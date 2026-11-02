Diwali EV Discount: लंबी Range और कम कीमत, दिवाली पर EV खरीदारों की मौज
Diwali EV Discount: दिवाली पर लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रहा है 3.35 लाख रुपये तक का बंपर डिस्काउंट. जानिए टाटा और एमजी की ईवी पर मिलने वाले बेस्ट ऑफर्स.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 02 Nov 2026 04:54 PM (IST)
Diwali EV Discount: हमारे देश में दीवाली का त्योहार आते ही भारतीय कार बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है. अगर आप ईवी खरीदने का मन बना रहे तो आपके के लिए डबल खुशी का मौका है. ऑटो कंपनियां न केवल बजट में फिट होने वाली गाड़ियां दे रही हैं. बल्कि उनकी ड्राइविंग रेंज को भी पहले से काफी बेहतर बना दिया है.
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बता दें कि दिवाली सीजन में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के बीच ग्राहकों को आकर्षित करने की बड़ी होड़ मची है. यही वजह है कि नई कारों पर भारी डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और आकर्षक फाइनेंस स्कीम्स दी जा रही हैं. कम कीमत में बढ़िया रेंज वाली ईवी मिलने से अब आम खरीदार भी पेट्रोल-डीजल की महंगी गाड़ियों को छोड़ ईवी का रुख कर रहे हैं.
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ईवी सेगमेंट में सबसे पहला नाम टाटा टियागो ईवी और पंच ईवी का आता है. ये गाड़ियां 8 से 10 लाख रुपये के आसपास आसानी से मिल जाती हैं. एक बार फुल चार्ज करने पर यह शहर के रोजाना सफर के लिए 300 से 350 किलोमीटर तक की प्रैक्टिकल ड्राइविंग रेंज आराम से दे देती हैं.
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जबकि अगर आप थोड़ा स्पोर्टी लुक और ज्यादा केबिन स्पेस चाहते हैं तो टाटा कर्व ईवी और नेक्सन ईवी भी इस समय धांसू ऑप्शन हैं. दिवाली ऑफर्स के चलते इन पर लाखों रुपये तक की छूट और डीलरशिप बेनिफिट्स मिल रहे हैं. यह गाड़ियां सिंगल चार्ज में 450 से 500 किलोमीटर तक की लंबी रेंज देने की क्षमता रखती हैं.
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जबकि बजट रेंज में एमजी विंडसर ईवी और एमजी जेडएस ईवी भी ग्राहकों का ध्यान खींच रही हैं. एमजी की टेक्नोलॉजी और बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल की वजह से कार की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है. लंबी दूरी के सफर के लिए ये गाड़ियां बेहतरीन माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती हैं. जो फैमिली के लिए एकदम सही है.
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वहीं महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज भी इस फेस्टिव सीजन में खूब तहलका मचा रही है. इनमें मिलने वाले पावरफुल बैटरी पैक और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से यह गाड़ियां लंबी यात्राओं में बिल्कुल नहीं धोखा देती हैं. 20 लाख के अंदर आने वाले इनके वेरिएंट्स 500 किलोमीटर से ज्यादा की दावा की गई रेंज के साथ आते हैं.
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जानकारी दें दे कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर महीने होने वाले पेट्रोल-डीजल के भारी-भरकम खर्च से हमेशा के लिए आजादी मिल जाती है. जबकि घर पर चार्जिंग सेटअप लगाने के बाद प्रति किलोमीटर चलने की लागत बेहद कम हो जाती है. इससे लंबी दूरी का सफर भी आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ता है.
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इस दिवाली पर डीलरशिप्स भी ग्राहकों को लुभाने के लिए होम चार्जर की फ्री इंस्टॉलेशन, एक्सटेंडेड वारंटी और जीरो प्रोसेसिंग फीस जैसे ऑफर्स दे रही हैं. इसके अलावा कई राज्यों में ईवी रजिस्ट्रेशन पर टैक्स छूट का फायदा भी मिल रहा है. जिससे कार की ऑन-रोड कीमत काफी हद तक नीचे आ जाती है.
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इसलिए अगर आप भी इस दिवाली अपनी फैमिली के लिए एक किफायती और लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार घर लाना चाहते हैं. तो देर न करें और तुरंत अपने नजदीकी शोरूम जाकर अपनी पसंदीदा ईवी की टेस्ट ड्राइव लें और फेस्टिव सीजन में मिलने वाली बंपर छूट का पूरा फायदा उठाकर अपनी राइड बुक कराएं.