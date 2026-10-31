जानकारी दें दे कि इन सभी बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी ऑन-रोड कीमत 80,000 रुपये के बजट के अंदर आसानी से फिट बैठ जाती है. मिडिल परिवार और डेली कम्यूटर्स के लिए ये गाड़ियां आर्थिक रूप से बहुत मजबूत सहारा बनती हैं. एक बार टंकी फुल कराने के बाद आपको बार-बार पेट्रोल पंप के चक्कर काटने से छुट्टी मिल जाती है और महीने का बजट भी नहीं बिगड़ता है.