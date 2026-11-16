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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत बनेंगे CM', RJD सांसद अभय कुशवाहा बोले- नीतीश साथ आएं

'तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत बनेंगे CM', RJD सांसद अभय कुशवाहा बोले- नीतीश साथ आएं

राजद सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार साथ आना चाहें तो स्वागत है. तेजस्वी के नेतृत्व में निशांत को CM बनाने पर विचार होगा. उन्होंने 2029 में राहुल गांधी के PM बनने का दावा किया.

Written By : अमृतेश कुमार |  Updated at : 16 Nov 2026 05:39 PM (IST)
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बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच फिर से नजदीकी की चर्चा को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. गया में रविवार, 15 नवंबर को औरंगाबाद से आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है. उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार किया जा सकता है. सांसद ने 2029 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का दावा भी किया.

अभय कुशवाहा ने कहा कि अगर नीतीश कुमार फिर से साथ आना चाहते हैं तो आरजेडी उनका स्वागत करेगा. रोहिणी आचार्य ने उन्हें चाचा कहा है तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ही मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था. सांसद ने कहा कि राजद हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता रहा है.

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तेजस्वी के नेतृत्व में निशांत को CM बनाने की बात

राजद सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ आने पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि लालू यादव ने हमेशा दूसरे नेताओं को राजनीतिक जिम्मेदारी दी है. इसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का नाम लिया. कुशवाहा ने कहा कि जब रामविलास पासवान के पास कुछ नहीं था, तब लालू यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजा था. आज लोग उन बातों को भूल जाते हैं.

छठ पर बयानबाजी और वोट शेयर पर भाजपा को घेरा

मुंबई में छठ पर्व को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी अभय कुशवाहा ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि छठ लोक आस्था का महापर्व है. इसे लेकर विवादित बयान देना ठीक नहीं है. देश में राज्यों, भाषा और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए.

राजद के वोट शेयर पर उन्होंने कहा कि भले ही पार्टी को 25 सीटें मिली हों, लेकिन बिहार में सबसे अधिक वोट राजद को मिले हैं. उन्होंने भाजपा के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के दावे पर भी सवाल उठाया.

2029 में राहुल गांधी के PM बनने का दावा

अभय कुशवाहा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव का माहौल बन रहा है. उन्होंने दावा किया कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. उनके इस बयान को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की राजनीतिक रणनीति और एकजुटता से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने और नीतीश कुमार के राजद के साथ आने की बात फिलहाल सांसद का राजनीतिक प्रस्ताव है.

यह भी पढ़ें- राज ठाकरे पर भड़के चिराग पासवान, बोले- 'छठ की आस्था...'

Published at : 16 Nov 2026 05:39 PM (IST)
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Abhay Kushwaha BIHAR NEWS
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