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आज खरीदें, बेचते वक्त भी अच्छा पैसा दिलाएंगी ये Cars

नई कार खरीदते समय रिसेल वैल्यू का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. जानिए भारत की उन टॉप कारों के बारे में जिन्हें आज खरीदने के बाद भविष्य में बेचते वक्त भी आपको शानदार रीसेल प्राइस मिलेगा.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 08 Sep 2026 06:05 PM (IST)
नई कार खरीदते समय रिसेल वैल्यू का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. जानिए भारत की उन टॉप कारों के बारे में जिन्हें आज खरीदने के बाद भविष्य में बेचते वक्त भी आपको शानदार रीसेल प्राइस मिलेगा.

जब भी नई कार खरीदता है तो उसके दिमाग में लेवल केवल गाड़ी कितना माइलेज देगी और देखने में कैसी लग रही है यही चलता रहता है. लेकिन असली समझदारी उसकी रीसेल वैल्यू देखने में है. कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो 3 से 5 साल चलने के बाद भी सेकेंड हैंड मार्केट में बहुत अच्छे दाम पर बिक जाती हैं. अगर आप सही मॉडल का चुनाव करते हैं तो पुरानी होने के बाद भी आपको अपनी पुरानी कार की काफी तगड़ा पैसा मिल सकता है.

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आपको बता दें कि, रीसेल वैल्यू के मामले में सबसे पहला और मजबूत नाम मारुति सुजुकी डिजायर का आता है. क्योंकि, इस कार की मांग बाजार में कभी कम नहीं होती. चाहे पर्सनल यूज करने वाले हों या कमर्शियल चलाने वाले हर कोई इस सेडान को सेकेंड हैंड मार्केट में हाथों-हाथ खरीद लेता है. इसका दमदार माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे सालों बाद भी बहुत अच्छी कीमत पर बिकने में मदद करता है.
आपको बता दें कि, रीसेल वैल्यू के मामले में सबसे पहला और मजबूत नाम मारुति सुजुकी डिजायर का आता है. क्योंकि, इस कार की मांग बाजार में कभी कम नहीं होती. चाहे पर्सनल यूज करने वाले हों या कमर्शियल चलाने वाले हर कोई इस सेडान को सेकेंड हैंड मार्केट में हाथों-हाथ खरीद लेता है. इसका दमदार माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे सालों बाद भी बहुत अच्छी कीमत पर बिकने में मदद करता है.
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जबकि मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी उन चुनिंदा कारों में शामिल है जिनकी रीसेल वैल्यू सालों-साल एकदम धाकड़ बनी रहती है. इसकी पॉपुलैरिटी और स्पोर्टी लुक की वजह से युवाओं के बीच इसकी सेकेंड हैंड डिमांड हमेशा आसमान छूती रहती है. अगर आप स्विफ्ट को 4 साल चलाकर भी बेचने निकलेंगे तो आपको अपनी शुरुआती खरीदे गए दाम का एक बड़ा हिस्सा वापस आसानी से मिल जाएगा.
जबकि मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी उन चुनिंदा कारों में शामिल है जिनकी रीसेल वैल्यू सालों-साल एकदम धाकड़ बनी रहती है. इसकी पॉपुलैरिटी और स्पोर्टी लुक की वजह से युवाओं के बीच इसकी सेकेंड हैंड डिमांड हमेशा आसमान छूती रहती है. अगर आप स्विफ्ट को 4 साल चलाकर भी बेचने निकलेंगे तो आपको अपनी शुरुआती खरीदे गए दाम का एक बड़ा हिस्सा वापस आसानी से मिल जाएगा.
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वही, अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो मारुति सुजुकी ब्रेजा रीसेल के मामले में सबसे सही गाड़ी मानी जाती है. इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, भरोसेमंद पेट्रोल इंजन और जबर्दस्त रोड प्रेजेंस की वजह से पुरानी ब्रेज़ा ढूंढने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है. बाजार में इसकी तगड़ी डिमांड होने के कारण यह कार ओनर को कभी घाटा नहीं होने देती.
वही, अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो मारुति सुजुकी ब्रेजा रीसेल के मामले में सबसे सही गाड़ी मानी जाती है. इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, भरोसेमंद पेट्रोल इंजन और जबर्दस्त रोड प्रेजेंस की वजह से पुरानी ब्रेज़ा ढूंढने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है. बाजार में इसकी तगड़ी डिमांड होने के कारण यह कार ओनर को कभी घाटा नहीं होने देती.
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जबकि हुंडई क्रेटा एसयूवी सेगमेंट की वो महारानी है जिसकी रीसेल वैल्यू देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. सेकेंड हैंड कार मार्केट में क्रेटा की रीसेल वैल्यू इतनी शानदार है कि पुरानी होने के बावजूद इसके दाम आसानी से नीचे नहीं गिरते. इसके मॉडर्न फीचर्स, आरामदायक केबिन और प्रीमियम ब्रांड वैल्यू की वजह से खरीदार इसे किसी भी कीमत पर अपनाने को तैयार रहते हैं.
जबकि हुंडई क्रेटा एसयूवी सेगमेंट की वो महारानी है जिसकी रीसेल वैल्यू देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. सेकेंड हैंड कार मार्केट में क्रेटा की रीसेल वैल्यू इतनी शानदार है कि पुरानी होने के बावजूद इसके दाम आसानी से नीचे नहीं गिरते. इसके मॉडर्न फीचर्स, आरामदायक केबिन और प्रीमियम ब्रांड वैल्यू की वजह से खरीदार इसे किसी भी कीमत पर अपनाने को तैयार रहते हैं.
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वहीं, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस या क्रिस्टा को तो रीसेल वैल्यू का असली किंग कहा जाता है. टोयोटा की गाड़ियों के इंजन इतने लंबे समय तक चलते हैं कि 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी लोग इन्हें बहुत महंगे दामों में खरीद लेते हैं. अगर आप आज इनोवा में इन्वेस्ट करते हैं तो बेचते वक्त आपको अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़िया रिटर्न मिलेगा.
वहीं, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस या क्रिस्टा को तो रीसेल वैल्यू का असली किंग कहा जाता है. टोयोटा की गाड़ियों के इंजन इतने लंबे समय तक चलते हैं कि 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी लोग इन्हें बहुत महंगे दामों में खरीद लेते हैं. अगर आप आज इनोवा में इन्वेस्ट करते हैं तो बेचते वक्त आपको अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़िया रिटर्न मिलेगा.
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जबकि हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी बलेनो भी रीसेल मार्केट में काफी तगड़ा मुनाफा और अच्छा रिस्पॉन्स दिलाती है. इसका स्पेशियस केबिन और नेक्सा ब्रांड का भरोसा इसे सेकेंड हैंड ग्राहकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाता है.
जबकि हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी बलेनो भी रीसेल मार्केट में काफी तगड़ा मुनाफा और अच्छा रिस्पॉन्स दिलाती है. इसका स्पेशियस केबिन और नेक्सा ब्रांड का भरोसा इसे सेकेंड हैंड ग्राहकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाता है.
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बता दें कि, कार की अच्छी रीसेल वैल्यू पाना सिर्फ ब्रांड पर निर्भर नहीं करता बल्कि आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस हिस्ट्री पर भी टिका होता है. समय पर अधिकृत सर्विस सेंटर से सर्विसिंग कराना, गाड़ी का ओरिजिनल पेंट मेंटेन रखना और एक्सीडेंट से बचाना कार के दाम बढ़ा देता है. जबकि इसके अलावा कम चली हुई और साफ-सुथरे इंटीरियर वाली गाड़ियों को सेकेंड हैंड मार्केट में हमेशा प्रीमियम रेट्स मिलते हैं.
बता दें कि, कार की अच्छी रीसेल वैल्यू पाना सिर्फ ब्रांड पर निर्भर नहीं करता बल्कि आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस हिस्ट्री पर भी टिका होता है. समय पर अधिकृत सर्विस सेंटर से सर्विसिंग कराना, गाड़ी का ओरिजिनल पेंट मेंटेन रखना और एक्सीडेंट से बचाना कार के दाम बढ़ा देता है. जबकि इसके अलावा कम चली हुई और साफ-सुथरे इंटीरियर वाली गाड़ियों को सेकेंड हैंड मार्केट में हमेशा प्रीमियम रेट्स मिलते हैं.
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नई कार में पैसा लगाते वक्त उसके रीसेल रिकॉर्ड को समझ लेना ही सबसे अक्लमंदी भरा फैसला होता है. मारुति, हुंडई और टोयोटा जैसी विश्वसनीय कंपनियों के ये चुनिंदा मॉडल्स आपके सफर को तो मजेदार बनाएंगे ही साथ ही आपकी जेब को भी सुरक्षित रखेंगे. अपनी पसंद का मॉडल चुनें और भविष्य में गाड़ी बदलते समय एक बेहतरीन और फायदे का सौदा पाएं.
नई कार में पैसा लगाते वक्त उसके रीसेल रिकॉर्ड को समझ लेना ही सबसे अक्लमंदी भरा फैसला होता है. मारुति, हुंडई और टोयोटा जैसी विश्वसनीय कंपनियों के ये चुनिंदा मॉडल्स आपके सफर को तो मजेदार बनाएंगे ही साथ ही आपकी जेब को भी सुरक्षित रखेंगे. अपनी पसंद का मॉडल चुनें और भविष्य में गाड़ी बदलते समय एक बेहतरीन और फायदे का सौदा पाएं.
Published at : 08 Sep 2026 06:05 PM (IST)
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