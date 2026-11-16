ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोChina Electric Aircraft: चीन ने किया इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का टेस्ट, जानें रेंज से बैकअप तक सारे फीचर्स

China Electric Aircraft: चीन ने किया इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का टेस्ट, जानें रेंज से बैकअप तक सारे फीचर्स

China Electric Aircraft: चीन ने अपने पहले इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान CE-25A का पायलट के साथ सफल परीक्षण पूरा कर लिया है. जानिए इसकी 400 किमी रेंज, 300 किमी/घंटा की रफ्तार और खास फीचर्स के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

China Electric Aircraft: आज के समय में हम सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ते देख रहे हैं. लेकिन आने वाले समय में हम अब जहाज भी इलेक्ट्रिक ही देखेंगे. क्योंकि चीन ने एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है. दरअसल चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी कोमैक द्वारा तैयार किए गए पहले इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान CE-25A ने पायलट के साथ अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है.

बता दें कि यह इलेक्ट्रिक जहाज बिना पायलट के अपने आप भी उड़ान भर सकता है. तो चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि चीन के इस अनोखे इलेक्ट्रिक विमान की रेंज और रफ्तार कैसी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
ऑटो
Creta vs Duster Safety Rating: Creta और Duster में टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी रहेगी सेफ, किसकी रेटिंग ज्यादा?
Creta और Duster में टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी रहेगी सेफ, किसकी रेटिंग ज्यादा?
ऑटो
Car Safety Features: बच्चों के साथ कार में सफर कर रहे हैं, जरूर होने चाहिए ये फीचर्स
बच्चों के साथ कार में सफर कर रहे हैं, जरूर होने चाहिए ये फीचर्स
ऑटो
Ola Electric Q2 FY27: Ola Electric पर मंडराया संकट, कमाई घटी, बंद हुए कई स्टोर
Ola Electric पर मंडराया संकट, कमाई घटी, बंद हुए कई स्टोर

400 किलोमीटर तक की मिलेगी रेंज

आपको बता दें कि चीन के इस इलेक्ट्रिक विमान को कम दूरी की हवाई यात्रा के लिए बनाया गया है. क्योंकि इसकी मैक्सिमम क्रूज स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है.

इसके अलावा बता दें कि यह इलेक्ट्रिक विमान 2400 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसमें जेट इंजन की जगह पंखों के ऊपर इलेक्ट्रिक डक्टेड पंखे लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल

19 यात्री कर सकेंगे सफर

वहीं सिटिंग कैपेसिटी के मामले में भी यह इलेक्ट्रिक विमान काफी दमदार है. क्योंकि इसका अधिकतम टेकऑफ वजन 10 टन है और इसमें एक बार में 19 यात्री आराम से सफर कर सकते हैं.

14 नवंबर को हुए परीक्षण के दौरान विमान में दो पायलट और एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर सवार थे. यह विमान करीब 16 मिनट से ज्यादा समय तक हवा में रहा और इसने 60.4 किलोमीटर की दूरी बिना किसी तकनीकी दिक्कत के पार कर लिया.

कब तक शुरू होगी सेवा?

जानकारी दें दे कि सफल उड़ान के बाद अब इस विमान के व्यावसायिक इस्तेमाल का रास्ता साफ होने लगा है. ऐसा इस लिए है क्योंकि चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन ने इसके टाइप सर्टिफिकेट के आवेदन को स्वीकार कर लिया है.

हालांकि आम यात्रियों के लिए नियमित उड़ानें शुरू करने से पहले इसे सभी जरूरी सुरक्षा मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा. इस विमान के आने से भविष्य में छोटी दूरी की हवाई यात्रा काफी सस्ती और प्रदूषण मुक्त हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: New Maruti Brezza Hybrid: नई Brezza में क्या होगा खास? टेस्टिंग के दौरान दिखा बड़ा अपडेट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
ऑटो
Creta vs Duster Safety Rating: Creta और Duster में टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी रहेगी सेफ, किसकी रेटिंग ज्यादा?
Creta और Duster में टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी रहेगी सेफ, किसकी रेटिंग ज्यादा?
ऑटो
Car Safety Features: बच्चों के साथ कार में सफर कर रहे हैं, जरूर होने चाहिए ये फीचर्स
बच्चों के साथ कार में सफर कर रहे हैं, जरूर होने चाहिए ये फीचर्स
ऑटो
Ola Electric Q2 FY27: Ola Electric पर मंडराया संकट, कमाई घटी, बंद हुए कई स्टोर
Ola Electric पर मंडराया संकट, कमाई घटी, बंद हुए कई स्टोर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
इंडिया
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
बॉलीवुड
शरद कपूर ने काम के लिए बॉलीवुड से लगाई गुहार, मिलने पहुंचे सोनू सूद, एक्टर को लगाया गले, वीडियो वायरल
शरद कपूर ने बॉलीवुड से मांगा काम, एक्टर से मिलने पहुंचे सोनू सूद, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Watch: छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
पंजाब
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
इंडिया
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
हेल्थ
Public Health: हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget