Best Mileage Bikes: दिवाली पर खरीदें 75 kmpl माइलेज वाली ये सस्ती Bikes, कीमत 80 हजार रुपये से कम
Best Mileage Bikes: दिवाली पर खरीदें 75 kmpl तक का माइलेज देने वाली ये 5 सस्ती बाइक्स. Bajaj Platina, Hero HF Deluxe और Honda Shine 100 की कीमत 80 हजार रुपये से कम.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 31 Oct 2026 02:57 PM (IST)
Best Mileage Bikes: दीवाली के फेस्टिवल पर यदि आप अपने घर कोई नई मोटरसाइकिल लाने की सोच रहे हैं तो पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आज के समय में भारतीय बाजार में ऐसी कई शानदार बाइक्स मौजूद हैं जो कम कीमत में बेहतरीन माइलेज देने के लिए जानी जाती हैं. इस फेस्टिव सीजन आप 80 हजार से कम में दमदार गाड़ियां घर ला सकते हैं.
1/8
बता दें कि बजट कम्यूटर बाइक सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर प्लस का नाम सबसे पहले आता है और यह देश की सबसे भरोसेमंद गाड़ी भी मानी जाती है. इसका शानदार इंजन और मक्खन जैसी राइड क्वालिटी हर मिडिल क्लास परिवार की पहली पसंद है. त्योहारों के खास मौके पर इसकी कम कीमत और आसान फाइनेंस विकल्प इसे ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा और फायदे का सौदा बना देते हैं.
2/8
जबकि माइलेज के मामले में बजाज प्लेटिना 100 इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती हैं. कंपनी का दावा है कि यह बाइक लगभग 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज देने की क्षमता रखती है. जबकि इसके आरामदायक सस्पेंशन खराब से खराब रास्तों पर भी पीठ दर्द नहीं होने देते जिससे लंबा सफर बहुत आसानी से कट जाता है.
3/8
वहीं टीवीएस रेडियन अपने मजबूत बिल्ड और क्लासिक लुक के साथ युवाओं और बुजुर्गों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करती है. इसमें मिलने वाली आरामदायक लंबी सीट और स्टाइलिश हैलोजन हेडलैंप्स इसे एक प्रीमियम कम्यूटर बाइक का अहसास कराते हैं. इसकी किफायती कीमत और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी इसे रोजमर्रा के ऑफिस आने-जाने के लिए एक परफेक्ट और टिकाऊ विकल्प बनाती है.
4/8
बता दें कि हीरो एचएफ डीलक्स उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो कम बजट में कमाल का माइलेज चाहते हैं. इसकी शुरुआती कीमत बहुत कम है और इसका रखरखाव खर्च भी ना के बराबर है. शहर की छोटी गलियों से लेकर गांव के कच्चे रास्तों तक यह बाइक बिना किसी परेशानी के हर जगह शानदार प्रदर्शन करती है और पेट्रोल के खर्च को बहुत घटा देती है.
5/8
वहीं होंडा शाइन 100 ने बाजार में आते ही अपनी बेहतरीन जापानी टेक्नोलॉजी और कम फ्यूल खपत के दम पर तहलका मचा दिया है. इसका रिफाइंड इंजन बिना किसी आवाज या कंपन के बहुत ही स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देता है. कम दाम में होंडा का भरोसा चाहने वाले ग्राहकों के लिए यह बाइक इस दिवाली एक बेहद समझदारी भरा और किफायती फैसला साबित हो सकती है.
6/8
जानकारी दें दे कि इन सभी बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी ऑन-रोड कीमत 80,000 रुपये के बजट के अंदर आसानी से फिट बैठ जाती है. मिडिल परिवार और डेली कम्यूटर्स के लिए ये गाड़ियां आर्थिक रूप से बहुत मजबूत सहारा बनती हैं. एक बार टंकी फुल कराने के बाद आपको बार-बार पेट्रोल पंप के चक्कर काटने से छुट्टी मिल जाती है और महीने का बजट भी नहीं बिगड़ता है.
7/8
वहीं त्योहारों के इस सीजन में लगभग सभी दोपहिया वाहन डीलरशिप्स ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बंपर डिस्काउंट और फेस्टिव ऑफर्स दे रहे हैं. कम डाउन पेमेंट, जीरो प्रोसेसिंग फीस और आसान मासिक किस्तों पर फाइनेंस की सुविधा मिलने से इन्हें खरीदना और भी ज्यादा आसान हो गया है. अगर आप सही समय पर बुकिंग करते हैं तो फेस्टिव डील्स के जरिए आप हजारों रुपये की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं.
8/8
जबकि अगर आप भी इस दिवाली पेट्रोल के भारी-भरकम खर्च से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो ज्यादा सोच-विचार में अपना वक्त बिल्कुल न गंवाएं. तुरंत अपने नजदीकी मोटरसाइकिल शोरूम पर जाएं और इन बेहतरीन माइलेज वाली बाइक्स की टेस्ट ड्राइव लें और अपनी जरूरत के हिसाब से सही गाड़ी चुनें.