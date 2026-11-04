तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग मामले के बाद अब कई अन्य अभिनेताओं को भी धमकी मिलने और रेकी करने की जानकारी लगातार सामने आ रही है. सूत्रों ने बताया की बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को भी एक धमकी भरा ऑडियो क्लिप आया है. सूत्रों ने बताया कि ऑडियो में शख्स ने ख़ुद को लॉरेंस गैंग का होने का दावा किया और करोड़ो की मांग की है.

आयुष्मान खुराना को मिली धमकी

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आयुष्मान खुराना को मिली धमकी भरी ऑडियों क्लिप में शख्स ने अपनी पहचान जो बताई है उसका ऑडियो और पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद उस नाम के आरोपी के ऑडियो से मैचिंग की जा रही है.

तुषार कपूर को भी मिली थी धमकी

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अभिनेता तुषार कपूर को भी धमकी भरा ऑडियो मैसेज आया था जिसके मैसेज भेजने वाले ने ख़ुद को हैरी बॉक्सर बताया था पर प्राथमिक जांच में ये ऑडियो फर्जी होने की शंका जताई जा रही है.पुलिस सूत्रों के अनुसार, फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य "हैरी बॉक्सर" बताया और अभिनेता से पैसों की मांग की. तुषार कपूर ने तुरंत मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मामले की जांच 'एंटी-एक्सटॉर्शन सेल' (वसूली-रोधी सेल) और क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई.

अभिनेता तुषार कपूर को मिली यह धमकी, अभिनेता टाइगर श्रॉफ को मुंबई में हुई गोलीबारी की घटना में निशाना बनाए जाने के कुछ हफ्तों बाद आई है. इस घटना की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने ली थी. फिलहाल पुलिस इन धमकी भरे मैसेज भेजने और लोगों में दहशत पैदा करने वाले गिरोह या इंडिविजुअल की पहचान लगाने में जुटी है.