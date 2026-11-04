'73% युवाओं ने बुलाया है', PM मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज के बाद अब राहुल ने किया ये ट्वीट

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिबेट चैलेंज देने के बाद एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है. 21 सेकंड के इस क्लिप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में 'कहीं नहीं जाएंगे मोदी' का ऑडियो सुनाई दे रहा है. इस पोस्ट के कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा, 'मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे, बस डिबेट में आएंगे. 73 फीसदी युवाओं ने बुलाया है.'

राहुल गांधी ने कुछ घंटे पहले ही पंजाब की एक रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके उस आरोप पर खुली बहस की फिर से चुनौती दी, जिसमें कांग्रेस को देशद्रोही कहा गया था. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि वह पांच मिनट के भीतर यह साबित कर सकते हैं कि वास्तव में प्रधानमंत्री ही इस ‘टैग’ के लिए फिट बैठते हैं. उन्होंने कहा, 'कहीं भी आइए, मेरे साथ बैठिए और बहस कीजिए. मैं पांच मिनट में साबित कर दूंगा कि मोदी देशद्रोही हैं.'

केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एसआईआर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के बीजेपी के प्रस्ताव पर तंज भी कसा था. उन्होंने कहा, 'वे कहते हैं कि संसद में चर्चा करें, लेकिन आप मेरा माइक बंद कर देते हैं. आप मुझे बोलने नहीं देते.’ मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित करने को तैयार है. उन्होंने विपक्ष को बहस में शामिल होने की चुनौती दी थी.

मोदी जी कहीं नहीं जाएँगे, बस डिबेट में आएँगे. 73% युवाओं ने बुलाया है. https://t.co/ewTAVDZgkg — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 4, 2026

असम के सीएम का राहुल गांधी पर निशाना

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को पूछा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सड़कों पर बहस क्यों करना चाहते हैं, संसद में क्यों नहीं. उन्होंने कहा कि इस तरह की चर्चाओं के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन ही उचित मंच है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के दिवाली शुभकामना वीडियो में प्रधानमंत्री के लिए लाल गुलाब की पेशकश की आलोचना की और कहा कि यह फूल वेलेन्टाइन्स डे से जुड़ा है, त्योहारों से नहीं.