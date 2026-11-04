WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
WPL 2027 के लिए शेड्यूल का एलान हो गया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 14 जनवरी से होगी. फाइनल 07 फरवरी को खेला जाएगा. पहली भिड़ंत RCB और MI के बीच होगी.
WPL 2027 Full Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बुधवार (04 नवंबर) को आगामी महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2027 का शेड्यूल जारी कर दिया है. यह टूर्नामेंट का पांचवां सीजन होगा, जिसमें नॉकआउट सहित कुल 22 मैच खेले जाएंगे. 5 टीमें मैदान पर ट्रॉफी के लिए उतरेंगी. सीजन की शुरुआत 14 जनवरी से होगी. पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. यह मैच वडोदरा में होगा.
सभी मुकाबले 2 शहरों में खेले जाएंगे, जिसमें मुंबई और वडोदरा शामिल है. दोनों ही जगह 11-11 मैच होंगे. पहले 11 मुकाबले वडोदरा में 24 जनवरी तक खेले जाएंगे. फिर 26 जनवरी से नॉकआउट सहित बाकी के 11 मैच मुंबई में होंगे. फाइनल मुकाबला 07 फरवरी को होगा. लीग स्टेज के मैच 03 फरवरी तक खेले जाएंगे.
5 फरवरी को होने वाले एलिमिनेटर के साथ खिताबी दौड़ और तेज हो जाएगी, जिसमें पॉइंट्स टेबल पर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगी. लीग स्टैंडिंग में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे खिताबी मुकाबले के लिए क्वालीफाई कर जाएगी, जो रविवार, 7 फरवरी को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि 25 जनवरी, 04 फरवरी और 06 फरवरी 2027 को कोई मैच नहीं है (रेस्ट डे).
🥁 Mark your calendars, folks 🗓️ #TATAWPL 2027 fixtures are out with defending champions @RCBTweets and @mipaltan kicking things off in Vadodara 🥳 Which match are you looking forward to the most? 🤔 https://t.co/plbt6PLPFj— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 4, 2026
कितने बजे शुरू होंगे मैच
सभी 22 मैच भारतीय समयानुसार (IST) शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे. टॉस आधा घंटा पहले 7 बजे होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी टीम बाजी मारती है. पिछले यानी 2026 के सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीता था.
ऐसा है WPL 2027 का पूरा शेड्यूल
|मैच नं.
|दिन
|तारीख
|मैच
|समय
|स्थान
|1
|गुरुवार
|14 जनवरी 2027
|
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs मुंबई इंडियंस
|
शाम 7:30 बजे
|
वडोदरा
|2
|शुक्रवार
|15 जनवरी 2027
|
गुजरात जायंट्स vs यूपी वॉरियर्ज
|
शाम 7:30 बजे
|
वडोदरा
|3
|शनिवार
|16 जनवरी 2027
|
दिल्ली कैपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|
शाम 7:30 बजे
|
वडोदरा
|4
|रविवार
|17 जनवरी 2027
|
यूपी वॉरियर्ज vs मुंबई इंडियंस
|
शाम 7:30 बजे
|
वडोदरा
|5
|सोमवार
|18 जनवरी 2027
|
गुजरात जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|
शाम 7:30 बजे
|
वडोदरा
|6
|मंगलवार
|19 जनवरी 2027
|
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs यूपी वॉरियर्ज
|
शाम 7:30 बजे
|
वडोदरा
|7
|बुधवार
|20 जनवरी 2027
|
गुजरात जायंट्स vs मुंबई इंडियंस
|
शाम 7:30 बजे
|
वडोदरा
|8
|गुरुवार
|21 जनवरी 2027
|
यूपी वॉरियर्ज vs दिल्ली कैपिटल्स
|
शाम 7:30 बजे
|
वडोदरा
|9
|शुक्रवार
|22 जनवरी 2027
|
गुजरात जायंट्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|
शाम 7:30 बजे
|
वडोदरा
|10
|शनिवार
|23 जनवरी 2027
|
दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस
|
शाम 7:30 बजे
|
वडोदरा
|11
|रविवार
|24 जनवरी 2027
|
यूपी वॉरियर्ज vs गुजरात जायंट्स
|
शाम 7:30 बजे
|
वडोदरा
|12
|मंगलवार
|26 जनवरी 2027
|
मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|
शाम 7:30 बजे
|
मुंबई
|13
|बुधवार
|27 जनवरी 2027
|
दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात जायंट्स
|
शाम 7:30 बजे
|
मुंबई
|14
|गुरुवार
|28 जनवरी 2027
|
मुंबई इंडियंस vs यूपी वॉरियर्ज
|
शाम 7:30 बजे
|
मुंबई
|15
|शुक्रवार
|29 जनवरी 2027
|
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs दिल्ली कैपिटल्स
|
शाम 7:30 बजे
|
मुंबई
|16
|शनिवार
|30 जनवरी 2027
|
मुंबई इंडियंस vs गुजरात जायंट्स
|
शाम 7:30 बजे
|
मुंबई
|17
|रविवार
|31 जनवरी 2027
|
यूपी वॉरियर्ज vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|
शाम 7:30 बजे
|
मुंबई
|18
|सोमवार
|01 फरवरी 2027
|
मुंबई इंडियंस vs दिल्ली कैपिटल्स
|
शाम 7:30 बजे
|
मुंबई
|19
|मंगलवार
|02 फरवरी 2027
|
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात जायंट्स
|
शाम 7:30 बजे
|
मुंबई
|20
|बुधवार
|03 फरवरी 2027
|
दिल्ली कैपिटल्स vs यूपी वॉरियर्ज
|
शाम 7:30 बजे
|
मुंबई
|21
|शुक्रवार
|05 फरवरी 2027
|
एलिमिनेटर (Eliminator)
|
शाम 7:30 बजे
|
मुंबई
|22
|रविवार
|07 फरवरी 2027
|
फाइनल (Final)
|
शाम 7:30 बजे
|
मुंबई