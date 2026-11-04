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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग

तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग

तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 04 Nov 2026 12:27 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग मामले के बाद अब कई अन्य अभिनेताओं को भी धमकी मिलने और रेकी करने की जानकारी लगातार सामने आ रही है. सूत्रों ने बताया की बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को भी एक धमकी भरा ऑडियो क्लिप आया है. सूत्रों ने बताया कि ऑडियो में शख्स ने ख़ुद को लॉरेंस गैंग का होने का दावा किया और करोड़ो की मांग की है. 

आयुष्मान खुराना को मिली धमकी
पुलिस सूत्रों ने बताया कि आयुष्मान खुराना को मिली धमकी भरी ऑडियों क्लिप में शख्स ने अपनी पहचान जो बताई है उसका ऑडियो और पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद उस नाम के आरोपी के ऑडियो से मैचिंग की जा रही है. 

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तुषार कपूर को भी मिली थी धमकी
आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अभिनेता तुषार कपूर को भी धमकी भरा ऑडियो मैसेज आया था जिसके मैसेज भेजने वाले ने ख़ुद को हैरी बॉक्सर बताया था पर प्राथमिक जांच में ये ऑडियो फर्जी होने की शंका जताई जा रही है.पुलिस सूत्रों के अनुसार, फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य "हैरी बॉक्सर" बताया और अभिनेता से पैसों की मांग की. तुषार कपूर ने तुरंत मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मामले की जांच 'एंटी-एक्सटॉर्शन सेल' (वसूली-रोधी सेल) और क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई. 

अभिनेता तुषार कपूर को मिली यह धमकी, अभिनेता टाइगर श्रॉफ को मुंबई में हुई गोलीबारी की घटना में निशाना बनाए जाने के कुछ हफ्तों बाद आई है. इस घटना की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने ली थी. फिलहाल  पुलिस इन धमकी भरे मैसेज भेजने और लोगों में दहशत पैदा करने वाले गिरोह या इंडिविजुअल की पहचान लगाने में जुटी है.

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana
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