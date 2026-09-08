आज खरीदें, बेचते वक्त भी अच्छा पैसा दिलाएंगी ये Cars

आपको बता दें कि, रीसेल वैल्यू के मामले में सबसे पहला और मजबूत नाम मारुति सुजुकी डिजायर का आता है. क्योंकि, इस कार की मांग बाजार में कभी कम नहीं होती. चाहे पर्सनल यूज करने वाले हों या कमर्शियल चलाने वाले हर कोई इस सेडान को सेकेंड हैंड मार्केट में हाथों-हाथ खरीद लेता है. इसका दमदार माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे सालों बाद भी बहुत अच्छी कीमत पर बिकने में मदद करता है.