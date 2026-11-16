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Wheat Farming: एक एकड़ में कितने किलो गेहूं का बीज लगेगा? जानें सही हिसाब
Wheat Sowing Tips: गेहूं की बुआई करते समय बीज की सही मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. यहां जानें सीड ड्रिल और छिटकवां तकनीक से बुआई करने पर प्रति एकड़ कितना बीज डालना चाहिए.
गेहूं का बीज प्रति एकड़
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Published at : 16 Nov 2026 02:34 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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