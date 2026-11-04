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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'73% युवाओं ने बुलाया है', PM मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज के बाद अब राहुल ने किया ये ट्वीट

'73% युवाओं ने बुलाया है', PM मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज के बाद अब राहुल ने किया ये ट्वीट

राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा कि मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे, बस डिबेट में आएंगे. उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का एक क्लिप भी शेयर किया.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 04 Nov 2026 11:15 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिबेट चैलेंज देने के बाद एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है. 21 सेकंड के इस क्लिप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में 'कहीं नहीं जाएंगे मोदी' का ऑडियो सुनाई दे रहा है. इस पोस्ट के कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा, 'मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे, बस डिबेट में आएंगे. 73 फीसदी युवाओं ने बुलाया है.'

राहुल गांधी ने कुछ घंटे पहले ही पंजाब की एक रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके उस आरोप पर खुली बहस की फिर से चुनौती दी, जिसमें कांग्रेस को देशद्रोही कहा गया था. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि वह पांच मिनट के भीतर यह साबित कर सकते हैं कि वास्तव में प्रधानमंत्री ही इस ‘टैग’ के लिए फिट बैठते हैं. उन्होंने कहा, 'कहीं भी आइए, मेरे साथ बैठिए और बहस कीजिए. मैं पांच मिनट में साबित कर दूंगा कि मोदी देशद्रोही हैं.'

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केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एसआईआर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के बीजेपी के प्रस्ताव पर तंज भी कसा था. उन्होंने कहा, 'वे कहते हैं कि संसद में चर्चा करें, लेकिन आप मेरा माइक बंद कर देते हैं. आप मुझे बोलने नहीं देते.’ मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित करने को तैयार है. उन्होंने विपक्ष को बहस में शामिल होने की चुनौती दी थी.

असम के सीएम का राहुल गांधी पर निशाना

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को पूछा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सड़कों पर बहस क्यों करना चाहते हैं, संसद में क्यों नहीं. उन्होंने कहा कि इस तरह की चर्चाओं के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन ही उचित मंच है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के दिवाली शुभकामना वीडियो में प्रधानमंत्री के लिए लाल गुलाब की पेशकश की आलोचना की और कहा कि यह फूल वेलेन्टाइन्स डे से जुड़ा है, त्योहारों से नहीं. 

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 04 Nov 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi PM Modi CONGRESS
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