China Electric Aircraft: आज के समय में हम सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ते देख रहे हैं. लेकिन आने वाले समय में हम अब जहाज भी इलेक्ट्रिक ही देखेंगे. क्योंकि चीन ने एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है. दरअसल चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी कोमैक द्वारा तैयार किए गए पहले इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान CE-25A ने पायलट के साथ अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है.

बता दें कि यह इलेक्ट्रिक जहाज बिना पायलट के अपने आप भी उड़ान भर सकता है. तो चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि चीन के इस अनोखे इलेक्ट्रिक विमान की रेंज और रफ्तार कैसी है.

400 किलोमीटर तक की मिलेगी रेंज

आपको बता दें कि चीन के इस इलेक्ट्रिक विमान को कम दूरी की हवाई यात्रा के लिए बनाया गया है. क्योंकि इसकी मैक्सिमम क्रूज स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है.

इसके अलावा बता दें कि यह इलेक्ट्रिक विमान 2400 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसमें जेट इंजन की जगह पंखों के ऊपर इलेक्ट्रिक डक्टेड पंखे लगाए गए हैं.

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19 यात्री कर सकेंगे सफर

वहीं सिटिंग कैपेसिटी के मामले में भी यह इलेक्ट्रिक विमान काफी दमदार है. क्योंकि इसका अधिकतम टेकऑफ वजन 10 टन है और इसमें एक बार में 19 यात्री आराम से सफर कर सकते हैं.

14 नवंबर को हुए परीक्षण के दौरान विमान में दो पायलट और एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर सवार थे. यह विमान करीब 16 मिनट से ज्यादा समय तक हवा में रहा और इसने 60.4 किलोमीटर की दूरी बिना किसी तकनीकी दिक्कत के पार कर लिया.

कब तक शुरू होगी सेवा?

जानकारी दें दे कि सफल उड़ान के बाद अब इस विमान के व्यावसायिक इस्तेमाल का रास्ता साफ होने लगा है. ऐसा इस लिए है क्योंकि चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन ने इसके टाइप सर्टिफिकेट के आवेदन को स्वीकार कर लिया है.

हालांकि आम यात्रियों के लिए नियमित उड़ानें शुरू करने से पहले इसे सभी जरूरी सुरक्षा मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा. इस विमान के आने से भविष्य में छोटी दूरी की हवाई यात्रा काफी सस्ती और प्रदूषण मुक्त हो जाएगी.

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