग्जॉस्ट से धुआं नहीं निकलता. शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच ईवी को प्रदूषण कम करने का एक बड़ा समाधान भी बताया जा रहा है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी को आप बिना धुएं वाली गाड़ी समझकर खरीद रहे हैं, उसके निर्माण से लेकर चार्जिंग तक की प्रोसेस में भी प्रदूषण होता है? हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल-डीजल वाहनों जितनी प्रदूषण फैलाती हैं. जानिए कैसे EV से होता है प्रदूषण.

बिजली बनाने में भी होता है प्रदूषण

इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर सीधे तौर पर पेट्रोल-डीजल नहीं जलाते, लेकिन इन्हें चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है. भारत में बिजली का एक बड़ा हिस्सा अब भी कोयले से तैयार किया जाता है. कोयला आधारित बिजली प्लान्ट्स में बिजली बनाने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक निकलते हैं. इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी ईवी को चार्ज करता है, तो उससे जुड़ा प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं होता. अगर बिजली सौर या पवन ऊर्जा जैसे सोर्सेस से मिले, तो ईवी का पर्यावरणीय फायदा और बढ़ सकता है.

बैटरी बनाने में भी लगता है संसाधन

इलेक्ट्रिक गाड़ी की सबसे अहम चीज उसकी बैटरी होती है. इसे तैयार करने के लिए लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे खनिजों की जरूरत पड़ती है. इन खनिजों को जमीन से निकालने, साफ करने और बैटरी बनाने की प्रोसेस में काफी ऊर्जा और पानी खर्च होता है. खनन और बैटरी निर्माण के दौरान कार्बन उत्सर्जन के साथ-साथ स्थानीय पर्यावरण पर भी असर पड़ता है. यही वजह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण के समय होने वाला प्रदूषण कई बार पारंपरिक वाहनों की तुलना में ज्यादा होते हैं.

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टायर और ब्रेक से भी निकलते हैं कण

कई लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में धुआं नहीं निकलता, इसलिए उससे किसी तरह का वायु प्रदूषण नहीं होता. लेकिन ऐसा नहीं है, पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक, दोनों तरह की गाड़ियों में टायर सड़क के संपर्क में आने से घिसते हैं. इससे छोटे-छोटे कण निकलते हैं, जो हवा और वातावरण को प्रभावित करते हैं. इसी तरह ब्रेक लगाने पर भी ब्रेक पैड और डिस्क के घिसने से कण निकलते हैं. इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की सुविधा होने से सामान्य ब्रेक का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन टायर और ब्रेक से होने वाला प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं होता.

पुरानी बैटरी का निपटान है जरूरी

ईवी की बैटरी हमेशा एक जैसी क्षमता के साथ काम नहीं करती. समय के साथ उसकी क्षमता कम होती है और एक समय बाद उसे बदलने की जरूरत पड़ती है. ऐसे में पुरानी बैटरी का सही तरीके से निपटान बेहद जरूरी है. अगर बैटरी को बिना उचित प्रक्रिया के फेंका जाए या गलत तरीके से तोड़ा जाए, तो उसमें मौजूद रासायनिक पदार्थ मिट्टी और पानी को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

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