बता दें कि दिवाली सीजन में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के बीच ग्राहकों को आकर्षित करने की बड़ी होड़ मची है. यही वजह है कि नई कारों पर भारी डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और आकर्षक फाइनेंस स्कीम्स दी जा रही हैं. कम कीमत में बढ़िया रेंज वाली ईवी मिलने से अब आम खरीदार भी पेट्रोल-डीजल की महंगी गाड़ियों को छोड़ ईवी का रुख कर रहे हैं.