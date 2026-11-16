बीज कम डालने से भी हो सकता है नुकसान: अगर किसान जरूरत से कम बीज डालते हैं, तो खेत में पौधों की संख्या कम रह जाती है. इससे खेत का कुछ हिस्सा खाली रह सकता है और पैदावार घटने का खतरा रहता है. इसलिए बुवाई के तरीके के हिसाब से बीज की मात्रा तय करें.