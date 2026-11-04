आजकल गाड़ियों में लगातार नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है. कंपनियां कस्टमर्स को बेहतर माइलेज, आरामदायक सफर और ज्यादा सुरक्षा देने के लिए कई तरह के बदलाव कर रही हैं. लेकिन जब बात टायर की आती है, तो कई लोगों के मन में सवाल आता है कि कुछ गाड़ियों में ट्यूब वाले टायर दिए जाते हैं, जबकि कुछ में ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल होता है. यहां तक कि एक ही कंपनी के अलग-अलग मॉडल में भी टायर की टेक्नोलॉजी अलग होती है. आखिर इसके पीछे कारण क्या होते हैं?

ऐसे में सवाल उठता है कि जब ट्यूबलेस टायर को ज्यादा आधुनिक और सुविधाजनक माना जाता है, तो फिर कंपनियां आज भी कुछ गाड़ियों में ट्यूब वाले टायर क्यों देती हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ लागत की वजह होती है या फिर गाड़ी की बनावट, पहियों के डिजाइन और इस्तेमाल की वजह से ऐसा होता है? आइए समझते हैं कि कंपनियां दोनों तरह के टायर क्यों इस्तेमाल करती हैं.

दोनों टायरों की बनावट में होता है अंतर

ट्यूब वाले टायर में रबर की एक अलग इनर ट्यूब होती है, जिसके अंदर हवा भरी जाती है. यह ट्यूब टायर और रिम के बीच लगाई जाती है. वहीं ट्यूबलेस टायर में अलग से इनर ट्यूब नहीं होती. इसमें टायर की अंदरूनी परत ही हवा को बाहर निकलने से रोकती है. ट्यूबलेस टायर में हवा सीधे टायर और व्हील रिम के बीच बनी सीलिंग में रहती है. इसके लिए रिम का डिजाइन भी खास होना जरूरी है, ताकि हवा बाहर न निकल सके.

पहियों का डिजाइन तय करता है टायर का चुनाव

कंपनियां टायर चुनते समय गाड़ी के व्हील डिजाइन पर भी ध्यान देती हैं. कई मोटरसाइकिलों में स्पोक व्हील यानी तीलियों वाले पहिए दिए जाते हैं. स्पोक व्हील में तीलियां रिम के अंदरूनी हिस्से से जुड़ी होती हैं, जहां से हवा लीक होने का खतरा रहता है. इसलिए इनमें आमतौर पर ट्यूब वाले टायर इस्तेमाल किए जाते हैं. दूसरी तरफ, अलॉय व्हील में हवा रोकने के लिए बेहतर सीलिंग मिलती है. ऐसे में इनमें ट्यूबलेस टायर आसानी से लगाए जा सकते हैं. हालांकि अब ऐसी तकनीक भी उपलब्ध है, जिसमें खास डिजाइन वाले स्पोक व्हील को ट्यूबलेस बनाया जा सकता है.

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पंचर होने पर कौन बेहतर?

ट्यूब और ट्यूबलेस टायर के बीच सबसे बड़ा अंतर पंचर होने के बाद देखने को मिलता है. अगर ट्यूबलेस टायर में कील या कोई नुकीली चीज घुस जाती है, तो कई बार हवा धीरे-धीरे निकलती है. इससे ड्राइवर को गाड़ी रोकने और पंचर ठीक कराने का समय मिल जाता है. वहीं ट्यूब वाले टायर में पंचर होने पर ट्यूब से हवा तेजी से निकलती है. तेज रफ्तार में अचानक हवा निकलना वाहन का बैलेंस बिगाड़ सकता है. इसी वजह से ट्यूबलेस टायर को ज्यादा सुविधाजनक माना जाता है.

कीमत और मेंटेनेंस भी है बड़ी वजह

टायर का चुनाव करते समय कंपनियां गाड़ी की कीमत और मेंटेनेंस लागत का भी ध्यान रखती हैं. ट्यूब वाले टायर का सिस्टम कई मामलों में किफायती पड़ता है. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में ट्यूब की मरम्मत कराने की सुविधा आसानी से मिल जाती है. ट्यूबलेस टायर में छोटे पंचर को कई बार बिना टायर खोले रिपेयर किया जाता है. इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं.

गाड़ी के इस्तेमाल के हिसाब से होता है फैसला

कंपनियां यह भी देखती हैं कि गाड़ी का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा. अगर कोई मोटरसाइकिल खराब और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए बनाई गई है, तो उसमें स्पोक व्हील दिए जा सकते हैं. ऐसे में ट्यूब वाले टायर का इस्तेमाल देखने को मिलता है. वहीं शहरों में चलने वाली बाइक, स्कूटर और कारों में ट्यूबलेस टायर ज्यादा लोकप्रिय हैं. इनका इस्तेमाल सुविधाजनक होने के साथ-साथ पंचर की स्थिति में भी कई फायदे देता है.

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