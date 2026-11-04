IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम

WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम

WPL 2027 के लिए शेड्यूल का एलान हो गया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 14 जनवरी से होगी. फाइनल 07 फरवरी को खेला जाएगा. पहली भिड़ंत RCB और MI के बीच होगी.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 04 Nov 2026 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

WPL 2027 Full Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बुधवार (04 नवंबर) को आगामी महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2027 का शेड्यूल जारी कर दिया है. यह टूर्नामेंट का पांचवां सीजन होगा, जिसमें नॉकआउट सहित कुल 22 मैच खेले जाएंगे. 5 टीमें मैदान पर ट्रॉफी के लिए उतरेंगी. सीजन की शुरुआत 14 जनवरी से होगी. पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. यह मैच वडोदरा में होगा. 

सभी मुकाबले 2 शहरों में खेले जाएंगे, जिसमें मुंबई और वडोदरा शामिल है. दोनों ही जगह 11-11 मैच होंगे. पहले 11 मुकाबले वडोदरा में 24 जनवरी तक खेले जाएंगे. फिर 26 जनवरी से नॉकआउट सहित बाकी के 11 मैच मुंबई में होंगे. फाइनल मुकाबला 07 फरवरी को होगा. लीग स्टेज के मैच 03 फरवरी तक खेले जाएंगे. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
दमदार प्रदर्शन पर अंशुल कंबोज ने भरी हुंकार; बोले- 'एक खराब मैच करियर तय नहीं करता'
दमदार प्रदर्शन पर अंशुल कंबोज ने भरी हुंकार; बोले- 'एक खराब मैच करियर तय नहीं करता'
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क फिर बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज, श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग
मिचेल स्टार्क फिर बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज, श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग
क्रिकेट
0 पर आउट होने वाले रोहित ने बदला मैच! NZ को पहला वनडे हराकर शुभमन गिल का बड़ा बयान
0 पर आउट होने वाले रोहित ने बदला मैच! NZ को पहला वनडे हराकर शुभमन गिल का बड़ा बयान
क्रिकेट
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड

5 फरवरी को होने वाले एलिमिनेटर के साथ खिताबी दौड़ और तेज हो जाएगी, जिसमें पॉइंट्स टेबल पर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगी. लीग स्टैंडिंग में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे खिताबी मुकाबले के लिए क्वालीफाई कर जाएगी, जो रविवार, 7 फरवरी को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि 25 जनवरी, 04 फरवरी और 06 फरवरी 2027 को कोई मैच नहीं है (रेस्ट डे).

कितने बजे शुरू होंगे मैच 

सभी 22 मैच भारतीय समयानुसार (IST) शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे. टॉस आधा घंटा पहले 7 बजे होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी टीम बाजी मारती है. पिछले यानी 2026 के सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीता था. 

ऐसा है WPL 2027 का पूरा शेड्यूल


मैच नं. दिन तारीख मैच  समय स्थान 
1 गुरुवार 14 जनवरी 2027
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs मुंबई इंडियंस
शाम 7:30 बजे
वडोदरा
2 शुक्रवार 15 जनवरी 2027
गुजरात जायंट्स vs यूपी वॉरियर्ज
शाम 7:30 बजे
वडोदरा
3 शनिवार 16 जनवरी 2027
दिल्ली कैपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
शाम 7:30 बजे
वडोदरा
4 रविवार 17 जनवरी 2027
यूपी वॉरियर्ज vs मुंबई इंडियंस
शाम 7:30 बजे
वडोदरा
5 सोमवार 18 जनवरी 2027
गुजरात जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स
शाम 7:30 बजे
वडोदरा
6 मंगलवार 19 जनवरी 2027
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs यूपी वॉरियर्ज
शाम 7:30 बजे
वडोदरा
7 बुधवार 20 जनवरी 2027
गुजरात जायंट्स vs मुंबई इंडियंस
शाम 7:30 बजे
वडोदरा
8 गुरुवार 21 जनवरी 2027
यूपी वॉरियर्ज vs दिल्ली कैपिटल्स
शाम 7:30 बजे
वडोदरा
9 शुक्रवार 22 जनवरी 2027
गुजरात जायंट्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
शाम 7:30 बजे
वडोदरा
10 शनिवार 23 जनवरी 2027
दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस
शाम 7:30 बजे
वडोदरा
11 रविवार 24 जनवरी 2027
यूपी वॉरियर्ज vs गुजरात जायंट्स
शाम 7:30 बजे
वडोदरा
12 मंगलवार 26 जनवरी 2027
मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
शाम 7:30 बजे
मुंबई 
13 बुधवार 27 जनवरी 2027
दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात जायंट्स
शाम 7:30 बजे
मुंबई
14 गुरुवार 28 जनवरी 2027
मुंबई इंडियंस vs यूपी वॉरियर्ज
शाम 7:30 बजे
मुंबई 
15 शुक्रवार 29 जनवरी 2027
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs दिल्ली कैपिटल्स
शाम 7:30 बजे
मुंबई 
16 शनिवार 30 जनवरी 2027
मुंबई इंडियंस vs गुजरात जायंट्स
शाम 7:30 बजे
मुंबई
17 रविवार 31 जनवरी 2027
यूपी वॉरियर्ज vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
शाम 7:30 बजे
मुंबई 
18 सोमवार 01 फरवरी 2027
मुंबई इंडियंस vs दिल्ली कैपिटल्स
शाम 7:30 बजे
मुंबई 
19 मंगलवार 02 फरवरी 2027
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात जायंट्स
शाम 7:30 बजे
मुंबई 
20 बुधवार 03 फरवरी 2027
दिल्ली कैपिटल्स vs यूपी वॉरियर्ज
शाम 7:30 बजे
मुंबई
21 शुक्रवार 05 फरवरी 2027
एलिमिनेटर (Eliminator)
शाम 7:30 बजे
मुंबई 
22 रविवार 07 फरवरी 2027
फाइनल (Final)
शाम 7:30 बजे
मुंबई 
 
 

Published at : 04 Nov 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
WPL 2027 Schedule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
दमदार प्रदर्शन पर अंशुल कंबोज ने भरी हुंकार; बोले- 'एक खराब मैच करियर तय नहीं करता'
दमदार प्रदर्शन पर अंशुल कंबोज ने भरी हुंकार; बोले- 'एक खराब मैच करियर तय नहीं करता'
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क फिर बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज, श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग
मिचेल स्टार्क फिर बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज, श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग
क्रिकेट
0 पर आउट होने वाले रोहित ने बदला मैच! NZ को पहला वनडे हराकर शुभमन गिल का बड़ा बयान
0 पर आउट होने वाले रोहित ने बदला मैच! NZ को पहला वनडे हराकर शुभमन गिल का बड़ा बयान
क्रिकेट
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Chitra Tripathi: 'हैट्रिक' पर योगी 'ओके'...शुभ-अशुभ में फंसे अखिलेश! | UP Election | Akhilesh Yadav
UP Elections 2027: Akhilesh Yadav का चुनाव लड़ने से इनकार...BJP ने किया पलटवार! | Chaar Ki Chaal
Yeh Fitoor Tera:😱Saumya के चरित्र पर उठे संगीन सवाल! Jeet की सौतेली मां ने देखते ही उगला ज़हर #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
बिहार
CM सम्राट के क्राइम और अपराध वाले बयान पर प्रशांत किशोर का रिएक्शन, कह दी ये बात
CM सम्राट के क्राइम और अपराध वाले बयान पर प्रशांत किशोर का रिएक्शन, कह दी ये बात
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क फिर बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज, श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग
मिचेल स्टार्क फिर बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज, श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस, चुनाव आयुक्तों से जुड़ी याचिका पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस, चुनाव आयुक्तों से जुड़ी याचिका पर मांगा जवाब
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
विश्व
Explained: US कांग्रेस में डेमोक्रेट्स को रोकने की पूरी तैयारी! ट्रंप के पास कौन से 5 रास्ते बचे?
डेमोक्रेटिक कांग्रेस को रोकने की पूरी तैयारी! ट्रंप के पास कौन से 5 रास्ते बचे?
क्रिकेट
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
विश्व
महादेव बेटिंग ऐप का को-फाउंडर रवि उप्पल रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, जांच एजेंसी को बड़ी सफलता
महादेव बेटिंग ऐप का को-फाउंडर रवि उप्पल रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, जांच एजेंसी को बड़ी सफलता
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget